Most aztán mindenki megmutathatja, hogy mit is tud valójában

Az ősz első Felix Promotion-gáláján lesz presztízsharcot ígérő visszavágó, megnézhetjük egy épülő karrier következő lépcsofokát, szurkolhatunk egy újabb villámgyors kiütésért, és úgy általában jól szórakozhatunk, ha a helyszínen vagy a tévében az M4 Sport csatornán követjük a Kalászi Sportcsarnokban rendezett eseményt pénteken este.

Februárban járt már Budakalászon a Felix Promotion, és, ha abból indulunk ki, hogy piacvezető hazai sportvállalkozás milyen emlékezetes gálát hozott tető alá hét hónappal ezelőtt a Kalászi Sportcsarnokban, akkor joggal bizakodhatunk az őszi idényt beindító rendezvény kapcsán is. Igaz, hogy most nem a Szellő–Gracsev meccs lesz a főmérkőzés, de unatkozni így is csak az fog, aki – mondjuk – sportlövő esemény reményében érkezik Budakalászra. Merthogy a kínálat ezúttal is elsőrangú lesz! És ezt nem csak mi gondoljuk így: az eseményre elővételben elkelt ugyanis minden jegy.

Kezdjük mindjárt a tíz menetre kiírt főmérkőzéssel, amelyen a félnehézsúly magyar bajnoki övéért lép ringbe a címvédő Kis Máté és az a Baranyi Richárd, akitől 2017 novemberében elnyerte a díszes derékravalót. A szegedi bunyós ahogy tíz hónappal ezelőtt, úgy most is magabiztosan várja a mérkőzést:

Nincs jelentősége annak, hogy most én vagyok a bajnok, mert nyomasztani biztos, hogy nem nyomaszt ez a tudat. Éppen ugyanazzal az elszántsággal fogok a szorítóba lépni, mint az első mérkőzésünkön, hogy látványos, jó bunyóval szolgáljam ki a szurkolókat" – mondta a napokban az Origónak.

Az övet szűk egy évvel ezelőtt elveszítő Baranyi Richárd szavaiból is azt szűrhetjük le, hogy nagyon jó meccset fog vívni a két bokszoló, melyre egészen más lelkiállapotban érkezik a WBO korábbi Európa-bajnoka.

„Most minden rendben van. Remélem, mindenki azt fogja látni, amit elvár tőlem, és azt fogja kapni, amit nyújtani szeretnék. Egy felkészült, ereje teljében lévő Baranyi Ricsit fognak látni, aki a valós tudása szerint fog bokszolni.

A főmérkőzést megelőző összecsapások is sok jót ígérnek azoknak, akik szeretik a látványos mérkőzéseket. Az amatőrként korosztályos világbajnok, valamint felnőtt Európa-bajnok és olimpikon, a hivatásosok között makulátlan mérleggel (7meccs, 7 győzelem) robogó Bacskai Balázs a nagyváltósúly dél-afrikai bajnokával, a hazájában nem véletlenül csak Bulldog becenévre hallgató Nkululeko Mhlongóval csap össze egy 8 menetre tervezett mérkőzésen.

„Magas, normál alapállású bunyós Mhlongo, és nem csak a rekordja mutatja, hogy remek ütőerővel rendelkezik, hanem azok a felvételek is, melyeket a felkészülés során kielemeztünk. Volt olyan általam látott, egyébként vereséggel végződött mérkőzése, melynek elején még ő ütötte le ellenfelét... Figyelnem kell rá, mert bár nem tűnik kiemelkedően gyorsnak, mégis remek ütemérzékkel rendelkezik, és a kondíciója is remek. A gyorsaságomra és a ritmusváltásokra kell építenem. Igyekszem minél több gyors, négyes-ötös kombinációval felőrölni" – fogalmazott Benji a felkészülés utolsó hetében.

Az első három profi meccsét egyaránt kiütéssel nyerő, és mindeddig hat percnél is kevesebbet a ringben töltő Hegyi Barnabás is hasonló tervekkel készül a horvát Frane Radnic ellen, már, ami az ellenfél felőrölését illeti.

Én nem árulok zsákbamacskát, a taktikám a kezdő gongszótól az, hogy ráállokaz ellenfelemre, és sok ütéssel nyomás alatt tartom. Most is ez a terv – nyilatkozta üdvözlendő magabiztossággal a székesfehérvári ökölvívó.

A Felix Promotion International első őszi gáláján ugyancsak a kötelek közé lép a WBO nagyközépsúlyú korábbi ifjúsági bajnoka, Egedi Renátó és a debütáló Urbán Ferenc is. Szintén láthatják majd az irodával szoros kapcsolatot ápoló két román klasszis, a veretlen cirkálósúlyú Cezar Juratoni és volt WBA nemzetközi bajnok Flavius Biea újabb küzdelmeit is.

A vállalkozás idei ötödik rendezvényét is a közszolgálati M4 Sport csatorna sugározza élőben pénteken (szept. 14-én), 21.50-től. Még több információért, beleértve a jegyvásárlással kapcsolatos részleteket, keressék fel a www.felixpromotion.com honlapot, az exkluzív videós tartalmakért pedig csatlakozzanak az iroda Facebook-oldalához.