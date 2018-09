Címvédés és boksziskola a Felix Promotion első őszi gáláján

A Felix Promotion első őszi profi ökölvívó gáláján a Kalászi Sportcsarnokban Kis Máté másodszor is legyőzte Baranyi Richárdot, így megvédte a félnehézsúly magyar bajnoki címét. Bacskai Balázs végig remekül bokszolva pillanatnyi megingás nélkül győzte le a nagyváltósúly dél-afrikai bajnokát, Hegyi Barnabás pedig először bokszolta végig a kiírt menetszámot, de ez sem zavarta meg, hogy negyedik meccsét is megnyerje.

Napokkal a hazai piacvezető sportvállalkozás őszi szezonnyitója előtt elkelt valamennyi jegy a Kalászi Sportcsarnokba, azaz garantált volt a telt ház és az ehhez passzoló hangulat. Az érdeklődés nem volt véletlen: a gála tíz menetre tervezett főmérkézésén a címvédő Kis Máté és a trónjától éppen a szegedi bunyós által megfosztott Baranyi Richárd csapott össze a félnehézsúly magyar bajnoki övéért.

A habot azonban hagyjuk meg a torta tetejére, mert addig is történtek azért említésre méltó dolgok a szorítóban.

A felvezető programban kapott helyet a két remek román ökölvívó, Cezar Juratoni és Flavius Biea, valamint bemutatkozhatott a hivatásosok között Urbán Ferenc is, és, ahogy az várható volt, mindannyian ki is szolgálták a közönséget.

Az igazi show aztán Hegyi Barnabás szorítóba érkezésével kezdődött. A 24 éves székesfehérvári bunyós a gála előtt nyilvánvalóvá tette, hogy a szokott formáját fogja hozni: az első gongszótól fogva űzi-hajtja ellenfelét. Az eddigi három meccsén kevesebb mint hat percet a szorítóban töltő ifjú reménység most talán úgy gondolta, hogy kipróbálja, milyen is végigbokszolni hat menetet.

Ehhez pedig partnerre talált a horvát Frane Radnicban, aki ugyan keményen állta a pofonokat, de 18 perc után egyértelmű volt, hogy Hegyi Barnabás egyhangú pontozással nyeri negyedik profi mérkőzését.

A következő mérkőzésen érkezett a szintén veretlen (7-0) Bacskai Balázs, akire egy magas, szívós, képzett és rutinos dél-afrikai bokszoló, Nkululeko Mhlongo személyében. A fellépés előtt az amatőrként junior világbajnok és felnőtt Európa-bajnok, valamint olimpikon magyar bunyós elmondta, hogy egyértelműen győzelemre tör, de egy pillanatra sem szabad lebecsülni a hazájában Bulldog becenévre hallgató afrikait.

Benjiről már eddig is kiderült, hogy egyrészt szavatartó, másrészt pedig a ringben is el tudja adni azokat a technikákat, amelyeket Marsi Lászlóval az edzéseken begyakorolnak: azaz jöttek a három-négy-öt ütéses kombinációk, a hosszú kezű, nyurga afrikai öklöző ütőtávján kívülről indított, de rendre Mhlongo fején és testén végződő támadások. Bacskai sokkal többet és pontosabban ütött, lényegesen gyorsabb volt, és az állóképessége is jobbnak tűnt.

A második menetben már kicsit meg is nyílt Mhlongo szemöldöke, és minden menetben volt egy-két olyan kombinációja, aminek a végén úgy mozgott az afrikai fiú feje, mintha rugóra lenne erősítve. Az ötödik menetben a vezetőbíró a semleges sarokba parancsolta Mhlongót, akinek igen csúnya volt a szemöldöke, elkelt az orvosi segítség.

Az utolsó három menetben már csak az volt a kérdés, hogy idő előtt ér-e véget a meccs, amire aztán nem került sor, nyolc menet után egyhangú pontozással győzött Benji.

"Kicsit feszült volna, jónéhány ritmusváltás bennem maradt, nem tudtam igazán megrendíteni az ellenfelemet – fogalmazott a mérkőzés után önkritikusan Benji. – A fordított alapállás viszont nagyon bejött, azzal láthatóan nem tudott mit kezdeni Mhlongo.

A dél-afrikai bokszoló a mérkőzés után elmondta, hogy nem tudta felvenni a versenyt a magyar bajnok gyorsaságával, és szép jövőt jósolt Bacskainak a profik között.

A végére maradt az igazi csemege: 2017 novemberében Kis Máté nagyon jól bokszolva győzte le a WBO korábbi Európa-bajnokát, Baranyi Richárdot. Utóbbi rögtön visszavágót kért, és a gála előtt az Origónak nyilatkozva megígérte, hogy ezúttal egy egészen más Baranyit láthatnak majd a nézők a ringben. Csakhogy Kis Máté is megszerette a magyar bajnoki övet, ráadásul az elmúlt tíz hónapban ő sem lett rosszabb bokszoló, azaz remek csalára volt kilátás.

Baranyi valóban élesebb volt, mint első találkozásukkor, Kis Mátét pedig tényleg nem nyomasztotta, hogy ő címvédő. Ettől függetlenül látszott, hogy nagyon tisztelik a másikat, mindketten vigyáztak, hogy ne hagyjanak helyet a tiszta ütéseknek. Baranyi többet ütött testre, és talán látványosabbak voltak a találatai, de mennyiségben Kis Máté sem maradt el tőle.

A kölcsönös adok-kapok a közönséget is feltüzelte, óriási volt a hangulat a Kalászi Sportcsarnokban. Baranyi inkább a technikájára, míg Kis az elképesztő fizikumára alapozott a menetek során, és félidőben már látszott, hogy itt bizony az állóképesség fog dönteni. És ebben mintha a szegedi fiú állt volna jobban, ahogy az ütőerő terén is, a hajrában pedig már egy-két show elemet is bevetett.

A nyolcadik menetben pedig meg is rendítette a kihívót, akiben benne maradt egy testre mért nagy ütés, olyannyira, hogy nem is tudta kihordani: a gongszóig még igazi harcoshoz méltóan kihúzta, de a kilencedik menetre már nem jött ki. Kis Máté így másodszor is legyőzte Baranyi Richárdot és egyértelművé tette, hogy ma ő a legjobb magyar profi bokszoló a félnehézsúlyban.