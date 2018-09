Nehéz döntés vár a súlylökő világbajnok Márton Anitára

Legkésőbb hétfőig, azaz a nevezési határidő lejártáig el kell döntenie Márton Anitának, a súlylökés idei fedettpályás világbajnokának, hogy - kizárólag klubérdekeket szolgálva - megkockáztatja-e az indulását a jövő hétvégi országos atlétikai csapatbajnokságon. Nyilvánvaló, hogy a Békéscsabai Atlétikai Clubnak minden olyan pont jól jönne, amivel a 29 éves atléta hozzá tud járulni az egyesületi összteljesítményhez, ám a makacs sérülése miatt az Európa-bajnoki szereplését is lemondani kényszerülő versenyző inkább hajlik arra, hogy nemet mondjon a hívó szóra.

„Segíteni szeretnék, mert a csapatbajnokság egy rangsoroló verseny, de nem tudom kitörölni az emlékezetemből azokat a régebbi versenyeimet, amikor kisebb húzódásokkal is dobókörbe álltam, aztán meg magamat okoltam, hogy mi a csodának hátráltattam a gyógyulásomat – nyilatkozta 48 órával a döntés napja előtt Márton Anita az SzPress Hírszolgálatnak. – A józan eszem azt súgja, hibát követek el, ha „csökkentett üzemmódban" megpróbálkozok néhány dobással, a lelkem vezérelte másik énem viszont azt sugallja, hogy szükség van rám, egy-két, nem éppen „Anitás" kisérlettel is hasznára lehetek a csabaiaknak. A csapatbajnokságon győztes klub 5 millió forintos elismerésben részesülhet, a második helyezett 4.25, a harmadik 3.75 milliós pénzdíjra számíthat, amit a szövetség az állami támogatásból tud számukra biztosítani. Az atlétikában ezek az összegek nagy pénznek számítanak.

Forgás nélkül és csak könnyedén

Ha Anita kötélnek áll, kénytelen lesz drasztikusan leegyszerűsíteni az energiától sugárzó és éppen az elképesztő a robbanékonyságára épülő technikáját, ami csak egyféle módon lehetséges.

„Egyelőre inkább gyógytornázok, a pályára is csak egyszer merészkedtem ki. Amikor hosszú idő után újra súlygolyót vettem a kezembe, tartottam egy kicsit, de a dobás olyan, mint a biciklizés, azt sem lehet elfelejteni – folytatta a 2016-os olimpia bronzérmese, aki Rio után világbajnoki ezüsttel bizonyított, majd fedettpályás vb-arannyal tette fel a koronát eddigi pályafutására. - Ki kellene hagynom a forgómozgásomat és kerülni mindent, ami rotációval jár együtt. A korábbiakhoz képest „pici" súlyokkal erősítek, de már 80 kilóval tudok szakítani, ugyanakkor a súlyzós guggolásaimnál feleannyi tárcsát teszek fel a rúdra, mint amikor makkegészséges voltam. Szóval közel sem vagyok még kirobbanó erőben."

Ha most nem, akkor csak jövőre

Nem sokkal a birminghami „tető alatti" diadalmenet után kezdte fájlalni a lábát, nem kizárt, hogy az izomzatának kisebb túlterhelése vezetett a sérüléshez, majd a leálláshoz és az előtte álló versenyek lemondásához. Utoljára a június végi országos bajnokságon mérték le a dobásait, amikor már meg sem tudta közelíteni a 2016-ban felállított 19.87 méteres egyéni csúcsát. Ha elindul a csapatbajnokságon, 77 napos versenyszünetnek vethet véget.

Nehéz döntés előtt állok, abban viszont biztos vagyok, hogy ha végül is beállok a körbe és úgy csinálok, mintha csak bemelegítenék, „helyből" is dobhatok úgy 13-14 métert. Vagy még nagyobbat is. Ha viszont úgy kelek fel hétfőn, hogy az eszem megálljt parancsol, minden idei versenyt elengedek, nemcsak a csapatbajnokságot, hanem a szegedi Tisza-kupát és a hagyományos szentesi évzárót is. Akik ismernek és az élsportolók pályafutásáról is tudnak ezt-azt, meg fognak érteni, és jövőre is szurkolóim maradnak." – mondta befejezésül Márton Anita, akire jövőre világbajnoki megmérettetés várhat, egy évvel később pedig a tokiói olimpia.

Mindehhez csak annyit, hogy pénteken este a Gyémánt Liga brüsszeli döntőjében – Anita távollétében - a kínai Gong 19.83-mal nyerte a női súlylökést. A magyar versenyző két éve az olimpiai döntőben 19.87 méterrel végzett a harmadik helyen.