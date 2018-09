Nadal sérülése volt a US Open pénteki drámája

Novak Djokovic harmadszor, vagy Juan Martin del Potro másodszor, így szól a kérdés a pénteki elődöntő után a US Openen. A címvédő Rafael Nadal két játszmát bírt, majd feladta a meccset sérülés miatt. A 2014-es finalista Nisikori Kej nem tudott fogást találni Novak Djokovicon.

Nem jártak igazán jól a pénteki jegytulajdonosok. A szereposztás ugyan parádés meccseket ígért, de az előadás elmaradt a várakozástól. Az első mérkőzés szomorú véget ért az amerikai nyílt teniszbajnokság 12. napján: a címvédő, világelső Rafael Nadal 6:7, 2:6-nál kezet nyújtott Juan Martin del Potronak, feladta a küzdelmet, túl nagy volt a fájdalom.

Amikor a nyitó játszma 69 percig tartott, felsejlett a júliusi ütközetük a wimbledoni elődöntőben.

A dél-amerikai brékkel kezdett, de a spanyol azonnal javított. Ettől kezdve 4:4-ig az adogató dominált, a fogadó még egy egyenlő állásig sem jutott el, bréklabda sem fokozta az izgalmat.

A tenisz látványos, időnként lenyűgöző volt.

Nadal talán egy hajszállal variábilisabban játszott, jól kezelte Del Potro tenyeresét és magabiztosabbnak tűnt. Az argentin ugyanakkor jelezte, hogy a fonákja veszélyesebb, pontosabb fegyver mint korábban és akár egy hosszú labdamenetből is képes győztesen kijönni. A bámulatos pontokhoz, megoldásokhoz persze az is kellett, hogy a múltból adódóan nagyon ismerik egymást, tudják, mit üt a másik a különböző helyzetekből.

A pénteki már a 17. találkozójuk volt és a legutóbbi három alkalommal mindig Grand Slamen csaptak össze. A tavalyi US Openen Rafael Nadal 4:6, 6:0, 6:3, 6:2-re nyert, a Roland Garroson a 8 között nagyon simán intézte el újra riválisát (6:4, 6:1, 6:2), majd jött a felejthetetlen csatájuk Wimbledonban. A szezon, de az elmúlt 15 év egyik legjobb, legnagyobb párbaját produkálták az All England Clubban (7:5, 6:7, 4:6, 6:4, 6:4.)

Összességében 11:5-re vezetett Nadal, de pályafutása két nagyon fájó veresége kapcsolódik Del Potrohoz. Kilenc éve a US Openen, szintén az elődöntőben 6:2, 6:2, 6:2-re kapott ki a mallorcai, és két éve a riói olimpián, megint a döntőbe jutásért 5:7, 6:4, 7:6-ra nyert az argentin. Keménypályán 5:5-re álltak. Az előzetes esélylatolgatásnál az is meghatározó szempontnak számított, hogy a világelső 15 óra 54 percet teniszezett múlt hétfő óta az elődöntőig (közel 4 órával többet, mint ellenfele), a legutóbbi meccse egy 4 óra 49 perces maraton volt, ami éjjel 2 után fejeződött be szerdára virradóra. New Yorkban megszűnt a kánikula, több mint tíz fokkal lett hűvösebb csütörtökhöz képest és a nap sem sütött.

Visszatérve a meccshez, ott tartottunk, hogy 4:4-nél Del Potro megint brékelt és a szettért szerválhatott. El is jutott a játszmalabdáig, nem is egyszer, de mindkettő kimaradt. Kezdődhetett minden elölről.

Az argentin dühösen ütőt cserélt, amitől megnyugodott és a rövidítésben végig vezetve megnyerte a kulcsfontosságú szettet. A folytatásban fokozatosan csökkent Nadal esélye a fordításra, egyre nyilvánvalóbb lett, hogy a mallorcainak fizikális gondjai vannak. A bekötött jobb térdét az orvos is kezelte a 2. játszma elején, de nem segített az ápolás, a spanyol sántikált és újra brékhátrányba került (1:3.)

Ettől kezdve mindenki azt találgatta, meddig húzza még a világelső, mikor adja fel. A játék méltatlan volt a két bajnokhoz, a US Open elődöntőhöz. Végül 6:7, 2:6-nál leült a padjára Rafael Nadal, levette a fejpántját, elpakolta az ütőit, váltott pár szót az orvossal, majd átsétált a bírói szék másik oldalára és gratulált argentin barátjának.

Állva tapsolt a New York-i publikum, amikor kiment az arénából és búcsút intett a közönségnek. Kiosztott még néhány autogramot, majd szinte egyből az interjúszobába jött.

