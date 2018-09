Nem veszik le az olimpia műsoráról a birkózást és az ökölvívást

Nyolcvanötödik születésnapja alkalmából köszöntötték Boros Pétert, Magyarország legidősebb aktív vívóját a legrégebbi jelenleg is működő, közel 100 éves OSC vívóteremben. A köszöntésen Kulcsár Krisztián is részt vett, a DIGI Sport híradójának nyilatkozó MOB-elnök megnyugtatta a birkózás és az ökölvívás olimpiai jövőéért aggódókat.

„Semmi nincs biztonságban, de nyilvánvalóan vannak sportágak, amelyek abba a kategóriába esnek, hogy időnként fölmerül, lekerülhetnek az olimpia műsoráról. Egy biztos, hogy Tokióig biztosan nem nyúlnak a programhoz, amelyet már elfogadtak. De a párizsi program is most van véglegesítés alatt. Az említett sportágak nincsenek veszélyben" – nyilatkozta a Sport24-nek Kulcsár Krisztián, aki párbajtőrvívóként vb-t és Eb-t is nyert, az olimpián pedig ezüstérmes volt.

Egyelőre nincs rá sok esély, hogy a két Korea közösen induljon az ötkarikás játékokon, ennek ellenére Do Dzsong Hvan dél-koreai sportminiszter nem tartja elképzelhetetlennek, hogy a két ország közös pályázatot nyújtson be a 2032-es nyári olimpia megrendezésére. Nyilván ez mutatná a sport erejét, egyáltalán nem tartom kizártnak. Azt is látni kell, hogy idén volt egy közös észak-dél-koreai csapat is, ez mutatja igazán, hogy az olimpiai mozgalom miről is szól – mondta a MOB elnöke.

Arról is beszélt, hogy a jövő évi, budapesti vívó-világbajnokságon valóban jó esély lehet arra, hogy a Hősök tere is a helyszíne legyen a versenynek. „Ambiciózus tervek vannak, és azt tudom, hogy ez a kezdeményezés a kormány elé kerül, talán még most, szeptemberben" – fogalmazott Kulcsár Krisztián.