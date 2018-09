Babos Tímeáék két győzelemre a US Open megnyerésétől

Babos Tímea pályafutása során először az elődöntőbe jutott a US Openen. Az amerikai nyílt teniszbajnokság 9. napján a második kiemelt Babos Tímea és Kristina Mladenovic a cseh Lucie Hradecká és az orosz Jekatyerina Makarova kettős ellen lépett pályára a Louis Armstrong Stadionban.

A hatodik kiemelt duó alig néhány hete játszik együtt, de Cincinnati megnyerésével hangolódtak a US Openre, ahol többek között Babosékat is legyőzték a negyeddöntőben. Az első játszmában Makarováék voltak brékelőnyben, de Babosék 4:4-nél már utolérték őket. Sőt, 5:4-nél játszmalabdájuk is volt fogadóként. A döntés végül a rövidítésre maradt, és ebben a magyar-francia pár egyértelműen jobb volt, 6:3-nál még hárított újabb két játszmalabdát az ellenfél, de a negyedikre nem volt válaszuk.Nagyszerűen indult a második szett, Babos Tímeáék egyből brékeltek, de az előnyt nem tudták megtartani, mert a magyarnak volt egy gyengébb adogatójátéka (2:2).

A rövidzárlat azonban nem bénítóan, hanem serkentőleg hatott Babosra és Mladenovicra, egyre jobban csillogtak, lehetetlen helyzetekből mentették meg a pontokat, bravúros megoldásokkal haladtak előre. 5:2-nél Babos Tímea adogathatott az elődöntőért, és pontot sem veszítve zárta le a meccset, igaz, ehhez kellett a hálónál remeklő társa is.Babos Tímea és Kristina Mladenovic kettő győzelemre van attól, hogy keretbe foglalja 2018-as szezonját, azaz az Australian Open után a US Opent is megnyerje. Az elődöntőben az Anasztaszija Pavljucsenkova-Anasztaszija Sevastova orosz-lett és Samantha Stosur-Csang Suaj ausztrál-kínai kettős összecsapásának győztesével találkoznak.

Eredmény, női páros, negyeddöntő:

Babos Tímea, Kristina Mladenovic (magyar, francia, 2.)-Lucie Hradecka, Jekatyerina Makarova (cseh, orosz, 6.) 7:6 (7-5), 6:2