Kaszparov is játszik a Fischer Random Chess tornán

Az amerikai sakkozás fellegvárában, Saint Louisban szeptember 11. és 14. között rendezik meg a „Champions Showdown" Fischer Random Chess viadalt. Öt párharcra kerül sor, a tíz világklasszis hat rapid- és tizennégy villámpartiban méri össze erejét. A sakkozás legendás világbajnoka, a 13. világelső Garri Kaszparov is elfogadta a meghívást, a bolgár exvilágbajnok Veszelin Topalovval csatázik. A bakui aranyérmes amerikai válogatottból hárman is játszanak, Hikaru Nakamura az orosz Peter Szvidlerrel, Wesley So a holland Anish Girivel mérkőzik meg. Samuel Shankland ellenfele a francia Maxime Vachier-Lagrave lesz. Az örmény Levon Aronjan az egykori kubai Leinier Dominguez Perezzel küzd meg. Robert Fischer találmánya a Random Chess, ahol a kezdő állást kisorsolják. A nagymesterek elfelejthetik a hosszú megnyitási változatokat, a kreativitás dönt.