Rekordlétszámmal és kiemelt díjazással készülnek a budapesti birkózó-vb-re

Napra pontosan egy hónap múlva, október 21-én kezdődnek meg a küzdelmek a budapesti Papp László sportarénában a 2018-as birkózó világbajnokságon. Ennek tiszteletére tartott sajtótájékoztatót Budapesten Németh Szilárd a Magyar Birkózó Szövetség és a budapesti vb-szervezőbizottság elnöke, Bacsa Péter alelnök és Komáromi Tibor, a szövetség szakmai elnöke.

Németh Szilárd, a szövetség elnöke, a szervezőbizottság elnöke újra elmondta, a cél az, hogy ez legyen minden idők legjobb világbajnoksága. Különleges lesz a budapesti vb abból a szempontól is, hogy tíz-tíz súlycsoport lesz, mindkét fogásnemben és a nőknél is.

Egyelőre 101 ország adta le a nevezését, 910 versenyzővel, ami rekordnak számít, de még nem zárult le a nevezési időszak.

A világbajnok versenyzők különleges övet kapnak majd és a dobogósok egyedi érmekkel gazdagodnak majd.

A premizálás is extra lesz, Németh Szilárd elmondta, a magyar világbajnokok nyolc, az ezüstérmesek 4, a bronzérmesek 3 millió forinttal gazdagodnak majd. Az edzők a prémiumok 50, a nevelőedzők 20 százalékát kapják majd.

Bacsa Péter alelnök elmondta, először lesz olyan, hogy nyitógálával indul majd a világbajnokság, melynek során a nemzetközi szövetség is Budapesten ülésezik majd és a sportág Hírességek Csarnoka is új tagokat avat majd, köztük magyarokat is.

Thomas Bach, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnöke, valamint a sportág legendája, az orosz Aleksandr Karelin is ellátogat majd Budapestre, október 27-én pedig megtiszteli a döntőket Orbán Viktor miniszterelnök is.

A magyar keretet Komáromi Tibor, a szövetség szakmai alelnöke hirdette ki.

A női válogatott: Köteles Alexandra (50 kg), Dénes Mercédesz (53 kg), Galambos Ramóna (55 kg), Barka Emese (57 kg), Dollák Tamara vagy Bognár Erika (50 kg, ők a jövő héten válogatóznak, Sastin Marianna (62 kg), Sleisz Gabriella (65 kg), Wilson Vanessa (68 kg), Szmolka Nikoletta (72 kg), Németh Zsanett (76 kg)

szabadfogás: Farkas Rajmund (57 kg), Molnár József (61 kg), Roman Asharin (65 kg), Lukács Norbert (70 kg), Gulyás Zsombor (74 kg), Nagy Mihály (79 kg), Veréb István (86 kg), Hatos Gábor (92 kg), Olejnik Pavlo (97 kg), Ligeti Dániel (125 kg),

kötöttfogás: Andrási József (55 kg), Torba Erik (60 kg), Váncza István (63 kg), Krasznai Máté (67 kg), Korpási Bálint (72 kg), Lőrincz Tamás (77 kg), Bácsi Péter (82 kg), Lőrinc Viktor (87 kg), Kiss Balázs (97 kg), Lám Bálint (130 kg).