A szövetség mediáció segítségével rendezné vitáját Fucsovicsékkal

A Magyar Tenisz Szövetség az Országos Mediációs Egyesület segítségét kérte annak érdekében, hogy rendezze vitáját a két legjobb hazai játékossal, Fucsovics Mártonnal és Babos Tímeával.

A szövetség - az MTI-hez eljuttatott vasárnapi közleménye szerint - a helyzet "gyors és pártatlan rendezésére törekszik", ezért fordult az egyesülethez.

A Magyar Tenisz Szövetség fontosnak tartja, hogy élsportolóit a jövőben is támogathassa további sikereik eléréséhez, illetve hogy a sportágban az építő, nyugodt szakmai munka tovább folytatódhasson" - olvasható a közleményben, amely kiemelte azt is, hogy a most megindított folyamattól azt várja, hogy a felek pontosítsák a felvetett kérdéseket, és azokra megnyugtató válaszokat és megoldásokat találjanak.

Az MTSZ szerint a gondokat a közösségi médiában, illetve a sajtón keresztül történő üzengetések nem oldják meg, viszont a mediáció erre alkalmas lehet, mivel az szigorúan bizalmas, diszkrét és gyors, és egy pártatlan és független harmadik fél bevonásával elősegítheti a felek álláspontjának közeledését.

"Az MTSZ a közvetítő folyamat eredményéről mielőbb tájékoztatja a nyilvánosságot, addig is annak szabályai szerint az ügy zárt rendezésén munkálkodik. Az MTSZ a mai napon a mediációs folyamatba való meghívását megküldte az érintett feleknek" - zárul a közlemény.

A vita múlt pénteken került nyilvánosságra, amikor Fucsovics közösségi oldalán tájékoztatta rajongóit, hogy nem biztos a szereplése a válogatott szeptemberi Davis Kupa-találkozóján, mivel a szövetség nem biztosítja a szükséges feltételeket, és nem megfelelő a légkör a további sikeres szerepléshez. A világranglistán 41. teniszező jelezte, hogy próbált kiállni társaiért, egyeztetni a szövetséggel, ám nem járt sikerrel, az MTSZ választ sem adott kérdéseire. Hosszú bejegyzésében a Davis Kupa-kapitányt is bírálta, mint ahogy azt is, hogy három héttel a csehek elleni mérkőzés előtt meg sem keresték őt a mérkőzéssel kapcsolatban.

Az MTSZ egy hosszabb közleményben reagált, olyan adatokat hozott nyilvánosságra, melyek megítélése szerint az üggyel kapcsolatban segíti a közvéleményt a megalapozott és tárgyilagos vélemény kialakításában. Ebben többek között olyanok szerepeltek, mint Sávolt Attila, Fucsovics edzőjének fizetése. Fucsovics és a páros világranglistát vezető Babos, majd később maga Sávolt Attila is cáfolta ezeket, és bírálta a szövetséget.