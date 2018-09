Djokovic a harmadik, Oszaka a hetedik helyre lépett fel a világranglistán

A friss US Open-győztes szerb Novak Djokovic három helyet javított, így a harmadik a férfi teniszezők legfrissebb, hétfőn kiadott világranglistáján, a japán Oszaka Naomi – miután megnyerte a US Opent – 12 helyet lépett előre, és így most a hetedik.

A férfi rangsort továbbra is a spanyol Rafael Nadal vezeti a svájci Roger Federer előtt, de mindkettőjük pontszáma csökkent, az éllovasé ráadásul – aki címvédőként indult New Yorkban – jelentősen, 1280 ponttal.

A legjobb magyar játékos, Fucsovics Márton két helyet rontva a 43. – ő a US Open első fordulójában éppen Djokoviccsal találkozott –, míg Balázs Attila 16 helyet visszacsúszva a 183.

Férfi tenisz-világranglista (az ATP honlapja alapján, zárójelben a legutóbbi helyezés):

1. ( 1.) Rafael Nadal (spanyol) 8760 pont

2. ( 2.) Roger Federer (svájci) 6900

3. ( 6.) Novak Djokovic (szerb) 6445

4. ( 3.) Juan Martin del Potro (argentin) 5980

5. ( 4.) Alexander Zverev (német) 4890

6. ( 7.) Marin Cilic (horvát) 4715

7. ( 8.) Grigor Dimitrov (bolgár) 3755

8. ( 9.) Dominic Thiem (osztrák) 3665

9. ( 5.) Kevin Anderson (dél-afrikai) 3595

10. (11.) John Isner (amerikai) 3470

11. (10.) David Goffin (belga) 3435

12. (19.) Nisikori Kej (japán) 2475

13. (14.) Fabio Fognini (olasz) 2225

14. (13.) Diego Schwartzman (argentin) 2110

15. (15.) Sztefanosz Cicipasz (görög) 1962

...43. (41.) Fucsovics Márton 1047

...183. (167.) Balázs Attila 30

A nőknél a 20 éves Oszaka karriercsúcsot jelentő hetedik helyen áll, az idei év első ranglistáján még a 68. volt. Az éllovas román Simona Halep és a második helyezett dán Caroline Wozniacki megtartotta a pozícióját – és pontjait –, a német Angelique Kerber viszont feljött harmadiknak. A US Openen egyesben döntős, volt világelső amerikai Serena Williams tíz helyet javított, és a 16. helyre lépett.

A US Openen női párosban döntős Babos Tímea továbbra is listavezető párosban, míg egyesben egy helyet rontva a 43. A második legjobb magyar továbbra is Stollár Fanny, aki hat helyet csúszott vissza, és a 153. az egyéni listán.

Női tenisz-világranglista (a WTA honlapja alapján, zárójelben a legutóbbi helyezés):

1. ( 1.) Simona Halep (román) 8061 pont

2. ( 2.) Caroline Wozniacki (dán) 5975

3. ( 4.) Angelique Kerber (német) 5425

4. ( 6.) Caroline Garcia (francia) 4725

5. ( 5.) Petra Kvitova (cseh) 4585

6. ( 7.) Jelina Szvitolina (ukrán) 4555

7. (19.) Oszaka Naomi (japán) 4115

8. ( 8.) Karolina Pliskova (cseh) 4105

9. ( 3.) Sloane Stephens (amerikai) 3912

10. (10.) Jelena Ostapenko (lett) 3787

11. ( 9.) Julia Görges (német) 3730

12. (13.) Kiki Bertens (holland) 3380

13. (11.) Darja Kaszatkina (orosz) 3355

14. (12.) Garbine Muguruza (spanyol) 3330

15. (15.) Elise Mertens (belga) 3170

...43. (42.) Babos Tímea 1210

...153. (147.) Stollár Fanny 416