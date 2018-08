Orbán Adrián ezüstérmes az ifjúsági ökölvívó világbajnokságon

Ezüstérmes lett a budapesti ifjúsági ökölvívó világbajnokságon Orbán Adrián, miután a döntőben 3-2-es pontozásos vereséget szenvedett a thaiföldiAtichai Phoemsaptól a 60 kilós fiúk döntőjében.

Tizennyolc évvel a legutóbbi budapesti ifjúsági (akkor még junior) ökölvívó világbajnoki aranyérem (Káté Gyual, 57 kg) után, újra magyar bajnoknak szólhatott volna a Himnusz egy súlycsoport utolsó mérkőzését követően, azonban a kecskeméti Orbán Adrián a 60 kilósok döntőjében pontozással 3-2-re kikapott a thaiföldi Atichai Phoemsaptól.

Orbánnak nem volt könnyű útja a döntőig, bár erre éppen az elődöntős meccsével cáfolt rá, ahol óriássi magabiztossággal verte 3:0-ra a súlycsoport Afrika-bajnokát, az egyiptomi Marawan Mamdouh Mohamed Madboulit. "Jót bunyóztunk az egyiptomi sráccal" – mondta a találkozó után a kecskeméti bokszoló.

Az egyik legsűrűbb súlycsoportban Orbán Adrián először a kirgiz Umar Kubanicsbek Uulut, majd a legjobb nyolc közé kerülésért a kétszeres korosztályos Eb-ezüstérmes ukrán Tarasz Bondarcsukot tanította móresre, akinek látványosan nem feküdt a magyar fiú bulldózerszerű stílusa. A negyeddöntőben következett a 2017-es Ázsia-bajnokság ezüstérmesét, az üzbég Aszadhudzsa Mujdinhudzsajevet verte imponáló magabiztossággal – a riválisra a még számolni is kellett a második menetben, majd jött a már említett elődöntő.

A Phoemsap elleni meccs előtt mindenki tudta, hogy óriási csata várható. Az egyik oldalon az előző ifjúsági Ázsia-bajnokság legjobb bunyósának megválasztott thaiföldi fiú, a másikon pedig a megállíthatatlannak tűnő, a hazai szurkolók támogatását élvező magyar legény.

A kilencfős magyar fiúcsapat legfiatalabb, 16 éves tagja, aki most mutatkozik be az ifik között, egyáltalán nem tűnt megszeppentnek, a sajtóközpontban kitett tévén is inkább csak az jött át, miközben edzőjével, Konkoly Istvánnal beütötte magát, hogy izgul, ugyanakkor roppant koncentrált.

Az első menet kiegyenlített csatát hozott, kezdetben inkább a thai fiú talált többet, de a második perctől a magyar legény is megtalálta az ütőtávot, amit folyamatos fogásokkal igyekezett ellensúlyozni riválisa. Phoemsap ugyan ünnepeltette magát a menet végén, de aligha vezetett a pontozóknál.

A thai bokszoló a második menetben sem váltott harcmodort, főleg a fogások utáni leválásokból igyekezett meglepni Orbánt, aki sokkal pontosabban ütött, mint az első három percben és a belharctól sem ijedt meg.

A kiegyenlített csatában az utolsó három percben leginkább az volt a kérdés, ki bírja jobban szívvel és erővel a harcot. Ebben mindketten jók voltak, a pontozók pedig végül úgy látták, hogy a piros sarokban álló thaiföldi bokszoló volt a jobb.

A világbajnok szavai a mérkőzés után:

"Az egész vébén mutatott teljesítményemmel elégedett vagyok, de ezzel az meccsel nem lehetek, azért elszomorít az eredmény – mondta a mérkőzés után az újságíróknak a friss vb-ezüstérmes. – Ha tudtam, akkor igyekeztem közelebb kerülni hozzá, de ez csak ritkán sikerült, mert nagyon kellemetlen ellenfél volt a thaiföldi fiú. Az viszont hatalmas önbizalmat ad a jövőre nézve, hogy öt meccset bokszolhattam a világbajnokságon és ezek közül négyet megnyertem. A vébé előtt egy érem volt célként kitűzve és ezt a döntőbe jutással végül is sikerült elérnem."

