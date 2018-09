Birkózó-vb: jövő héttől Minszkben készülnek a magyar kötöttfogásúak

Jövő héttől Minszkben készülnek a magyar kötöttfogású válogatott tagjai az októberi, budapesti birkózó-világbajnokságra.

"Nagyon komoly edzőtáborunk lesz. Azt szoktam mondogatni magamnak, hogy Fehéroroszországban számomra a vb főpróbája lesz. A súlycsoportomban, a 97 kilósok között a legnagyobb riválisom az örmény Artur Alekszanjan. Többszörös világbajnok és olimpiát is nyert. Minden bizonnyal ő is ott lesz az edzőtáborban, ahol fel szeretnék készülni belőle" - mondta a szintén vb-aranyérmes Kiss Balázs, aki a 2013-as budapesti vb-n az elődöntőben kikapott nagy ellenfelétől, de szerinte mindenki legyőzhető, így Alekszanjan is.

A BVSC 35 éves versenyzője arról számolt be, hogy a minszki edzőtábor után lesz egy rangos nemzetközi verseny, és gyakorlatilag az lesz a vb előtti utolsó megmérettetés. A válogatott utána Tatára megy, ott végzik el az utolsó simításokat.

"A tatai edzőtábor is nagyon hasznos lesz. Legutóbb a Német Nagydíjon rengetegen jöttek oda hozzánk és időpontokat egyeztettek. Rangos nemzetközi mezőny verődik majd össze" - árulta el Kiss Balázs.

A mindhárom szakág legjobbjait felvonultató birkózó-világbajnokságot október 20. és 28. között a Papp László Budapest Sportarénában rendezik.