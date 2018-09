Pacquiao: van egy lezáratlan ügyünk Mayweatherrel

Több, mint egy éve nem húzott bokszkesztyűt a korábban öt súlycsoportban is világbajnok Floyd Mayweather Jr., most azonban arról szólnak a hírek, hogy hamarosan újra szorítóba léphet, méghozzá egyik legnagyobb riválisa ellen.

Mayweather 2017 augusztusában Conor McGregorral csinálta meg minden idők legjövedelmezőbb cirkuszi előadását, ökölvívásnak álcázva. A korábban hosszú évekig pound for pound bajnok amerikai már 41 éves, és a McGregor meccset megelőzően, illetőleg utána is azt nyilatkozta, hogy a teste már alkalmatlan az élsportra, így nem fogjuk többet a ringben látni. Ehhez képest múlt héten egy videófelvétel került fel a világhálóra, amelyen Mayweather korábbi ellenfelét, Manny Pacquiaot osztotta, és mindketten egy visszavágóról hablatyoltak rajta. A két bokszoló 2015-ben mérkőzött meg egymással és Mayweather sima pontozásos győzelmet aratott, ám Pacquiao a találkozó után egy vállsérülésről kezdett magyarázni, amit még a felkészülése közben szedett össze.

A WBA jelenlegi 147 fontos bajnoka úgy látja, hogy az előzőekben említett indokok miatt neki lezáratlan ügye van Floyddal, amit már akár decemberben rendezhetnek is: „Nem tudom, pontosan mikor kerül rá sor, nincs időpont. Be fogja jelenteni a visszatérését, ki akar engem hívni és a világbajnoki címemet is meg akarja szerezni. Jelenleg tárgyalunk a meccsről, remélhetőleg hamar megegyezünk. Én készen állok rá, számomra nagyon fontos, hogy létrejöjjön a mérkőzés, hiszen lezáratlan ügyünk van. Hosszú ideje várok már erre a lehetőségre.