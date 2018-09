Serena Williams lelépte nővérét, Nadal nagy csatát élt túl

Serena Williams nem kímélte a nővérét, Venust, gyakorlatilag kiütötte. Rafael Nadal és Karen Hacsanov az idei US Open eddigi leghosszabb és legjobb meccsét játszotta. A tavalyi döntős Kevin Anderson megállította a fiatal kanadai Denis Shapovalovot, és ugyanezt tette Milos Raonic a Flushing Meadowsban 2016 óta veretlen Stan Wawrinkával.

Igaza lett Rafael Nadalnak. Jobb teniszt láthatunk mostantól, mint az elmúlt napokban, mert ilyen időjárásban játszani először is nem egészséges, másodsorban senkinek sem jó. Nem jó a szurkolóknak és a játékosoknak sem. A show ilyenkor kicsit gyengébb” – magyarázta a világelső még szerda este, arra utalva, hogy péntektől megszűnik a kánikula New Yorkban. Azt talán ő sem gondolta, hogy a US Open 5. napján 4 óra 23 perces brutális csatával szórakoztatja a publikumot az Arthur Ashe Stadionban. A lenyűgöző előadáshoz, a csodálatos teniszhez, a fordulatos küzdelemhez kellett Karen Hacsanov is. Nadal legutóbb 3 hete győzte le a 22 éves oroszt, a torontói elődöntőben már a negyedik alkalommal bizonyult jobbnak a fiatal moszkvainál, aki eddig játszmát sem tudott nyerni a meccseiken.

Hacsanov először jutott el a legjobb 32-ig a US Openen, ráadásul az első két mérkőzésén egyszer sem vesztette el az adogatását. Ezt a tökéletes statisztikát nem sokáig tudta tartani Nadal ellen, bár ő brékelt előbb és vezetett is 4:2-re. A spanyol, három kimaradt fogadóelőny után 4:4-nél utolérte, de 5:5-nél megint botlott adogatóként. A szettért szerváló orosz maratoni, parádés gémet zárt le egy ásszal, és a 2. játszmában is elment 4:2-re, majd 5:4-nél a 2:0-s játszmaállásért adogatott. Elképesztő labdameneteket játszottak, Nadal sokkal agresszívabb lett és kimenekült az életveszélyes helyzetből. Elkezdték behúzni a tetőt, ami miatt több mint tíz percig állt a játék. A mallorcai nagyon felpörgött és behúzta a szettet.

A folytatásban egyre elszántabban tesztelték egymást, Hacsanov bátran belement a hosszú labdamenetekbe az alapvonalról, kiválóan mozgott és hatalmasakat szervált (összesen 22 ászt ütött). A 3. játszmát záró rövidítés előtt egyértelműnek tűnt, hogy ha Nadal nyeri, akkor az orosz sorsa megpecsételődött. Óriási volt a tét, de a címvédő is bizonytalankodott. Nem a teniszről, az idegek csatájáról szólt a tiebreak. Hacsanov három kettőshibát adogatott, de a spanyol is könnyű labdákat rontott, igaz, így is vezetett 5:3-ra. Innen egyenlített a moszkvai, de az ötödik játszmalabdánál, egy 39 ütésből álló labdamenetet nyerve Rafael Nadal lezárta ezt a szakaszt.

A 4. szett elején gyorsan brékelt a világelső és viszonylag simának, biztosnak látszott, hogy az előnyét megtartva befejezi a párbajt. Aztán 5:4-nél, a meccsért szerválva pontot sem nyert, miközben addig mindössze kettő labdamenetet vesztett a játszmában adogatóként. Igen, ő is ember, nem gép, ezt a meccs után is hangsúlyozta. A szurkolók tomboltak, imádták, hogy nem ért véget a dráma, sőt, új fejezetet nyitottak a harcosok. Hacsanov túljutott egy fizikális holtponton és újult erővel lőtte a labdát, hozta zavarba Nadalt. A döntés másodszor is a rövidítésre maradt, és ebben az első kiemelt már nem adott esélyt, 5:7, 7:5, 7:6, 7:6-ra győzött.

