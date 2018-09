Torna-ob: Böczögő és Kardos az összetett bajnok

Böczögő Dorina, illetve Kardos Botond bizonyult a legjobbnak egyéni összetettben a tornászok országos bajnokságának (ob) első, pénteki napján.

Böczögő két szeren - ugrásban és talajon - is a legmagasabb pontszámot kapta. Mögötte Fehér Nóra lett a második, a most visszatért, tavaly összetettben Európa-bajnoki ezüstérmes Kovács Zsófia pedig a harmadik. Utóbbi előzőleg május 27-én, az eszéki világkupán (vk) versenyzett, azóta hasizomsérülés hátráltatta, a júliusi szerenkénti országos bajnokságot és az augusztusi, glasgow-i Eb-t is kihagyta.

A férfiaknál a sérüléséből ugyancsak nemrégiben felépült Kardos mögött az amerikai-magyar kettős állampolgárságú Ryan Macleod Sheppard és Babos Ádám szerzett ezüst-, illetve bronzérmet.

A Prolan országos bajnokságon szombaton és vasárnap a szerenkénti döntőket rendezik a Tornacsarnokban. A program mindkét nap 10.30-kor kezdődik.

Az ob a legjobbak számára főpróba a jövő hétvégi, szombathelyi világkupaversenyre. A szövetségi kapitányok a vk után hirdetik ki az október 25. és november 3. között Katarban sorra kerülő világbajnokságra utazó magyar válogatott keretét.