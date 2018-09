Rafael Nadal a US Open történetének egyik legnagyobb, legbrutálisabb, leghosszabb csatáját nyerte meg szerdára virradó éjjel. New Yorkban 2 óra 4 percet mutatott az óra, amikor Dominic Thiem elrontott egy lecsapást meccslabdánál és így 4 óra 49 perc alatt a címvédő, világelső győzött 0:6, 6:4, 7:5, 6:7, 7:6-ra. A spanyolnak két napja van regenerálódni, pénteken játszik az elődöntőben Juan Martin del Potróval.

Az akciófilmek szoktak így kezdődni: a rettenthetetlen hőst félholtra verik, senki nem érti, miként lehetséges ez, ezer sebből vérzik, a kivégzői ott is hagyják az út szélén, mondván, szenvedjen még, mielőtt meghal. Aztán a semmiből feltámad és mindenért megfizet.

Kedd este az Arthur Ashe stadionban Dominic Thiem olyat tett, amit még senki nem látott. Egyszerre alakította a Terminátort, John McClane-t és a Szállítót. Ez az összeállítás még Rambonak is sok volt. Rafael Nadalt egy amatőr bokszmeccsen technikai KO-val leléptették volna az első szett után. Úgy kapott ki 6:0-ra, hogy mindössze hét pontot nyert (fogadóként hármat), mert a 25 éves (hétfőn volt a születésnapja) osztrák tökéletes teniszt játszott, olyat, amire még a címvédő, sokat látott Rafael Nadal sem találta a választ.

Többen találgatták, mi lehet a spanyollal. John McEnroe úgy gondolta, hogy az

előző két forduló 7 óra 42 perc tenisze nem múlt el nyomtalanul,nem mozog jól az első kiemelt, lassú. Nadal edzője, Carlos Moya megnyugtatott mindenkit, hogy szó sincs fizikai fáradtságról, vagy sérülésről, egyszerűen idegesen kezdett a világelső és nem azt játszotta, amit kellett volna. Moyának lett igaza, mert a mallorcai a 2. játszmától egészen más teniszt produkált.

Fél óra elteltével feliratkozott az eredményjelzőre (megnyerte az első gémet) és 4:3-nál brékelte ellenfelét. A szettért szerválva újra bizonytalankodott, de aztán fogadóként gyorsan javított (6:4.) Dominic Thiem nem ontotta már úgy a nyerőket, és úgy tűnt, hogy amikor igazán számít, akkor Rafael Nadal rendre képes valami extrára.

Az arénában nem volt annyira brutálisan párás kánikula, mint hétfőn, Federerék mérkőzésén, de így is minden pihenőben jeges mellénybe bújt a spanyol, és ha csak tehette, tartalékolt az energiával.

A 3. szettben, 3:3-ig nem történt sok minden, majd Thiem szinte a semmiből (40:15) nyert gémet fogadóként. A játszmáért adogathatott 5:4-nél, de Nadal nem engedte el, nyomás alá helyezte, hatalmas pontokat játszottak, amikből a címvédő jött ki jobban és megfordította a szettet (7:5.)

Dominic Thiem először játszott negyeddöntőt a US Openen, háromszor bukott el korábban a 4. fordulóban. Nadallal ugyan 9-szer találkoztak már a pályán, de mindig salakon. Babos Tímea páros partnerének, Kristina Mladenovicnak a barátja nagyon szeretett volna bizonyítani, hogy a Roland Garroson kívül is képes komoly eredményre.

A 4. játszma elején ugyan Rafael Nadalnak volt két labdája a 2:0-hoz (15:40), de ő került brékhátrányba és elkezdődött az újabb versenyfutás. Thiemnek az 5. játékban három labdája volt a duplabrékhez, de helyette 4:4-nél már megint együtt voltak, sőt, 5:5-nél az osztrák a meccsben maradásért adogatott. A csata rövidítésbe torkollott és ebben Thiem volt a jobb: éjjel 1 előtt 10 perccel kezdődhetett az 5. szett.

