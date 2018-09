Újabb komoly feladatot kapott a Serena Williamst kiborító székbíró

A US Open múlt szombati női egyes döntőjében Serena Williamset megbüntető székbíró, Carlo Ramos vezeti a hétvégén a horvát-amerikai elődöntőt a tenisz Davis Kupában.

A portugál szakember elmondta, bár vasárnap - elővigyázatosságból - nem ment ki az utcára New Yorkban, pénteken, Zadarban ismét dolgozni fog.

Az ominózus szombati finálét a japán Oszaka Naomi nyerte 6:2, 6:4-re, de a meccs más okból is emlékezetes marad. A végül vesztes Serena Williamset háromszor is figyelmeztette Ramos, először tiltott edzői tanácsadásért, majd az ütője összetöréséért, végül azért, mert megsértette őt - az amerikai játékos pedig egyfolytában reklamált. Az utóbbi két intés pontbüntetéssel, illetve egy játék elvesztésével is járt.

A közönség, amelynek nagy része a hazai teniszezőt támogatta, kifütyülte Ramost, akit - elkerülendő a további botrányt - a díjátadó ceremónián nem is szólítottak ki.

A Davis Kupát is szervező Nemzetközi Tenisz Szövetség (ITF) közleményben állt ki a portugál játékvezető mellett, állásfoglalása szerint mindent szabályszerűen csinált, profin és tisztességesen ítélte meg mindhárom kérdéses helyzetet. Serena Williams 17 ezer dolláros büntetést kapott.