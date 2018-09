Világ- és Európa-bajnokok is érkeztek a kajak-kenu Red Bull Vízisprintre

A Red Bull és az esemény arca, Tótka Sándor négy magyar bajnoki címmel, közte két 200 méteren szerzett aranyéremmel hangolt a héten a holnapi ultrarövidtávú, 100 méteres vízisprintre, ami szeptember 1-én 14.40 és 19.00 között zajlik majd Budapesten, a Városligeti-tavon. A legjobb magyar válogatott versenyzők nemcsak egymással, hanem olyan külföldi kiválóságokkal is megmérkőznek, mint a szerb Európa-bajnok kajakos, Marko Dragosavljevics, a cseh világbajnok kenus, Martin Fuksa, vagy éppen a női K-1 200-on riói ezüstérmes lengyel Marta Walczykiewiecz.

Tótka Sándor idén nem indult 200 méteren az idény két legfontosabb versenyén, a szerbiai Európa-bajnokságon és a portugáliai világbajnokságon, mert a válogatási elveknek megfelelően "csak" a legfontosabb kajakos versenyszámban, K-4 500 méteren indulhatott és szerzett mindkét világeseményen bronzérmet, mint a magyar férfi négyes vezérevezőse.

A héten lezajlott országos bajnokságon Tótka azonban nyerni tudott K-1 és K-4 200 méteren is, így kiváló előjelekkel várja a Red Bull Vízisprintet, amelyen a legjobb magyar versenyzők mellett többek között a szerbek "óriásával", az idén K-1 200 méteren Európa-bajnoki bronzérmet szerző Marko Dragosavjeviccsel.

A "Mare", vagyis tenger becenévre hallgató sprinternek volt kitől örökölnie a gyorsaságot, hiszen édesanyja és édesapja is kajakozott. 2014-ben és 2015-ben is Európa-bajnok lett K-1 200 méteren, az idei világbajnokságon hatodikként zárt. De kiváló fizikumának köszönhetően a vízisprint 100 méteres távja talán még jobban fekszik majd neki, mint a szokásos 200 méter.

Női K-1 200 méteren is parádés a mezőny. A Városligeti-tavon rajthoz áll az utóbbi évek egyik leggyorsabb magyar női kajakosa, Lucz Dóra, aki saját testvérével, az idén U23-as világbajnoki címet szerző Lucz Annával is megmérkőzik majd. De az indulók között ott lesz a tavaly K-2 200 méteren világbajnoki aranyérmes Hagymási Réka és Szabó Ágnes is. A magyarok nagy riválisa az olimpiai ezüstérmes Marta Walczykiewicz lesz, aki Rióban csak a kétszeres olimpiai bajnok új-zélandi Lisa Carringtontól kapott ki.

Férfi kenuban évek óta a leggyorsabb magyar kenus Hajdu Jonatán, aki ifiben négyszeres világbajnok és a felnőttek között is szerzett már két vb-bronzérmet. Ebben a mezőnyben az egyik legnagyobb kihívó a világ- és Európa-bajnok Martin Fuksa lehet. Érdekesség, hogy a versenyen elindul Martin édesapja, a 49 esztendős Petr Fuksa is, aki két szegedi világbajnokságon is szerzett aranyérmet.

A női kenus versenyszám is bőven tartogat izgalmakat. Az elmúlt hétvégén párosban világbajnoki ezüstérmes magyar kiválóságok, Balla Virág és Devecseriné Takács Kincső Oroszországból kapja a legnagyobb ellenfelet. Ugyanis megérkezett már Budapestre az elmúlt három évben Európában verhetetlen Olesija Romasenko, aki C-1 200 méteren vasárnap ezüstérmes lett a világbajnokságon is.

A helyszínre kilátogató szurkolók a nagy sztárok mellett láthatják majd 100 méteren versenyezni a magyar utánpótlás legjobbjait is. A vízisprinten többek között rajthoz állnak az idei ifjúsági világbajnokság legeredményesebb versenyezői is, mint például az egyesben aranyérmet szerző Gazsó Dorka, Rendessy Eszter és Kós Benedek is.

A Red Bull Vízisprint programja.