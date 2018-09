126 évet kellett várni, hogy magyar tagja legyen a testületnek

Szántó Éva személyében először került be magyar tisztviselő a Nemzetközi Evezős-szövetsét (FISA) legfelső döntéshozó testületébe, a Tanácsba.

Az olimpiai sportág plovdivi kongresszusának 131 tagja közül 74-nek a bizalmát érdemelte ki, amerikai, ausztrál és kanadai vetélytársai osztoztak a fennmaradó 57 vokson.

A FISA 1892 óta íródó történetében magyar evezős szakember most először kapcsolódhat be a döntéshozó testület munkájába, amelynek 21 tagja között most már nyolc nő van. Szántó Éva megbízatása, ahogy a 153 nemzeti szövetséget tömörítő szervezet minden tisztségviselő tagjáé is, négy évre szól.

„Megtiszteltetés számomra, hogy a Tanács tagjaként folytathatom a munkámat, a voksolás aránya pedig bíztatást és erős motivációt jelent a számomra – nyilatkozta Szántó Éva az SzPress Hírszolgálatnak. – A FISA versenyrendezési bizottságának tagjaként már az elmúlt nyolc évben is nagy feladatok megoldását bízták rám, így többek között a londoni olimpián és több világbajnokságon, mostantól viszont a bizottság előrelépett vezetőjeként még nagyobb kihívások várnak rám. Van egy második tisztem is, immár 11 éve veszek részt a FISA kizárólag az európai feladatok ellátásával foglalkozó menedzsmentjének munkájában."

A FISA egyike annak a kevés nemzetközi sportszövetségnek, ahol a tisztségviselők mandátuma 70 éves koruk elérése után automatikusan megszűnik, helyüket át kell adniuk a náluk fiatalabbnak. Ezt a rendszert és következetességet Szántó Éva más sportágak számára is követendőnek ajánlaná, többek között azért is, mert még a biztos lábakon álló olimpiai sportágaknak is folyamatosan szükségük van a megújulásra.