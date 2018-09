Milák Kristóf a betegségét is legyőzte, készülhet az ifi olimpiára

Kedden újabb orvosi vizsgálaton esett át Milák Kristóf, a 200 méteres pillangóúszás újdonsült Európa-bajnoka, aki nem sokkal a Glasgow-i kontinensverseny előtt Helsinkiben, a junior korosztályos EB-n négy egyéni számban is aranyérmet gyűjtött be. A megismételt ellenőrzés megnyugtató eredményeket mutatott, így semmi akadálya sincs annak, hogy 12 napos szünet után újra edzésbe állhason.

"Magas lázzal kezdődő fültőmirigy gyulladás szakította meg Kristóf felkészülését az október 6-án induló Buenos Aires-i ifjúsági olimpiára, de most már nincs okunk az aggodalomra, a Semmelweis Egyetem fül-orr-gégészeti klinikáján gyógyultnak nyilvánították, így fokozatosan emelkedő terheléssel az edzéseit is folytathatja – nyilatkozta Selmeczi Attila, a tavalyi budapesti világbajnokságon a 100 méteres pillangóúszásban ezüstérmet nyert versenyző edzője az SzPress Hírszolgálatnak. – "Ennél jobb hírt nem is kaphattunk volna, úgy hogy azonnal el is utazunk Hódmezővásárhelye, és terveink szerint két és fél hétig ott lesznek Kristóf edzései."

A 18 esztendős sportoló idén március 28-án, a Debrecenben megrendezett országos bajnokságon „eget rengető" 1:52.71 perces idővel nyert, és ezzel a világcsúcs közeli eredményével az óta is az idei világranglista éllovasa. Milák egyike annak a nyolc fiatal úszónak, akik a magyar színeket képviselhetik Buenos Airesben, az ifjúsági sportolók rangos nemzetközi versenyén. Az eddig két alkalommal megrendezett ifjúsági olimpiai játékokon – előbb Szingapúrban majd Nankingban – a magyarok nyolc aranyérem megszerzésével jeleskedtek. Nyolc éve Kapás Boglárka duplázott (400 gyors és 200 pillangó), Bernek Péter a 200 háton, Biczó Bence pedig a 200 pillangón bizonyult a legjobbnak. Négy esztendővel ezelőtt Szilágyi Liliána rukkolt ki egy újabb emlékezetes duplával (100 és 200 pillangó), Grátz Benjamin a 200 vegyesen, Kenderesi Tamás pedig a 200 pillangón előzte meg minden vetélytársát. A nyolc magyar úszógyőzelem közül öt tehát a pillangó-specialisták nevéhez fűződött, és ha Milák Kristóf újra formába lendül, a ritka tehetséges és nagy küzdő úszónak köszönhetően ez a hagyomány Buenos Airesben is folytatódhat.