Egyszerűen elképesztő, amit a két harcos a csata 5. órájában produkált. A rövidítésig Nadalnak volt öt fogadóelőnye, 2:2-nél és 5:5-nél. A 11. gémet 0:40-ről hoza vissza az osztrák. Óriási, lenyűgöző, emberfeletti, amit produkáltak. Az újabb tiebreakben szinte végig Nadal vezetett, de aztán 4:5-ről jutott mérkőzéslabdához. Thiem szervált és agresszívan támadott, de a ziccert elhibázta. Így lett vége az év egyik legszebb mérkőzésének.

A pénteki elődöntőben Juan Martin del Potro lesz Rafael Nadal ellenfele. Az argentin élete formájában teniszezik, az első négy meccsén játszmavesztés nélkül jutott túl. A negyeddöntőben John Isner megnyerte az első szettet 7:6-ra, de attól kezdve a dél-amerikai uralta a pályát (6:7, 6:3, 7:6, 6:2) A 3. játszma után kaptak tíz perc szünetet, mert érvényben volt az extrém hőség szabály. Del Potro a párbaj után elmesélte, hogy bement az öltözőbe zuhanyozni, kicsit lefeküdt, de nem akart visszajönni, annyira elege volt a teniszre alkalmatlan kánikulából. Mosolyogva hozzátette, hogy aztán a közönségre gondolt és összeszedte magát. Persze, hogy imádják New Yorkban, igaz, ez a szerelem 2009-ben kezdődött, amikor megnyerte a US Opent.

Roger Federer a hétfői veresége után éjjel 2-kor érkezett az interjúszobába és próbálta elmagyarázni, hogy mi is történt John Millman ellen.

Nagyon meleg volt ma este. Egyszerűen nem kaptam levegőt. Nem mozgott a levegő. Szerintem, amióta elkészült a mozgatható tető, megreked a levegő az arénában. Ez egy teljesen más US Open. Ráadásul az idén a pálya is lassabb. Szenvedtem a körülmények miatt. Ez az első alkalom, hogy ilyen történt velem. Kényelmetlenül éreztem magam, folyamatosan izzadtam, egyre jobban és jobban, amivel energiát vesztettem. John sokkal jobban alkalmazkodott a körülményekhez, talán, mert a világ egyik legpárásabb vidékéről, Brisbane-ből jön. Tudtam, hogy gondban vagyok, és amikor ezt érzed, akkor elkezdesz hibázni, kihagyod a lehetőségeidet. Ez történt velem, ami csalódás. Amikor így érzed magad, akkor semmi nem működik. Edzettem már ennél nagyobb hőségben, keményebb körülmények között, napközben 49 fokban. Vannak napok, amikor a szervezeted nem tudja ezt kezelni. Eljutottam arra a szintre, amikor már örültem, hogy vége a meccsnek – magyarázta Roger Federer éjjel az interjúszobában, majd elmesélte, hogy edzett együtt John Millmannel a Roland Garros után. – Egyrészt korán kiesett Párizsban, mi meg kerestünk egy közismerten keményen edző játékost, aki szívesen gyakorolna velem néhány napig a füves szezon előtt füvön, vagy akár keménypályán. Azt nem tudtam, hogy a barátnője Stuttgartban van, de így még egyszerűbb volt, egyből igent mondott. Néhány nagyszerű napot töltöttünk együtt, aztán Stuttgartban újra találkoztunk.

Kemény mérkőzés volt. Vezethettem volna 6:3, 6:3-ra, akkor talán minden másképp alakul, mert igazából minden játszmában volt esélyem. Ugyanakkor John nagyszerű meccset játszott nehéz körülmények között. David Ferrerre emlékeztet a játéka, szeretem azt az intenzitást, amivel teniszezik. Tisztelem az ilyen játékosokat, ahogy edzenek, a tenisz iránti szenvedélyüket. Kiváló a fonákja, jól védekezik vele, és ha a rossz irányból támadsz, azonnal megbüntet"- értékelte legyőzője teljesítményét a svájci, aki azt is mondta, hogy nincs oka szégyenkezni, ilyen sajnos előfordul olykor. Tovább kell lépni, jól jön egy kis pihenés, örülök, hogy most kiengedhetek és majd a Laver Cupon visszatérek. Aztán remélhetőleg sikeres lesz a szezon vége"- búcsúzott Roger Federer.

