Djokovic szenvedett, de túlélte a Federert verő ausztrál elleni meccset

Az alsó ágon is kialakult az elődöntő párosítása a US Openen. Novak Djokovic megállította a Federert verő John Millmant (6:3, 6:4,6:4), de a sikerért 2 óra 49 percen át kellett keményen izzadnia. New Yorkban tízedszer mérkőzhet a döntőért, Nisikori Kej áll majd a háló másik oldalán pénteken. A japán legyőzte Marin Cilicet (2:6, 6:4, 7:6, 4:6, 6:4.) A nőknél a tavalyi finalista Madison Keys és az újhullám japán csillaga Naomi Osaka térhet vissza az Arthur Ashe stadionba csütörtök este.

Hétfőn este nyolc órakor még több ezer dollárt is megadtak volna egy szerdai jegyért az Arthur Ashe stadionba. Elképzelhetetlennek tűnt, hogy ne jöjjön össze a csúcstalálkozó a negyeddöntőben Roger Federer és Novak Djokovic között. Ilyen kuriózumról igazi New York-i nem akar lemaradni. Biztos, tucatjával voltak, akik nem bíztak semmit a véletlenre, és már este tízkor megvették a belépőt szerdára. Aztán éjjel egykor, mint a tőzsdén a részvény ára,zuhanni kezdett a nem sokkal korábban még aranyat érő kincs árfolyama. A Wall Streeten felfüggesztik a kereskedést, ha ekkora az esés, de ez itt egy másik piac. Akik Federer-szurkolóként jártak pórul, még azzal sem vigasztalhatták magukat, hogy John Millman majd Novak Djokovic ellen is nagy meccset játszik, ők a királyra készültek, a kedvencüket akarták látni. Senki nem számított arra, hogy a New Yorkban évek óta nem tapasztalt párás idő, brutális meleg (a kettőnek az összhatása, illetve a mértéke volt szokatlan) és egy élete első Grand Slam 4. fordulós meccsét játszó ausztrál legény kifoghat a svájci legendán. Közös erővel legyűrték a bázelit.

Ha valaki az eredményből arra gondolna, hogy Novak Djokovic könnyedén hozta az első játszmát (6:3), akkor annyit azért érdemes megjegyezni, hogy

az ausztrál alapvetően pont úgy járt, mint Fucsovics Márton az első fordulóban (0:3-mal kezdett), de 61 percig tartott, mire a szerb hozta a szettet, ráadásul a játszmáért adogatva még egy fogadóelőnyt is hárítania kellett a 13-szoros Grand Slam-bajnoknak.

Djokovic testbeszédén látszott, hogy fizikálisan sokat kivett belőle az első óra küzdelme. Hosszú, fárasztó labdameneteket játszottak, időnként olyan volt, mintha két ketrecharcos párbajozna és minden ponton az életük múlna. Kegyetlenül lőtték a labdát, rengeteget futottak, nem kímélték egymást. Novak Djokovic legalább három alkalommal úgy kóválygott a labdamenet után, mint a megroggyant bokszoló, amikor megrendítő ütést kapott.

A 2. játszmában, 2:2-nél John Millman elindult a hálóhoz, és megkérdezte az ellenfelét, hogy gondot okozna-e neki, ha ő most tartana egy kis szünetet, mert szeretne teljesen átöltözni, a cipőtől a mezig, annyira átizzadt mindene. A szerb elmosolyodott és mondta, hogy ő csak örül egy kis pihenőnek. Az ausztrál bevonult az öltözőbe, a szerb meg félmeztelenre vetkőzve ücsörgött a pályán. A szabály szerint nem tehettek volna ilyet 2:2-nél, de senki nem szólt rájuk. A különleges helyzetben rugalmasan, emberien értelmezték a szabályt az illetékesek. Jól tették.

A csata a következő négy gémben még fokozódott, Djokovic 4:4-ig nem tudta megtörni a brisbane-i rendíthetetlen ólomkatonát. Azóta, hogy Millman elvesztette az első adogatójátékát a mérkőzés legelején a szerbnek 9 fogadóelőnye volt, de az újabb brék elmaradt. A kilencedik játékban aztán a 12. brékpontot megcsinálta a belgrádi, aki egyértelműen túljutott a fizikális holtponton és nagyon komoly szinten teniszezett.

