Visszavonul a rövidpályás gyorskorcsolyázás egyik legnagyobb alakja

Befejezte pályafutását Viktor An dél-koreai születésű orosz rövidpályás gyorskorcsolyázó, aki mindkét ország színeiben nyert olimpiai és világbajnoki aranyérmet.

A 32 éves sportoló döntéséről az orosz szövetség számolt be szerdán, hozzátéve, An azzal indokolta visszavonulását, hogy a jövőben több időt szeretne tölteni a Koreai Köztársaságban élő családjával. A gyorskorcsolyázó egyelőre nem akar edző lenni Oroszországban, ugyanakkor nem zárta ki annak lehetőségét, hogy később együtt dolgozzon még a szövetséggel.

An a 2006-os, torinói téli olimpián 1000 és 1500 méteren, valamint az 5000 méteres váltó tagjaként is aranyérmes volt, 500 méteren bronzot nyert. A sportoló 2011-ben orosz állampolgár lett, s a 2014-es, szocsi játékokon 500 és 1000 méteren, illetve a váltóval győzött, 1500-on pedig bronzérmes volt. Az ötkarikás sikerek mellett An 20 világ-, és 7 Európa-bajnoki címet nyert.

A 2014 év végén kirobbant orosz doppingbotrány miatt a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) eltiltotta Ant az idei, phjongcshangi téli olimpiai szerepléstől, ezt követően pedig egyre többször láttak napvilágot olyan értesülések, amelyek szerint a gyorskorcsolyázó nem folytatja pályafutását.