A nőknél gyakorlatilag minden Serena Williamsről szól. A 23-szoros Grand Slam-bajnok amerikai a 100. meccsét játszotta az Arthur Ashe arénában, amin még ő is meglepődött. Először 1998-ban indult az amerikai nyílt teniszbajnokságon, hatszor megnyerte és a 105 mérkőzéséből százat a centeren teljesített. Kedd este az a Karolina Pliskova állt a háló másik oldalán, akitől 2016-ban kikapott az elődöntőben, az volt a legutóbbi veresége a US Openen. A 26 éves cseh most is jobban kezdett, 4:2-re vezetett, de Serena Williams nyolc gémet nyerve sorozatban lerendezte a negyeddöntőt.

Babos Tímea szerdán tudja meg, hogy kivel kell megküzdeni a US Open-döntőért. Az ugyan biztos, hogy egyik lehetséges pár sem kiemelt, de Anasztaszia Pavljucsenkova és Anasztaszija Szevasztova legalább akkora kihívás, mint Samantha Stosur és Csang Suaj. Kedd délután beszélgettünk.

Először elődöntős a US Openen...

Igen, nagyon boldog vagyok, mert egy nehéz meccsen vagyunk túl, legutóbb kikaptunk tőlük, három hete. Nagy meleg volt, de a lényeg a jó játék és, hogy sikerült nyerni. Az egyik legjobb meccsünk volt az idei évben.

A hőség mennyire befolyásolta a teljesítményt?

Életemben először kellett a párosra krémet használnom, hogy ne csússzon a kezemben az ütő. Ilyen páratartalmat, ami reggel volt, nagyon rég nem tapasztaltam. Nem volt könnyű, de párosban nincs az az intenzitás, mint egyéniben, nem szenvedtünk a pályán a melegtől. Először játszottam a Louis Armstrongban, ez az egy kiemelt pálya eddig kimaradt itt, a régin sem teniszeztem. Nagyon gyönyörű, hihetetlen nagy és jó élmény volt ott játszani. Picit lassabb, mint az összes többi pálya, magasabbra pattan a labda, ami most nekünk kedvezett.

Most már elárulható, hogy mit kellett másképp csinálni Makarováék ellen, ahhoz képest, ahogy 3 hete Cincinnatiban teniszeztek?

Általánosságban mondom, mert nem szeretném elárulni a lényeget. Általánosságban javítottunk sokat a játékunkon, nem csak erre a meccsre gondolva. Igen, volt egy-két más taktikai elem, amit most játszottunk, amiről tudtuk, hogy működött Cincinnatiben, csak ott picit később kezdtük el játszani, mint kellett volna. Sokat tanultunk az elmúlt két Grand Slamből, folyamatosan próbálunk fejlődni. Van egyfajta játékstílus, amiben mi vagyunk a világon a legjobbak, de nyilván az ellenfél próbál nekünk is kellemetlen helyzetet teremteni, de most próbáltunk ehhez alkalmazkodni. A szervánk többnyire stabil, egy-egy nehezebb adogatójáték szokott lenni. A ritörngémek trükkösek voltak, mert Makarova balkezes, ott mindig kicsi a rés, ahova szabad játszani, Hradeckának meg akkor szervája van, mint egy férfinak. Azt is másképp próbáltuk fogadni, mint eddig, és ez abszolút bevált.

Azt érzi az ember, amikor bekerül abba a bizonyos zónába? A 2. szettben, 2:2 után hihetetlenül elkapták a ritmust, szenzációs labdameneteket játszottak.

Igen, hihetetlenül jól mozgunk együtt Kikivel. Folyamatosan egy hullámhosszon vagyunk. Láttam már a meccs óta egy-két videót, hogy micsoda pontokat játszottunk. Szerintem én az egész meccsen benne voltam a zónában, talán egy rosszabb gémem volt a 2. szett elején, a negyedik játék. Előtte viszont abszolút én voltam a húzóerő, Kiki pedig folyamatosan jött fel és egyre jobban játszott. Valóban, 2:2 után extra fokozatra kapcsoltunk és hihetetlen pontokat tudtunk megnyerni.