Mindenki tudja, hogy voltak gondjaim a verseny alatt. Az egyik ilyen probléma a második, vagy a harmadik fordulóban kezdődött, aztán kicsit javult. A mérkőzésen, talán 2:2, 15:0-nál az első szettben éreztem valamit a térdemben. Azonnal jeleztem a páholyomban ülőknek, hogy a térdemmel van valami probléma. Azután figyeltem, mi történik, hátha javul a helyzet. De ez nem az a nap volt. Addig húztam, vártam, amíg csak bírtam. Elképzelhetik, milyen nehéz nekem elköszönni egy mérkőzés vége előtt. De eljutsz egy pontra, amikor döntened kell. Nagyon erős fájdalommal játszottam. A végén ez már nem egy teniszmeccs volt, csak egy játékos játszott a pályán, a másik egyszerűen állt a saját oldalán. Utálok feladni egy mérkőzést, de még egy ilyen játszma túl sok lett volna nekem" – magyarázta Rafael Nadal, aki szerint a Dominic Thiem elleni közel ötórás ütközet után a térde nem lett rosszabb, nem érzett semmi változást az elmúlt napokban sem.

A térdsérülésem ha előjön, az mindig nagyon hasonló. Pontosan tudom, mi a gond. Ez egy olyan sérülés, ami akár egy hét után jobb lehet, de tarthat sokkal tovább is. Az a jó, tudom, mit kell csinálni, hogyan kezeljem, hogy a lehető leghamarabb rendbe jöjjön. Komoly tapasztalatunk van már ebben. Ez egy íngyulladás, csak most agresszívebb, mert mozgás közben jött elő és nem fokozatosan fejlődött ki.

A tavalyi szezonom fantasztikus volt és egészen mostanáig az idei is nagyszerűen alakult. Csak négyszer kaptam ki az idén, ráadásul kétszer úgy, hogy sérülés miatt kellett feladnom. Ami ebben negatív, bosszantó, hogy az egyik egy Grand Slam-negyeddöntő, a másik egy elődöntő volt, közel jártam ahhoz, hogy a serlegért küzdjek. Nem a vereség a frusztráló, hanem, hogy nem volt esélyem tovább harcolni. Egész pályafutásom arról szólt, hogy az ilyen dolgok ellen küzdöttem, amik miatt sok lehetőségről lemaradtam, de a másik oldalon azért sokat nyertem.

Az ilyen pillanatok mindig nagyon nehezek, de megyek tovább, dolgozom tovább, hogy legyenek még újabb esélyeim. Tudom, hogy jó úton járok. Jól játszom. Élvezem a teniszt. Sikeres vagyok. 32 évesen is versenyképes vagyok. Sok ember ebben a teremben, beleértve magamat is, azt gondolta, hogy ennyi idősen már nem leszek versenyben a nagy trófeákért, a világelsőségért. Mindenki azt mondta, hogy a játékstílusom miatt rövid lesz a pályafutásom. De még itt vagyok. Itt vagyok, mert szeretem, amit csinálok, megvan bennem a szenvedély a tenisz iránt"- mondta Nadal, akinek a jövő héten a Davis-kupában kellene szerepelni a franciák ellen, a világcsoport elődöntőjében. A US Open után még biztosan vezeti majd a világranglistát, de Novak Djokovic az ősz folyamán ledolgozhatja a hátrányát.

Láttam Rafa arcán a fájdalmat, láttam a második játszmában, hogy nagyon szenved. Azt mondtam magamnak, hogy koncentrálj a játékra, ne őt nézd, mert nem tudhatod, mi lesz ebből. Természetesen, amikor láttam, hogy rosszul mozog, akkor agresszívabban kezdtem játszani, futtattam őt"- mesélte a meccs után Juan Martin del Potro, akinek a US Open a kedvenc versenye és még nem igazán hiszi el, hogy újra Grand Slam-döntőt játszhat.

A második meccs az elődöntőben nagyon egyoldalúra sikerült. Valószínűleg Nisikori érezte a lábában a szerdai 4 óra 8 perces csatát Cilic ellen. A 28 éves japán nyert már Novak Djokovic ellen a döntőbe jutásért a US Openen, még 2014-ben (6:4, 1:6, 7:6, 6:3), de az eddigi legnagyobb sikere óta 13-szor kapott ki sorozatban a szerbtől – nem olvasták a Ludas Matyit, nem tudták, hogy háromszor is elég megfizetni egy verésért.

Péntek este túl nagy volt a különbség a két teniszező között, Fucsovics Márton jobban megizzasztotta Djokovicot, mint a japán, aki két fogadóelőnyéből egyet sem tudott értékesíteni és 2 óra 23 perc alatt simán kikapott 6:3, 6:4, 6:2-re.

Novak Djokovicnak a vasárnapi a 8. US Open-, és a 23. Grand Slam-döntője lesz. Juan Martin del Potro 9 év után jutott el újra egy GS-fináléba.

A szombat a nőké lesz Flushing Meadowsban. Magyar idő szerint este 10 órakor kezdődik Serena Williams és Osaka Naomi döntője. A győztes 3,8 millió dolláros csekket kap a serleg mellé.