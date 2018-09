Salgótarján főterén ugrált a világ legismertebb sportolója

Az ukrán magasugrófenomén, az olimpiai bajnok Szergej Bubka 25 évvel ezelőtt, 1993. szeptember 12-én a salgótarjáni ugrógála vendége volt és a Karancs Szálló előtti főtéren 580 cm-t ugrott. A gála fáradhatatlan és zseniális főszervezője, Angyal János nemcsak őt, hanem a bolgár Stefka Kosztadinovát és a román Galina Astafeit is a nógrádi megyeszékhelyre csábította.

Az olimpiai bajnok és világcsúcstartó Szergej Bubka akkora név volt, hogy a salgótarjáni ugrógálát az Eurosport is műsorára tűzte. A most következő videó elején az Eurosport közvetítése látható, majd a Telesport adásával folytatódik az összefoglaló.

Bubka 1993. szeptember 10-én, pénteken még a londoni IAAF Grand Prix-versenyen csaknem világcsúcsot ugrott. Szombaton a MALÉV 611-es járatával érkezett Budapestre. A gépen a légikisasszonyok megpróbáltak vele angolul beszélgetni, de Bubka csak oroszul válaszolgatott. A légikisasszony nem adta fel, összeszedte minden orosz tudását, ezzel pedig annyira meghatotta Szergej Cárt, hogy az onnantól fogva angolul válaszolgatott. Majd vett is egy kölnit - a vámmentes készlet akkor legdrágábbikát, 41 dollárosat. Mikor az üzlet megtörtént, Bubka odaadta a drága parfümöt a légikisasszonynak, aki döbbenetében szólni sem tudott.

Természetesen az összes magyar szervező abban bízott, hogy Bubka Salgótarjánban is átviszi a 600 cm-es magasságot. A világcsúcs ekkor 613 cm volt, ez is az ukrán sztár tartotta. Végül nem jött össze a 600 cm, Bubka elakadt az 580-nál. Pedig háromszor is nekifutott a 603 centiméternek.

A gála végén Bubka egy órán keresztül osztogatta aláírásait a nógrádi gyerekeknek és rajongóknak. Salgótarjánban sem előtte, sem azóta nem fordult meg ekkora világsztár sportoló. 25 év távlatából egészen szürreális, hogy Angyal János három ekkora világsztárt Nógrádba csábított.

Hogy a történetben legyen egy kis magyaros csavar, arról az ugrógála főszponzora gondoskodott, mert a cég "elfelejtette" átutalni Bubka fellépti díját, az 50 ezer amerikai dollárt. Ezt az ugrógála főszervezője, Angyal János előlegezte meg Bubkának. A verseny után másfél évvel derült ki, hogy Angyal János gyakorlatilag futhatott a pénze után, mert a főtámogató nem tudta kifizetni a fellépti díjat.

Ez az ötvenezer dollár akkor ötmillió-ötszázezer forint volt. Angyal Jánosnak kölcsönt kellett felvennie, hogy Bubkát ki tudja fizetni. A dologban az volt a legszebb, hogy a főtámogató igazgatója,ugyanabban a városban - Salgótarjánban - élt, mint Angyal János.

Amikor a menedzsert megkérdezték, miért ő fizette ki Bubkát, egyszerű választ adott. Nézze, én nem kockáztathatom meg azt, hogy a salgótarjáni gálának rossz híre menjen. Én még évekig szeretném, hogy világsztárok jöjjenek ide. Ha kiderül, hogy Bubka nem kapta meg a pénzét, az egész vállalkozásom tönkremegy."

Ennek a gálának a fővédnöke az IAAF magyar főtitkára, az egykori tévériporter, Gyulai István volt. Somoskőújfalun ma a róla elnevezett múzeumban tekinthető meg az ugrógála története, ott vannak az egykori világsztárok relikviái.

Az utolsó ugrógálát 2010-ben rendezték meg.