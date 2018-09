Roger Federer és Novak Djokovic egy lépésre egymástól a US Openen

A szombatnak is megvoltak az áldozatai New Yorkban. Nem lesz az idén US Open-bajnok a Wimbledonban győztes Angelique Kerber, de Alexander Zverevnek is legalább januárig várnia kell az áttörésre egy Grand Slamen. Roger Federer és Novak Djokovic egyre közelebb kerül egymáshoz, de Marija Sarapova is menetel Flushing Meadowsban.