Mindent kiadtam magamból. Büszke vagyok magamra, hogy ilyen mérkőzést tudtam játszani és a legutolsó pontig harcoltam. Mentálisan és fizikálisan is készen álltam egy ilyen összecsapásra. Egy-két labdameneten múlt az egész, lehetett volna fordítva is. Nagy tisztelet Rafának, ezért ő a világelső, óriási küzdő. Jól ismerjük egymást, tudja, hogy én hogyan szeretek teniszezni, ezért is játszottunk ennyire látványos meccset. Ez egy nagyszerű tapasztalat és önbizalomnövelő mérkőzés volt. Örülök a teljesítményemnek, remélem, ezen az úton megyek tovább” – mondta a vereség ellenére elégedett Karen Hacsanov.



Kemény volt, akadt néhány nagyon nehéz helyzet, kiválóan játszott. Folyamatosan fejlődik, fiatal, minden ütése, adottsága megvan, nagyszerű teniszező, szép jövő előtt áll – dicsérte Hacsanovot a meccs után Nadal, majd másról is beszélt. – Mentálisan és fizikálisan is nagyon kimerítő mérkőzés volt, de ezekért edzünk minden nap, az ilyen atmoszférájú csatákért. Ez az a mérkőzés, ami növeli az önbizalmadat és erősebbé tesz. Ha fizikálisan rendben leszek a következő találkozóra, amiben biztos vagyok, akkor ez a mai meccs sokat segíthet a folytatásban. A 4. játszmában teniszeztem a legjobban. Örülök annak, ahogy a kritikus pillanatokban játszottam, és hogy a küzdőszellem végig rendben volt. Úgy tudtam nyerni egy nagyon nehéz játékos ellen, hogy nem a legjobb formámban teniszeztem. Nagyszerű, szórakoztató show volt, a közönség láthatóan élvezte” – értékelt a címvédő, aki a negyeddöntőbe jutásért a grúz Nikoloz Basilasvilivel csap össze vasárnap.

Az idei amerikai nyílt teniszbajnokságnak nagyon kellett már egy ilyen parádé. Hétfőn az volt a téma, hogy a világelső Simona Halep simán kikapott Kaia Kanepitől, ami példátlan a US Open történetében. Beszéltek még Serena Williams ruhakölteményéről és a nővére csatájáról Szvetlanana Kuznyecovával. A keddet elvitte Fucsovics Márton és Babos Tímea helytállása Novak Djokovic, illetve Daria Kaszatkina ellen. A szerda a hőség fokozódása jegyében telt, mindenki kóválygott és a túlélésért játszott. Csütörtökön Nick Kyrgios szokásos faragatlan, sportszerűtlen viselkedése határozta meg a hangulatot és uralta a híreket. Péntekre eltűnt a nap, több mint tíz fokkal hűvösebb lett, és végre a teniszről szólt minden. John McEnroe azt mondta Nadal és Hacsanov párbaját kommentálva, hogy ezek azok a pillanatok, amikor büszke arra, hogy ő is teniszező. Azt prognosztizálta, hogy az orosz a következő évek egyik meghatározó játékosa lesz, hamarosan a top tízbe, sőt, akár az első ötbe kerülhet a ranglistán.

Ahhoz képest, hogy mekkora érdeklődés kísérte Serena és Venus Williams testvércsatáját a 16 közé kerülésért, a fiatalabb Williams lány nagyon simán intézte el a nővérét: 72 perc alatt 6:1, 6:2-re verte. Felesleges lenne túlragozni a találkozón történteket, Venus meg sem tudta közelíteni azt a teniszt, amit az első két fordulóban mutatott.

Soha nem játszott még ilyen jól ellenem. Nem igazán csináltam rosszul semmit, ő viszont mindenben jó volt. Reméltem, hogy nem fog ennyire jól játszani, mert teniszileg így érinthetetlen. Hihetetlen formában van, ha így teniszezik, akkor senkinek sincs esélye ellene” – vélekedett Venus Williams, akit a húga követett az interjúszobában.

Serena először azt tette egyértelművé, hogy az eredménytől függetlenül mindig egy megkönnyebbülés, amikor vége a nővére elleni találkozónak, mert érzelmileg nagyon megviselik ezek a meccsek. Ő is érezte, hogy nagyon jól ment neki a játék, szerinte a szülés óta még nem teniszezett ennyire jól. Már a meccs előtt betekerték a bokáját, de azt mondta, gyakran kifordult és a ragasztás segít, nincs komolyabb gond. Legközelebb az észt Kaia Kanepi vár rá, aki a világelső Simona Halepet verte az első fordulóban.