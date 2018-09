Novak Djokovic újra megállíthatatlan, beérte Pete Samprast

Novak Djokovic a US Open döntőjében sem vesztett játszmát, 3 óra 16 perc alatt 6:3, 7:6, 6:3-ra győzte le argentin barátját, Juan Martin del Potrót, aki szinte végig futott az eredmény után és a végén elsírta magát. A 31 éves szerb harmadszor nyerte meg a US Opent és már 14-szeres Grand Slam-bajnok, amivel beérte a legendás Pete Samprast. A vasárnapi sikeréért 3,8 millió dolláros csekket kapott a serleg mellé.

Novak Djokovic úgy készült a US Open vasárnapi döntőjére, hogy a Roland Garros óta 27 meccséből 25-öt megnyert, a finálébeli ellenfelét 14-szer győzte már le (4 vereség mellett) és a 32 közé kerülés óta nem vesztett játszmát Flushing Meadowsban.

Ha lehet, még inkább felértékelődött Fucsovics Márton teljesítménye, mert senki nem állt olyan jól ellene, mint a magyar az első fordulóban (6:3, 3:6, 2:4.)Djokovic nem mehetett biztosra Juan Martin del Potro ellen, mert a dél-amerikainak a US Open a kedvenc Grand Slame és nem véletlenül jutott el kilenc év után újra a döntőbe. Talán a riói olimpia óta nem volt annyira motivált, eltökélt Del Potro, mint most. Nem mellékesen, amikor 2009-ben megnyerte a US Opent, akkor Rafael Nadalt és Roger Federert is legyőzte, ha jó napja van, bármire képes. Nem véletlen, hogy azon játékosok közül, akik nem vezették még a világranglistát ő nyert a legtöbbször aktuális világelső ellen.

Abban sem bízhatott, hogy ellenfele fáradtabb lesz, mint ő, mert a 29 éves argentin kevesebb időt töltött a pályán az első hat meccsén. Figyelmeztető lehetett a szerbnek, hogy miközben keménypályán a legsikeresebb – a US Openen már 68 mérkőzést nyert –, de hét döntőből csak kettőn győzött. Legutóbb 2015-ben ünnepelhetett, amikor Roger Federernél bizonyult jobbnak, viszont 2016-ban kikapott Stan Wawrinkától.

New Yorkba vasárnap teljesen ősziesre fordult az idő. A nap még mutatóba sem bújt elő a felhők közül, többnyire esett az eső és elkelt a kiskabát. Ennek megfelelően az Arthur Ashe stadion tetejét csukva tartották.

A döntő első játszmája annak ellenére elég egyoldalúra sikeredett, hogy 3:3-ig Del Potro hozta valamivel könnyebben az adogatójátékait. Aztán a szerb hét pontot nyert sorozatban. Három bréklabdát még hárított az argentin, de a negyediknél hibázott tenyeressel és ez gyakorlatilag a szettbe került, mert ő fogadóelőnyig sem jutott (6:3).

Amikor a 2. játszma elején Djokovic 3:1-re vezetett, akkor az állás és a játék képe alapján nagyon kilátástalannak tűnt szegény Delpo helyzete. Egyszerűen nem tudott olyat húzni, amire Djokónak ne lett volna válasza. Bekerült a sebezhetetlen, érinthetetlen zónába, amikor nem hibázik, de közben finoman gyilkolja az ellenfelet, mert nem csak visszaüti a labdát, de mindig nehézséget okoz, elbizonytalanítja és futtatja riválisát.

Del Potro azonban nem arról ismert, hogy könnyen megadja magát. Egyre agresszívabban ütötte a tenyerest, bevállalt egyenes fonákot és a 6. játékban fogadóelőnyhöz jutott. Addigra Djokovic ott tartott, hogy sorozatban 16 olyan szervagémet játszott, hogy az ellenfélnek nem volt bréklabdája és 23 játék óta nem bukta el az adogatását.

Most mindkét sorozata megszakadt, de valódi fordulatot ez sem hozott, mert amikor 4:4-nél újabb fogadóelőnyökhöz jutott az argentin, akkor a fontos pillanatokban rendre hibázott. Nem nagyot, csak pont széles, vagy hosszú lett az ütése. A rövidítésben is négyszer hibázott tenyeressel és ez nem fér bele Djokovic ellen.

A 3. játszma forgatókönyve nagyon hasonlított az előzőre, megint a szerb került előnybe, de amikor már szinte mindenki temette Del Potrót, akkor egyszer még megrázta magát (3:3.) Annyi azonban nem volt benne, a játékában, hogy legalább egy szettet elvegyen barátjától. A statisztika is jól mutatta a különbséget: Djokovic kevesebbet hibázott és több nyerőt ütött, mint Del Potro.

Nem a döntő volt az idei US Open legjobb mérkőzése, legalább féltucat olyan meccsre lehet emlékezni, ami izgalomban, fordulatban, színvonalban felülmúlta. Ettől persze még a finálé a legfontosabb párbaj és joggal örült Novak Djokovic, mert Wimbledon után New Yorkban is veretlen maradt.

„Nagyon szomorú vagyok, hogy a nap vesztese lettem. Mostanáig sírtam, de Novak megérdemelte a serleget, nagyszerűen játszott, nagyon okosan teniszezett. Szinte végig a saját határaimat feszegetve játszottam, próbáltam nyerőt ütni tenyeressel, vagy fonákkal, de ő mindenhol ott volt. Óriási bajnok. Örülök a sikerének. A 2. és a 3. szettben is voltak lehetőségeim, de ehhez kockáztatnom kellett és ezért hibáztam többet. Nem vagyok szomorú azért, hogy Novak, Roger és Rafa miatt nem tudok Grand Slameket nyerni. Inkább szerencsés vagyok, hogy ennek az érának lehetek a tagja. Nagyon motivált vagyok, szeretném még meglepni magam ilyen sikerekkel, nem gondolok a visszavonulásra, rendben van a csuklóm, pár évem még biztos van és nyerhetek nagy versenyeket"- mondta nagyon őszintén és sportszerűen Juan Martin del Potro.

„A fordulópont a Cecchinato elleni vereség volt a Roland Garroson. Nagyon csalódott voltam, akkor, mert előtte már Rómában jól ment a játék és Párizsban is jó meccseim voltak. Úgy éreztem, közelítek, ahhoz a szinthez, amire régóta vágytam. Aztán volt egy rossz napom, amit nem kezeltem jól. Azután elmentem a feleségemmel hegyet mászni a francia Alpokba. Teljesen kizártam a külvilágot öt napra és az rengeteget segített. Nagyon hálás vagyok a feleségemnek, teljesen új energiához jutottam"- magyarázta Novak Djokovic arra a kérdésre, amit július óta már többször feltettek neki, hogy mitől táltosodott meg újra.

Arról is beszélt, hogy az Arthur Ashe stadiont uraló argentin szurkolók fantasztikus hangulatot varázsoltak az arénába, úgy érezte magát, mintha egy labdarúgó mérkőzésen lenne. Amikor az argentinok olléztak, akkor azt ő úgy hallotta, mert úgy akarta hallani, mintha azt skandálnák, hogy Nole, Nole, ami az ő beceneve.

Büszke arra, hogy utolérte Pete Samprast a Grand Slam győzelmek számában, mert ő volt a példaképe gyerekkorában, miatta lett teniszező. Azt ugyan nem mondta, de valószínűleg biztos benne, hogy hamarosan megelőzi az amerikai legendát és akár Nadalt, majd Federert is befogja. Most megint egy lépéssel a mezőny előtt jár és nem látni, ki állíthatja meg.