A harmadik játszmára is maradt izgalom, pedig Djokovic gyorsan brékelőnybe került (2:1.) Millman nem adta meg magát, hiába került elég kilátástalan helyzetbe. Előbb elkerülte a duplabréket, majd a csata folyamán először fogadóként is eredményes volt, és egyenlített (3:3.) A 6. gém kritikusnak tűnt, mert Novak Djokovic kétszer egymás után kapott figyelmeztetést, mert túllépte a szervánál a 25 másodperces szabályt. Igaz, a második alkalommal szándékosan provokálta a székbírót, aki szemrebbenés nélkül bemondta az ítéletet, amikor lejárt a 25 másodperc. A rövid közjáték nem okozott jelentős fordulatot, a szerb ekkor már nem szenvedett és gyorsan összekapta magát, rendezte a gondolatait, és befejezte a meccset (6:3, 6:4, 6:4.)

Taktikailag meg kell találnod az egyensúlyt, hogy mikor legyél türelmes, és mikor agresszív, mert ő nem ront, nem ad egyetlen pontot sem ajándékba, meg kell dolgoznod érte. Nekem is meglepetés volt, hogy nem Rogerrel játszottam a negyeddöntőben, de John ellenem is bizonyította, mekkora küzdő és mennyire komplett a játéka" nyilatkozta éjjel egykor Novak Djokovic, aki arról nem akart beszélni, milyen tablettát vett be a meccs közben.

A szerb a legutóbbi 21 mérkőzéséből húszat megnyert, és tudja, mit kell játszania Nisikori ellen pénteken. Szerinte a japáné az egyik legjobb kétkezes fonák a mezőnyben, és hihetetlen gyors.

A nap első negyeddöntőjében Nisikori Keinek bőven volt törlesztenivalója Marin Ciliccsel szemben. Az egy évvel idősebb horvát (3 hét múlva lesz 30) 2014-ben legyőzte a japánt a US Open döntőjében (6:3, 6:3, 6:3.). Az elmúlt 15 évben (2003 óta) az volt az egyetlen döntő az amerikai nyílt teniszbajnokságon, amikor a Federer, Nadal, Djokovic, Murray négyesből egyik sem jutott a fináléba. Nisikori verte Djokovicot, Cilic pedig Federert a négy között.

Nisikori Kei sérülésekkel bajlódott az elmúlt egy évben, és a stabil top tízes japán a 39. helyre esett vissza a ranglistán, április elején. Az edzőjével, Michael Changgel sikerült újra formába lendülnie, már Wimbledonban is eljutott a negyeddöntőig. A US Openen ugyan Ciliccsel 1:2-re állt, de összesítésben ő nyert meg nyolcat a 14 korábbi meccsükből. Nisikori útja egyszerűbb volt a negyeddöntőig, és talán ez is döntött szerdán az 5. játszmában, amiben a horvát 2:4-ről még egyenlített, de aztán kiürült a tank. A meccs fordulópontja a 2. szett közepén volt, amikor Nisikori 2:6, 2:4-ről hat gémet nyert sorozatban.

A japánok már a spájzban vannak New Yorkban! Tenisztörténeti tett, hogy két japán is eljutott a legjobb 4 közé a US Openen: Nisikori Kei előtt Naomi Osaka is biztosította a helyét az elődöntőben. Ezúttal már nem érzékenyült el a győzelme után, mint mondta, az ukrán Curenko elleni 6:1, 6:1 olyan volt, mint egy másik nap a munkahelyen, semmi extra. Nisikori szerint honfitársa akár meg is nyerheti a US Opent, sokat fejlődött, érettebb, de a pályán kívül még mindig egy gyerek. Mindketten nagy videojáték-őrültek, de annyit elárult Nisikori, hogy nem ugyanazokat játsszák.

A nőknél elég unalmasra sikeredett a szerda, mert Osaka 57 perces győzelme után, az esti programban Madison Keys sem drámázott sokat Carla Suarez Navarróval. Az amerikai viszonylag simán elintézte a hétfőn Sarapovát búcsúztató spanyolt (6:4, 6:3.)

A csütörtök a nőkről szól a US Openen. Magyar idő szerint éjjel egytől előbb Serena Williams mérkőzik Anasztaszija Szevasztovával, majd jön Naomi Osaka és Madison Keys. Szevasztova egyébként szerdán is pályára lépett, és a párosban kikapott, így nincs akadálya annak, hogy a női párosban is kialakuljon a döntő szereposztása. Babos Tímea és Kristina Mladenovic visszatér a Louis Armstrong stadionba, hogy megmérkőzzön a Samantha Stosur és Csang Suaj kettőssel.