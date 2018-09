Roger Federer korai kiesése a US Open történetének egyik legnagyobb meglepetése. A svájcit az ausztrál John Millman győzte le 3 óra 35 perces csatában 3:6, 7:5, 7:6, 7:6-ra. Kegyetlenül párás kánikulában teniszeztek egész nap és ez, valamint a rendíthetetlen ausztrál megfogta Federert.

Az újra brutális meleg mellett az idei US Open eddigi legeseménytelenebb napja volt a második hétfő, egészen este 10 óra 30 percig. A férfiaknál addig valamennyi győztes játszmavesztés nélkül vette az akadályt és nagyon úgy tűnt, hogy Roger Federer is magabiztosan teszi a dolgát a világranglistán 55. John Millman ellen.

A nap utolsó mérkőzésén a 20-szoros Grand Slam-bajnok bő egy órán át kiszolgálta az igényes New York-i publikumot. Csillogott, gálázott John Millman ellen. Aki azért vett jegyet, hogy lássa a királyt, nem csalódott. A lelátón, az egyik VIP-páholyban ott ült az Egyesült Államok korábbi elnöke Bill Clinton is, de nem ő volt az egyetlen híresség az arénában.

Federer úgy vezetett 6:3, 5:3-ra, hogy 36 százalékban jöttek be az első adogatásai és szokatlanul sokat hibázott.

Rafael Nadal csak edzett hétfőn, de azt mondta, hogy ez az eddigi legkegyetlenebb nap. A rendkívül párás hőség extrém körülményeket teremtett. Ez fogott ki Federeren, ijesztően izzadt, piros volt a feje és láthatóan küzdött az elemekkel. Az ausztrál John Millman jobban alkalmazkodott az időjáráshoz, ráérzett a lehetőségre és élete meccsét produkálta.

Roger Federer hiába adogatott a 2. játszmáért: 15:40-ről még visszajött, de aztán a meccs folyamán először elvesztette az adogatását, és amikor 3 perccel később a szettben maradásért szervált, az ausztrál megint brékelte. Hirtelen csata, dráma lett a gálából. Mindenki azt várta, hogy John Millman mikor lassít, meddig bírja az iszonyatos tempót, de semmi jelét nem adta gyengeségnek, fejben és fizikálisan is pokolian erős volt. A 3. szett rövidítésbe torkollott és ebben a bázeli jutott előbb játszmalabdához, de Millman innen is fordítani tudott. Mire elkezdték a 4. szettet elmúlt éjfél, de a párás hőség nem mozdult az arénából, igaz a nézők is a helyükön maradtak. Mindenki érezte, hogy valami különleges élmény részese.

Rázta az öklét és nagyot kiáltott Roger Federer, amikor a 4. szettben brékelt és 4:2-re vezetett. Sokáig nem örülhetett a svájci, mert 40:30-ról elbukta az adogatását, ráadásul ziccert hibázva, amikor labdája volt az 5:2-höz. Végül ebből is tiebreak lett, amiben Roger Federer pukkant ki és 1:6-ról már nem tudott visszajönni. Kikapott és kiesett. John Millman életében először nyert top tízes teniszező ellen, elég jól kezdte ezt a sorozatát.

Amikor Novak Djokovic játszott, még a nap is sütött és szenvedett is a szerb, de Joao Sousa még így sem okozott annyi gondot neki, mint Fucsovics Márton az első fordulóban.

Nem a tenisz határozza meg, hogy boldog vagyok-e, vagy nem. Két gyerek apjaként sokkal több minden történik az életemben, mint a tenisz – kezdte a választ Novak Djokovic arra a kérdésre, hogy mit jelent neki az újabb wimbledoni siker, és ami azóta történik vele.

– De természetesen sokkal jobban érzem magam, ha megnyerek egy teniszmeccset, amiért keményen megdolgoztam. Ha vesztek, akkor tudom, hogy nem változtatja meg a mindennapi életemet. Ez nem mindig volt így. Amikor apa lettem, megváltoztak a dolgok, több értelmet, nagyobb felelősséget kapott az életem"- magyarázta a mostanában mindig alapos válaszokkal szolgáló Novak Djokovic, aki arról is beszélt, mit jelent neki, a pályafutásának a rivalizálás Roger Federerrel.

