Teke-világbajnokságot rendez Budapest

Budapesten rendezik a tekézők 2023-as csapat-világbajnokságát.

A Nemzeti Versenysport Szövetség (NVESZ) hétfői tájékoztatása szerint erről a magyar fővárosban rendezett kétnapos kongresszusán döntött a Nemzetközi Teke Szövetség. Pintyőke Marcell, a Magyar Teke Szövetség elnöke a világbajnokságot bemutató prezentációban kiemelte, több olyan technikai újdonságot vezetnek be, amely látványosabbá teszi a sportágat.

"Elsősorban a televíziós közvetítéssel kapcsolatban lesznek újítások. Tervezzük például pókkamera bevezetését is" - mondta a sportvezető.

A közleményből kiderül: az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) elfogadta a szervezet utánpótlás koncepcióját és támogatja a magyar tekesportot.

"A hazai rendezésű világbajnokságon már remélhetőleg lesz több olyan válogatott játékos, aki ebben az utánpótlás-programban nevelkedik. Ráadásul a terveink között szerepel egy olyan létesítmény megépítése, amely helyszíne lehet a vb-nek. Egy olyan csarnokban gondolkodunk, amely a bowlingnak és más nem olimpiai sportágaknak is otthont adhat" - tette hozzá az elnök.

Magyarország legutóbb 2013-ban rendezett csapat-világbajnokságot, akkor Zalaegerszeg volt a házigazda és mind a női, mind pedig a férfi válogatott aranyérmet szerzett.