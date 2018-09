Sportlövő-vb: Péni hetedik fekvő puskában

Péni István a hetedik helyen végzett a férfiak kisöbű szabadpuska fekvő számában a dél-koreai Csangvonban zajló sportlövő-világbajnokságon, melynek szerdai versenynapján nem rendeztek olimpiai számot a felnőtteknek.

A fekvő testhelyzetű viadal még a riói játékokon is szerepelt, ám - a férfi szabadpisztolyhoz hasonlóan - az olimpiai sportlövőműsor átalakításának esett áldozatául, és a tokiói programból kikerült.Ennek ellenére így is nagy mezőny gyűlt össze, a keddi selejtezőből Péni és Sidi Péter is továbbjutott, ezáltal a szerdai 60 fős versenyben is érdekeltek voltak. A két klasszis magyar közül a légpuskában elért eredménytől eltérően ezúttal a 21 éves Péni volt a jobb. Az UTE sportolója 625,6 körrel zárt, s a bronzérmestől 1,5 körrel elmaradva a hetedik pozíciót szerezte meg. Sidi 622,1 körrel 30. lett. A viadalt a dán Steffen Olsen nyerte.

Az 50 méteres 30+30-as szám keddi 30 lassú részében jól szerepeltek a magyar futócéllövők, Boros László az ötödik, a csapat pedig a harmadik helyről várta a szerdai folytatást, kevéssel lemaradva az élen állóktól. A 30 gyors azonban rosszul alakult a számukra: Boros László és Sike József kifejezetten gyengén szerepelt és végül előbbi 17., utóbbi pedig 19. helyen végzett a 20 fős mezőnyben. A legjobb magyar Tasi Tamás volt a 11. helyével.

Csapatban a magyar trió az utolsó, hatodik lett.

A junioroknál szintén nem született magyar érem. A légpuskás vegyescsapatban Pekler Zalán és Horváth Lea hetedik helye volt a legjobb, míg női légpisztolyban Egri Viktória 10. helye. A riói olimpián is szerepelt Egri 568 körös eredményével mindössze egy körrel maradt le a nyolcas fináléról.

Eredmények:

férfi kisöbű szabadpuska fekvő, világbajnok:

Steffen Olsen (Dánia) 628,2 kör

2. Stian Bogar (Norvégia) 627,8

3. Zhomas Mathis (Ausztria) 627,1

...7. Péni István 625,6

...30. Sidi Péter 622,1

csapat, világbajnok:

Németország 1869,5 kör

férfi futócél, 50 m, 30+30, világbajnok:

Mihajil Azarenko (Oroszország) 589 kör - szétlövés után

2. Lukasz Czapla (Lengyelország) 589

3. Tomi-Pekka Heikkila (Finnország) 587

...11. Tasi Tamás 582

...17. Boros László 574

...19. Sike József 573

csapat, világbajnok:

Oroszország 1759

...6. Magyarország 1729