Az ellene játszott meccsek formáltak azzá a játékossá, aki ma vagyok. De ebbe a körbe tartozik Nadal és Murray is. Mindig őket akartam legyőzni, őket kellett megvernem, ha világelső akartam lenni, vagy Grand Slamet akartam nyerni. A pályafutásom elején még másképp láttam, de most már hálás vagyok a sorsnak, hogy ebben az érában lehetek teniszező, tanúja lehettem az ő nagyságuknak"- nyilatkozta a szerb, aki a 2014-es és 15-ös wimbledoni döntőre emlékszik a legszívesebben a Federer elleni meccsei közül, mert mindkettőt megnyerte és a karrierje elején a fontos meccsek többségét elvesztette a svájci ellen. Elárulta, időbe tellett neki, amíg a szakmai csapatával kitalálta, miben kell fejlődnie a játékban, mentálisan ahhoz, hogy felvegye a versenyt Federerrel. „Ez volt talán a legnagyobb kihívás a pályafutásomban"- foglalta össze a lényeget Djokovic, aki 6:3, 6:4, 6:3-ra győzte le az ezen a szinten újoncnak számító portugál Joao Sousát.

Nisikori Kei a vártnál is simábban állította meg az Alexander Zverevet verő Philipp Kochlschreibert (6:3, 6:2, 7:5), és Marin Cilic játékán sem látszott, hogy vasárnap hajnali 4-kor került ágyba: könnyedén nyert David Goffin ellen (7:6, 6:2, 6:4), miután az első szettet megfordította brékhátrányból és a belgának egyre jobban fájt a karja.

A nőknél említést érdemel, hogy megszakadt Marija Sarapova 22 mérkőzés óta tartó győzelmi sorozata az Arthur Ashe stadionban, esti meccsen. A 31 éves orosz összesítésben 4:1-re állt Carla Suarez Navarro ellen, de ezúttal a születésnapos spanyol teniszezett jobban (6:4, 6:3.) Sarapovának egyáltalán nem jelentett előnyt, ha szerválhatott: 8 kettőshibát ütött és hatszor vesztette el az adogatójátékát.

Tavaly szintén a születésnapomon Venus Williams ellen játszottam és kikaptam. Amikor ma reggel felébredtem, akkor arra gondoltam, hogy most győzni akarok, az lesz az ajándék magamnak. Sikerült."- mondta Carla Suarez Navarro, aki pályafutása során másodszor jutott negyeddöntőbe a US Openen.

Marija Sarapovától megkérdezték az interjúszobában, hogy most éli-e pályafutása legnehezebb időszakát. A szibériai elmosolyodott. Tudja mi a kihívás? Tizenévesen, néhányszáz dollárral, bizonytalan jövővel állni és nem tudni hova vezet az út, miközben van egy álmod. Na, az sokkal nehezebb, mint úgy 31 évesnek lenni, hogy bármire megvan a lehetőséged az életben"- válaszolta őszintén és bölcsen Sarapova.

A fiatalok rangadója után Naomi Osaka ünnepelhetett, de a Floridában élő japán elcsukló hangon, a könnyivel küzdve fogadta a sikert. Az elmúlt 1-2 évben állandóan azt kérdezték tőlem, mikor jutok már túl a 3. fordulón egy Grand Slamen és ez nem esett jól. Mindig arról álmodtam, hogy itt játszom és eljutok a negyeddöntőig, vagy még tovább. Most, hogy sikerült, elérzékenyültem"- adott magyarázatot a viselkedésére Naomi Osaka.

Azért több mint elgondolkodtató, hogy a Carla Suarez Navarro, Medison Keys, Naomi Osaka, Leszja Curenko négyesből valaki döntőt játszik szombaton a US Openen. Igen, Madison Keys tavaly is eljutott a fináléig, de ez a választék, akkor is erős...

Babos Tímea hétfőn csak edzett, de az eldőlt, hogy a US Open utáni világelsőségért folyó versenyfutásban már csak hárman üldözik, mert a tavalyi páros partnere, Andrea Sestini Hlavackova kikapott a 16 között a női párosban. Azt is lehet már tudni, hogy Babos Tímeáék kedden, magyar idő szerint délután 5 órától az első mérkőzést játsszák a Louis Armstrong stadionban. A 33 éves cseh Lucie Hradecka és az orosz Jekatyerina Makarova a bajnokság 6. kiemeltje és ebben az összeállításban csak Cincinnati óta játszanak együtt. Igaz, azt a versenyt meg is nyerték, ott legyőzték Babos Tímeát és Kristina Mladenovicot a negyeddöntőben (4:6, 7:5, 10:6.) Bíztató, hogy a magyar és a francia most jobb formában teniszezik és a US Openen nincs super-tiebreak a 3. játszma helyett. Makarova egyébként a Babos Tímeát üldöző trió egyik tagja, tehát ellene ezért is fontos a siker. Az Australian Open megnyerése óta a Roland Garroson és Wimbledonban is a negyeddöntő jelentette a végállomást, de tavaly, a US Openen szintén a legjobb nyolc között kapott ki Babos Tímea. A Roland Garros mellett az amerikai nyílt teniszbajnokság az egyetlen Grand Slam, ahol eddig nem játszott elődöntőt.