Totális káoszba fulladt Hosszú Katinka éremátadója - videó

Hosszú Katinka két arany- és egy bronzérmet nyert az úszók idei világkupa-sorozatának második állomásán, a dohai viadal csütörtöki nyitónapján, amelyen totális káoszba fulladt az éremátadó.

A dohai világversenyen elképesztő jelenetsorok játszódtak le. Miután Hosszú Katinka odasétált a díjakat átadó férfiakhoz, és az egyikükkel kezet is fogott, az érmet nem kapta meg. Az Iron Lady ezt követően értetlenül elsétált, az arcán egy mosollyal, de láthatóan az érmekkel álló férfi sem nagyon tudta, most minek is kell(ett) volna történnie.

Ám az igazi káosz csak ezután következett. A többi versenyző nem volt szívbajos, önkiszolgáló módon átvették az őket megillető érmeket. Végül Katinka is visszament a jutalmáért, amit nagy nevetés közepette akasztottak nyakába.

Íme, a megalázó ceremónia: