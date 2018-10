Hamarosan a világ egyik legnagyobb sportja lesz a magyar teqball

2013 óta van divatban a magyar fejlesztésű teqball, amelynek népszerűsége azóta is töretlen. Az alapítók azt remélik, hogy meghódítják vele a világot, és akár olimpiai sportág is lehet belőle. Egy biztos: az ázsiaiak már felfedezték maguknak, így a teqball ott lehet a 2022-es Ázsiai Játékokon. A legfőbb cél viszont az, hogy előbb-utóbb tömegsport váljon belőle.

A teqballt Borsányi Gábor találta ki 20 évvel ezelőtt az újpesti panelházak között felállított pingpongasztalokon focizva. A teqball egy futballalapú új sporteszköz, amely az asztaliteniszt és a lábteniszt ötvözi. Az asztalt (teqboard) hosszú évek matematikai és fizikai számításai után 2014-ben véglegesítették.

A legnagyobb sztárok is teqball-lal edzenek

A teqball támogatói között számos világsztár, sportlegenda megtalálható, mint például Ronaldinho, William Gallas, Christian Karembeu vagy a korábbi Barca- és Atlético-játékos, Simao Sabrosa, akinek akadémiája is van Madridban. 2017 őszén a játék bemutatkozott a Monacóban megrendezett Sportel fórumon, ahol egyrészt II. Albert monacói herceg is kipróbálta, másrészt a szövetség tagjai konkrét tárgyalásokat folytattak nemzetközi kupák és bajnokságok közvetítési jogainak eladásáról.

Az eseményen felszólalt Luis Figo, a 2000-ben Aranylabdát nyert portugál focista is, aki kiemelte: amellett, hogy a teqball függőséget okoz, remekül fejleszti a technikai és a koncentrációs képességet. Egy teqmeccsen két-három másodpercenként kell labdába érniük a játékosoknak, azaz gyakorlatilag gondolkodniuk sincs idejük, ösztönből kell cselekedniük. A magyar sportinnováció mostanra annyira népszerű lett, hogy az európai klubfutball elitjébe tartozó csapatok (például Arsenal, Chelsea, Manchester United) is vásárolnak teqboardokat azzal a céllal, hogy fejlesszék a játékosok labdabiztosságát. Fontos, hogy ezek a csapatok nem promóciós céllal kapják az asztalokat, hanem vásárolják – mert kell nekik. A brazilok például saját asztalt vittek magukkal az oroszországi világbajnokságra, de az egytől egyig világsztárokból álló belga válogatott is teqballozott az utolsó, vb előtti sajtónyilvános edzésén.

Felfedezte Messit, majd a teqballt Amikor Henk Ten Cate Magyarországon járt, az alapítók megkérték, hogy vessen egy pillanatást a teqballra. A holland szakember húzta a száját: „nagyon aranyos gyerekek vagytok, megnézem, de figyeljetek. Felfedeztem Messit, a Bajnokok Ligája-győztes Barcelonának voltam a másodedzője, sok éve már, hogy a labdarúgásban vagyok, nem lehet nekem újat mutatni". Miután kiment és megnézte magának a magyar fejlesztésű sportot, bocsánatot kért, mert ehhez hasonlót még ő sem látott hosszú pályafutása alatt.

Az alapítók elmondása szerint az egészben az a legjobb, hogy nincs szükség promózásra, mert a teqball eladja magát. Amikor Neymarék videókat osztanak meg a közösségi oldalaikon arról, hogy edzésen ezt játsszák, már több tízmillió emberhez eljut a sport – és még csak fizetni sem kell a reklámért. Brazíliában, a világ egyik legszegényebb országában annyira elterjedt a játék, hogy amikor a gyerekek az utcán lábtengóznak, vagy abból, ami épp a kezük ügyébe akad, összetákolnak egy asztalt és azon fociznak, már teqballnak nevezik.

Amikor a teqball hivatalosan is megszületett

Az a tervünk, hogy egy nap a teqball olimpiai sportág lesz. Lehet, hogy az ötletet ma még sokan megmosolyogják, de ezekből a mosolyokból erőt fogunk meríteni, és megvalósítjuk az álmainkat – mondta egy sajtóreggelin Borsányi Gábor ötletgazda, a FITEQ elnöke. Idén áprilisban a FITEQ (Nemzetközi Teqball Szövetség) hatalmas érdeklődés mellett bemutatkozott a SportAccord konferencián Bangkokban. A szervezet a szokásos éves közgyűlését tartotta, és mellette bemutatkoztak a világ minden tájáról érkező sportágak. A kiállítás legnagyobb sikerét a magyar fejlesztésű teqball aratta, amely a tekintélyes Budapest-pavilon és a FITEQ-standnál mozgatta meg a delegáltakat. A megbeszélés tartalmával kapcsolatban az alapítók titkolóztak ugyan, de minden bizonnyal a sportág olimpiai programba való felvételéről is szó volt.

