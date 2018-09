Világbajnoki címért küzd női kick-box klasszisunk

Pályafutása eddigi csúcsára érhet fel a hétvégén a sokszoros világ- és Európa-kupa győztes Rákóczi Renáta. A Titán SE sportolója szombaton meghívott ellenfélként mérkőzik meg a norvég Kristin Vollstadttal, a nagyszabású gálameccs tétje pedig a profi világbajnoki cím. A jó formában lévő magyar kick-boxos full-contact szabályrendszerben, az 55 kg-os súlycsoportban méri össze tudását a helyiek klasszisával, akit a nők körében történelmi újításnak számító 12 menetes mérkőzésen kell legyőznie a világbajnoki övért.

Hatalmas siker kapujában áll a magyar kick-box egyik legismertebb női képviselője, a ringben évek óta jeleskedő Rákóczi Renáta. A 30 éves sportoló egy hirtelen jött felkérésnek eleget téve profi világbajnoki döntőn húz kesztyűt szeptember 8-án, a norvégiai Elverumban. Ellenfele az országszerte népszerű Kristin Vollstadt lesz, aki házigazdaként már hónapok óta készül a tétmérkőzésre, remek formája és alázatos hozzáállása ugyanakkor a magyar válogatott kick-boxos mellett szólhat.

„Egész nyáron edzettünk, egyszerre több szakágban is készültünk, és Reni nemrég egy meghívásos bokszmeccset is megnyert Máltán. A mostani lehetőséget négy hete kaptuk meg, és mivel egy profi világbajnoki döntő annyira ritkán adatik meg, azt mondtuk, mindenképpen megyünk. Reni az egyik legelkötelezettebb tanítványom, mindent a sportnak rendel alá, és nagyon felkészülten áll majd oda a fizikailag és szellemileg is megterhelő tizenkét menetre" – mondta a szombati profi világbajnoki címmeccs kapcsán a kick-boxos edzője, Juhász Gábor.

A norvég rendezésű gálameccs több szempontból is látványosnak ígérkezik. Egyrészt komoly médiafigyelem övezi, hiszen a kick-box az ország egyik sikersportágának számít, Kristin Vollstadt pedig az egyik legismertebb és legnépszerűbb képviselője Norvégiában. Másrészt a két sportoló stílusából adódóan parázs küzdelemre lehet számítani.

„A norvég versenyzők nagyon jó full-contactban, az ellenfelem is egy borzasztó ügyes lány, de rólam is tudják, hogy technikailag nagyon felkészült vagyok, és látványos meccset lehet velem csinálni. A végeredményt tekintve viszont a kondíció sem elhanyagolható. Szerencsére nagyon jó erőben érzem magam, és nem élem meg hatalmas nyomásként a világbajnoki cím megszerzésének lehetőségét" – fogalmazott Rákóczi Renáta.

Szerinte a WAKO profi világbajnoki övéről az dönt majd, hogy mentálisan ki bírja jobban az új kihívásnak számító – a nők számára nemrég bevezetett – 12 menetes tétmérkőzést.