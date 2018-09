Óriási harc lesz a félnehézsúly magyar trónjáért

Szeptember 14-én Budakalászon a megszokott színvonalas összecsapásokkal rajtol el a Felix Promotion őszi programsorozata. A gála főmérkőzése ezúttal is rászolgál a nevére, hiszen a félnehézsúly hazai trónjáért újra összecsap a súlycsoport két legjobb magyar ökölvívója, most viszont fordított szereposztásban. A címvédő ezúttal Kis Máté, a kihívó pedig a volt WBO Európa- és magyar-bajnok Baranyi Richárd.

Tíz hónappal ezelőtt, 2017 november 10-én a salgótarjáni gálán talán némi meglepetésre Kis Máté kiütéssel a nyolcadik menetben, legyőzte Baranyi Richárdot, megszerezve ezzel a félnehézsúly magyar bajnoki övét. Az igazi meglepetés nem is a szegedi rendőr győzelme volt, hiszen az köztudott, hogy Kis Máté jó bokszoló, aki megérett arra, hogy bajnoki övért bunyózzon. Sokkal inkább az volt a meglepetés, amilyen simán legyőzte jóval tapasztaltabb, érettebb ellenfelét, a WBO korábbi félnehézsúlyú Európa-bajnokát.

Amit napokkal a Kalászi Sportcentrumban rendezendő gála főmérkőzése előtt biztosan tudni lehet: ez a meccs más lesz, mint a tavaly őszi volt!

„Ezt a nyarat feláldoztam a felkészülés oltárán – mondta Baranyi Richárd, aki úgy érzi, hogy kettejük előző mérkőzésére még rányomta a bélyegét az Anthony Yarde elleni Európa-bajnoki címmérkőzés kudarca, és akkor sem a felkészülés, sem a mérkőzés nem úgy ment, ahogyan azt tervezte.

„Egy sportolóra hatványozottan igaz, hogy ép testben ép lélek, nekem pedig a Yarde elleni vereség után egyik sem volt meg. A ringben ott kell lenni fejben is, én viszont mindenhol voltam tavaly novemberben csak ott nem – mondta Baranyi, aki szinte már depressziósnak írta le akkori önmagát, ráadásul a fogyasztással is meggyűlt a baja, még a mérlegelés perceiben is volt rajta plusz húsz deka, amit le kellett adnia.

„Most viszont minden rendben van. Remélem, mindenki azt fogja látni, amit elvár tőlem, és azt fogja kapni, amit nyújtani szeretnék. Egy felkészült, ereje teljében lévő Baranyi Ricsit fognak látni, aki a valós tudása szerint fog bokszolni.

Baranyi az Origónak elmondta, hogy már a novemberi összecsapás után öt perccel jelezte Rácz Félix promóternek, hogy szeretne egy visszavágót. „Egyrészt persze a presztízs miatt, másrészt pedig azért valamit már elértem a bokszban, és szeretném bebizonyítani, hogy tényleg jó vagyok. Szeretnék visszakerülni oda, ahol már korábban voltam."

Az ezúttal nem kihívóként, hanem címvédőként szorítóba lépő Kis Mátéra tehát ezúttal sem vár könnyű mérkőzés, de ezzel ő maga is tisztában van.

Felkészültnek érzem magam mindarra, ami pénteken várhat rám. Fizikailag és mentálisan is nagyon jó állapotban vagyok. Hiszek az elvégzett munkában, s az a lényeg, hogy a képességeimet kihasználva, a saját bunyómat tudjam csinálni! – fogalmazott a címvédő Kis Máté, aki rendkívül kemény mérkőzésre számít. – Ricsi kiváló ökölvívó, de ezzel együtt is győzelmet várok magamtól."

„Jól sikerült a felkészülés, minden eltervezett munkát elvégeztünk, azaz magabiztosan és felkészülten várom a meccset" – mondta már az Origónak válaszolva Kis Máté, hozzátéve, ők csak saját magukra, a saját taktikájukra figyelnek, azzal nem foglalkoznak, hogy az ellenfél milyen állapotban lesz. Kis Máté most nem kihívóként, hanem címvédőként lép ringbe, ami szintén nem okoz számára problémát. I gazából ilyen tekintetben nincs jelentősége annak, hogy most én vagyok a bajnok, mert nyomasztani biztos, hogy nem nyomaszt ez a tudat. Éppen ugyanazzal az elszántsággal fogok a szorítóba lépni, mint az első mérkőzésünkön, hogy látványos, jó bunyóval szolgáljam ki a szurkolókat."

Ettől biztosan megjön a kedve, hogy pénteken Budakalász felé vegye az irányt:

A piacvezető hazai promóter gálájára érdemes lesz időben érkezni, mert a főmérkőzést felvezető programban is izgalmas és roppant színvonalas csatákat izgulhatnak végig. Erre garancia az amatőrként junior világ- és felnőtt Európa-bajnok, olimpikon Bacskai Balázs, a korábbi WBO-ifjúsági bajnok, Egedi Renátó, a profi karrierjét látványos győzelmekkel beindító volt amatőr magyar bajnok Hegyi Barnabás, valamint a két kiváló román ökölvívó, a veretlen cirkálósúlyú Cezar Juratoni és volt WBA kisvilágbajnok, Flavius Biea neve.

A Felix Promotion International idei ötödik rendezvényét is a közszolgálati M4 Sport csatorna sugározza élőben, pénteken este 21.50-től. További információkért, beleértve a jegyvásárlással kapcsolatos részleteket, látogassanak el a www.felixpromotion.com honlapra, az exkluzív videós tartalmakért pedig érdemes csatlakozni az iroda Facebook-oldalához.