Ugyan erre még várni kell, de jó hír, hogy az Ázsiai Olimpiai Tanács jakartai közgyűlésén elismerte az egy éve alakult Nemzetközi Teqball Szövetséget, így a sport ott lehet a 2022-es Ázsiai Játékokon. „Ez világszenzáció! A teqball hivatalosan is megszületett.

Sok olyan játék van, amely sportként funkcionál, de hivatalosan nem ismeri el egyik nemzetközi olimpiai szervezet sem. Nekünk ez egy év alatt sikerült! Kimondhatatlanul büszkék vagyunk, ez Magyarországnak is hatalmas sportdiplomáciai siker! Nyitva az ajtó, hogy a teqball ott legyen a 2022-es Ázsiai Játékokon” – nyilatkozta Huszár Viktor műszaki ötletgazda, a küldöttség vezetője.

A teqballban rejlő lehetőségeket nemrég Kuvait is felismerte, ezt bizonyítja, hogy a kuvaiti sejk megalapította a helyi szövetséget, és rögtön ki is nevezte magát elnöknek. Borsányi Gábor szerint a magyar versenyzők jelenleg a világ előtt járnak, de rövid időn belül változni fognak az erőviszonyok, és valószínűleg az ázsiaiak egyeduralkodók lesznek.

Mérföldkőhöz érkezett a sport

A teqball számára mérföldkő volt az augusztusban megrendezett Nemzetközi Beach Teqball-kupa a Lupa-tónál. A verseny nemcsak a helyszín szempontjából volt egyedi, hanem a tízezer dolláros összdíjazás miatt is. Ez volt az első teqballverseny, amelyet pénzjutalommal díjaztak. A 12 ország játékosainak szoros összecsapásaiból a magyar csapat, Blázsovics Ádám és Bányik Csaba kettőse került ki győztesen, ezzel megszerezve nemcsak a kupát, hanem a 2.000 dolláros fődíjat is. A második szintén egy magyar páros lett: Szolga Máté és Varga Bence játéka ezüstérmet ért.

Akármennyi idő és energia is kell hozzá, a világ egyik legnagyobb sportjává tesszük a teqballt. Ez a célunk. Adni a világnak egy magyar alapítású sportot – mondta az Origónak Gattyán György stratégiai ötletgazda, aki arról is beszélt, hogy minek köszönhető a teqball népszerűsége. – Nem egy meglévő eszközt használunk, hanem létrehoztunk egy teljesen új terméket, amelyen többféle sportot lehet játszani. Emiatt nagyon izgalmas mindenkinek. Akár a fociról, akár a teniszről, akár a röplabdáról beszélünk (a FITEQ-nek a focin kívül még négy másik részlege van, a teqpong, a teqtennis és a teqvolley, qatch – a szerk.), mivel kicsi az asztal, felgyorsul a játék és odahúzza a koncentrációt.”

Az október 12-13-án a franciaországi Reimsben megrendezett II. Teqball-világkupa sporttörténeti lesz a magas pénzdíjazás miatt, itt ugyanis már százezer dollárt osztanak szét a 40 országból érkező versenyzők között. Magyarországon szeptember végén rendezték az előselejtezőt, melyből egyéniben Sipos Árpád, párosban Blázsovics Ádám és Bányik Csaba jutott ki Franciaországba. Borsányi Gábor az Origónak elmondta: biztos benne, hogy mind egyéniben, mind párosban döntőbe fognak jutni a magyarok.

A cél, hogy tömegsport legyen a teqballból

Az olimpián túl az alapítók legfőbb célja, hogy a teqball idővel tömegsporttá váljon. Magyarországon jelenleg 300 helyen van már asztal, de a fejlesztők gőzerővel dolgoznak azon, hogy minden településen legyen legalább egy. Borsányi Gábor kiemelte, hogy a teqboard ötfunkciós, azaz a focin kívül mást is lehet rajta játszani, így nemtől és kortól függetlenül bárki a megszállottja lehet.

