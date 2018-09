Babos Tímea közel öt év után szakított edzőjével

Babos Tímea a közösségi felületein jelentette be, hogy közel öt év után nem folytatja a közös munkát edzőjével, Thomas Drouet-vel.

A párosban világelső, a múlt héten a US Openen drámai döntőt veszítő Babos Tímea a közösségi oldalain, illetve a hivatalos honlapján kiadott hírben tudatta, hogy 175 hét után véget ér munkakapcsolata edzőjével, Thomas Drouet-vel.

A 35 éves monacói edző 2014 júniusában csatlakozott Babos stábjához, ekkor vette át a szakmai munka irányítását. Ahogy azt a magyar éljátékos a baráti hangulatú írásban is leszögezte, Drouet irányításával lett Top25 WTA-játékos, WTA páros világelső, világbajnok és Grand Slam-bajnok (az idén január Australian Openen). Az együttműködést 2016-ban két évvel meghosszabbították, ez járt le most, és ezúttal már úgy döntöttek az érintettek, hogy elköszönnek egymástól.

Drouet a Babossal folytatott munka előtt együtt dolgozott Bernard Tomiccsal, majd a 2012-es wimbledoni győzelme idején Marion Bartolival, valamint WTA Finals-győzelemhez segítette Peng Suajt. A szakember nehéz időszakban került a magyar játékos stábjába, a szisztematikus és eltökélt munka pedig rövid és hosszú távon is remek eredményeket hozott, mint azt a teniszező honlapján írják.

„Én is szeretném megköszönni Tímeának a közös 175 hetet! – idézi Drouet-t Babos honlapja. – Mindennap keményen dolgoztunk egyénileg és csapatként is, büszke vagyok a közösen elért nagyszerű eredményekre! Természetesen mindig lehetünk jobbak, de jobban szeretem, ha a pozitív oldalt nézzük. Fontosnak tartom megemlíteni, hogy ebben a közegben a közös öt év nem számít „normálisnak”, ha nem vagy családtag. Erre is büszke vagyok, hiszen nagyon sok nehéz pillanatot kezeltünk eredményesen, soha nem hibáztattuk egymást, mindig arra gondoltunk, hogyan tudnánk javulni, hogyan tudnánk jobbak lenni.”

A szingapúri WTA-világbajnokságon így már nem a monacói látja el tanácsokkal.