"Nagyon szép eredmény a második helyezés, ugyanakkor el vagyok keseredve, mert annyira szoros volt a pontozás, hogy hazai pályán ebből akár arany is lehetett volna – mondta Konkoly István, Orbán Adrián edzője a vegyes zónában, hozzátéve, hogy szerinte az első menet egyértelműen tanítványáé volt, míg a másodikat ugyanilyen tisztán vitte el a thaiföldi bokszoló. A harmadikat viszont megnyerte, erre 3-2-re kihozzák a thai fiút. Többször is láttam ezt a fiút, jó bunyós, de csak azt kértem Adriántól, hogy ugyanazt a bokszot hozza, amit az előző négy meccsén mutatott, azaz keményen, lendületesen, a menetek végét meghajtva bokszolni, és akkor nem lehet gond."

A szakember szerint négy kőkemény meccs után a döntő második felére már láthatóan elfáradt Adrián, akinek még soha nem volt ilyen hosszú versenye. "Most kap egy hosszabb pihenőt, de aztán már készülni kell ifjúsági magyar bajnokságra, majd az ifi-Eb-re. Megyünk előre, még egy kicsit nagyobb gőzerővel, aztán majd meglátjuk a jövőt. Ha nem is a 2020-as olimpiára, de 2024-re fel lesz készítve, hogy egy szép eredményt érhessen el.

A magyar csapat így két éremmel zárta a Duna Arénában rendezett AIBA ifjúsági világbajnokságon: Orbán Adrián mellett a lányok 64 kilós súlycsoportjában induló Villás Veronika szerzett bronzérmet, míg három bokszolónk pontszerző helyen végzett. Balzsay Károly, a férfi szakág szövetségi kapitány az utolsó magyar érdekeltségű mérkőzés után csak dicsérte a tanítványait, különösen persze Orbán Adriánt.

"Ez egy kiváló eredmény! Adrián még roppant fiatal, életében nem bokszolt öt meccset egymás után, az ellenfele meg egy rettentően jó, és a korosztályhoz képest is nagyon rutinos fiú volt. Az első menetben még görcsös volt az ellenfél, Adrián hozta, amit tudott, aztán a második és a harmadik három percre, fellazult a thai fiú, és onnan már ő volt a jobb."

Érdekesen, de roppant sportszerűen nyilatkozott Balzsay a szoros pontozásról, amiről a szívünk azt mondhatja, hogy fordítva is lehetett volna.

"Ha hazai pályán ezt a meccset megkaptuk volna, nem mondom, hogy pironkodtam volna, de őszintén megmondom, örülök, hogy az ökölvívás van annyira tisztán, hogy hazai pályán is ilyen eredmény születhet – utalt a kapitány arra, hogy egy szoros, kiegyenlített meccset nem akartak a pontozók minden áron a hazai versenyzőnek adni. Ez egy vesztes döntő után is örömteli annak tükrében, hogy milyen nehéz időket kell átélnie az amatőr ökölvívásnak a sorozatos botrányok után.

"Az egész vébét tekintve a fiúk teljes mértékben elégedett vagyok, kihozták magukból a száz százalékot, Adrián még kicsivel, sőt inkább nagyon sokk többet is, mert igazából senki nem várt tőle, hogy döntőbe jusson – mondta már az Origónak nyilatkozva a kapitány. Arra a kérdésre, hogy ezek szerint már ezüstérem is több volt Orbán Adriántól, mint a realitás, pedig így válaszolt: "Úgy gondolom, hogy igen. Ami a végeredményt illeti, az sokkal több lett, mint amiről előztesen álmodtunk. De ez igaz az egész csapatra, hiszen a lányokkal együtt két éremmel és három pontszerző hellyel zártunk.

Balzsay Károly szerint a korosztály tekintetében a világhoz képest a magyarok a középmezőny elején vannak. "Vannak olyan kiugró eredmények, mint most Adriáné, de a realitás az egy-egy bronzérem, és néhány 5-8. hely. De mindenhogy ki kell emelnem, hogy milyen sok ember mennyire sok munkája van benne ezekben az eredményekben, abban, hogy előrébb tudjunk lépni, hogy újra reflektorfénybe kerüljön az ökölvívás."

Az edzők és a szövetség feladata innentől az, hogy ezeket a fiúkat és lányokat megtartsa a sportágnak, és közülük minél többet eljuttasson a felnőtt válogatottságig.

"A Magyar Ökölvívó Szövetségnek szerencsére számos olyan programja van, ami abban segíthet, hogy ezek a gyerekek csak az ökölvívással tudjanak foglalkozni. Úgy érzem, hogy hazai közönség előtt, egy világversenyen sikerült bizonyítanunk, hogy a csapat képes extra teljesítményt nyújtani. Remélem, hogy lesz még számunkra több ilyen lehetőség."