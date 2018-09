Bár a FINA Úszó Világkupa 4. állomása önmagában is igazi sztárparádét ígér, a szervezők két extra versenyszámmal is szórakoztatják a Duna Arénába kilátogató nézőket. Budapestre érkezik Eric Moussambani, aki a sydneyi olimpián vált világhírűvé 1:52.72 másodperc alatt „leúszott" 100 méterével – aki azóta már hazája, Egyenlítői-Guinea szövetségi kapitánya, valamint az úszósport jószolgálati nagykövete lett.

Eric, az Angolna kétszer áll rajtkőre a Világkupán. Az október 4-ei nyitónapon hét kiváló, a maguk sportágában Ericnél „valamelyest" jobb eredményt elérő magyar sportolóval versenyez, míg október 6-án a honi úszóklubok által felkészített olyan felnőttekkel szemben, akik nemrég ébredtek rá, hogy sosem késő megszerezni az akár a túlélést garantáló úszótudást.

Az idén 40 esztendős Moussambani – aki 2004-re már 57 másodperc alá került százon, miután felkarolták a sydneyi produkciót követően – igen rangos mezőnyben száll vízbe, hiszen vetélytársa lesz az idei téli olimpián a váltót történelmi aranyéremig hajrázó rövidpályás gyorskorcsolyázó Liu Shaolin Sándor, az olimpiai és világbajnok tornász Berki Krisztián, a tavalyi Év sportolója, a gátfutó vb-bronzérmes Baji Balázs, a nemrég a crossfit világbajnokságon óriási meglepetésre ezüstérmet szerző Horváth Laura, az olimpiai bronzérmes, vb-ezüstérmes párbajtőrvívó Somfai Péter, a világ- és Európa-bajnoki bronzérmes birkózó Veréb István, és végül, de nem utolsósorban a magyar futball egyik legelnyűhetetlenebb csatára, a válogatottban 42 mérkőzésen 11 gólt szerző Torghelle Sándor.

A különleges futamok után természetesen az úszóké lesz a főszerep, a legjobb magyar úszók Hosszú Katinkával az élen három napon át küzdenek az érmekért a többi világsztárral, többek között a tavalyi budapesti vb-n három aranyérmet szerző Sarah Sjöströmmel és a dél-afrikai Chad le Closszal.

Eric, az Angolna (Eric, the Eel)

Nézők százmillió meresztették a szemüket, amint Eric Moussambani egészen valószínűtlenül hosszú idő alatt úszta végig a 100 gyors egyik előfutamát a sydneyi olimpián. Egyenlítői-Guinea képviselője egyedül volt a medencében, mivel két ellenfelét az első rajtnál kizárták (kiugrottak), az pedig elég hamar kiderült, hogy Eric technikája és erőnléte nem feltétlenül említhető egy lapon Ian Thorpe-éval vagy Pieter van den Hoogenbandéval. A holland másnap 48.30 másodperccel nyerte meg később a számot, Eric 1:52.72-t jött, egyéni legjobbja, korántsem mellesleg országos csúcs. Igaz, viszonyításképp még hozzátehető: Thorpe ugyanazon a pályán úszva 1:45-tel nyerte meg a 200-at az előző napon, 1896-ban pedig az Erichez képest épp 100 évvel korábban született Hajós Alfréd az athéni Zea-öböl 11 fokos vizében 1:22.2-vel lett a 100 gyors első olimpiai bajnoka.

Moussambani egycsapásra világhírű lett, az olimpizmus jelképe: mint kiderült, életében először úszott 50-es medencében, hazájában ugyanis egy hotel 13 méter hosszú fürdője volt a legjobb (és az egyetlen) hely a gyakorlásra. Ő mégis kitűzte maga elé a célt, az olimpiai részvételt, és végül – az ún. univerzalitás szabályai jóvoltából, országának biztosított szabadkártya révén – úszhatott Sydneyben. Küzdelmét elismerendő számtalan felajánlást kapott, így négy évvel később már 57 másodperc alá szorította legjobbját, ám az athéni játékokra egy bizarr vízumgaliba miatt végül mégsem utazhatott el.

2012-ben nevezték ki hazája úszókapitányának, ezt a posztot tölti be azóta is – ráadásul immár normális szakmai munkát vezethet, hiszen az Eric körüli sydneyi felhajtás nem csupán hírnevet, de támogatókat is hozott Egyenlítői-Guineának, ahol azóta két ötvenes medence is épült.