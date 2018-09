A kajak-kenu legújabb örökös bajnokának ötkarikás aranyérmet kívánnak

Szerdán délelőtt a Magyar Kajak-Kenu Szövetség székházában örökös bajnokká avatták a hatszoros világbajnok kajakost, Medveczky Erikát. A legendák klubjához csatlakozó sportolót párostársa, az olimpiai, világ- és Európa-bajnok magyar kajakos Csipes Tamara köszöntötte, aki annyit kívánt neki, hogy az örökös bajnoki cím mellé szerezze meg az ötkarikás aranyérmet is.

Medveczky Erika négyszeres világbajnokként érkezett a portugáliai Montemor-o-Velhóban rendezett vb-re, ahol Csipes Tamrával párosban, és a női kajaknégyes tagjaként is aranyérmes lett. Márpedig 2001 óta, aki elér legalább öt világbajnoki címet, az a magyar kajak-kenu sport örökös bajnoka lesz, és felkerül a neve a szövetség székházában elhelyezett márványtáblára.

Az ünnepélyes esemény egy kisfilm levetítésével kezdődött, amelyben felelevenítették a Honvéd klasszisának pályafutása legeredményesebb pillanatait. Ezt követően Schmidt Gábor, a Kajak-Kenu Szövetség elnöke üdvözölte a legendák klubjába bekerülő Medveczky Erikát.

„Erika örökre beírta magát a kajak-kenu sport történelmébe. Örülök, hogy komoly rangja lett ennek az elismerésnek. 2001 óta számtalan kiváló sportember neve került fel a márványtáblára, és most újra köszönthetünk valakit a legnagyobbak között. Ő attól különleges, hogy mindig fel tudott állni a nehézségek után, és mindig tudott tanulni belőlük. Ez a legnagyobbak ismérve. Csak elismeréssel tudok szólni az eddig pályafutásáról, ami továbbra is felfelé ível. A ma mai nap üzenete - Erika ünneplésén kívül -, hogy a kajak-kenu sport stabil lábakon áll" – mondta Schmidt Gábor.

Hüttner Csaba, a magyar kajak-kenu válogatott szövetségi kapitánya abban látja Medveczky sikerét, hogy az utóbbi időben egyre nagyobb az önbizalma.

„Két éve vettem át a szövetségi kaptányi posztot, Erikának ekkor volt egy edzőváltás és egy korszakváltás az életében. Azt mondtam, hogy minden megvan benne, hogy a legjobb legyen, már csak egy kis önbizalomra van szüksége. Fontos, hogy megtalálta a párját, aki mellett kiteljesedhet. A családi háttér nagyon fontos, különösen a női versenyzőknél. Gratulálok Erikának, hogy felkerült erre a táblára, remélem, hogy két év múlva az öt karika is mellé kerül" – mondta a szövetségi kapitány.

Medveczky Erika a Montemor-o-Velhóban rendezett világbajnokságon Csipes Tamarával párosban nyert aranyérmet K-2 500 méteres távon, esélyt sem adva a riválisoknak.

„Erikát tizennyolc éve ismerem, régóta versenyzünk egymással. Szeretem, hogy tudunk a vízen vetélytársak lenni, a parton viszont barátok. Nem egymás háta mögött próbálunk előretörni, hanem együtt. Én is szeretném, hogy az olimpiai ötkarika is a neve mellé kerüljön, és ha kell, ezt minden nap el fogom mondani neki Tokióig. Erikában mindig benne volt a jó eredmény, de szüksége van hozzá egy jó csapatra, ahol önmaga lehet. Két éve lettünk edzőpartnerek, a hat világbajnoki aranyérméből négyet azóta szerzett. Csak annyit tudok mondani, hogy így tovább, mert nagyon sok van még bennünk" – mondta Csipes Tamara, olimpiai, világ- és Európa-bajnok magyar kajakozó, aki a beszéde közben többször is kénytelen volt szünetet tartani, mert könnyekben tört ki a meghatottságtól.

Az ünnepelt, Medveczky Erika az Origónak elmondta, hogy azzal a céllal utazott ki a portugáliai világbajnokságra, hogy a felkerüljön a neve az örökös bajnokok márványtáblájára.

„Nem vagyok hozzászokva, hogy engem ünnepeljenek egy személyben, izgultam is rendesen. Az elhangzott mondatok nagyon kedvesek voltak a szívemnek, így megtörtént az a csoda, hogy elakadt a szavam, pedig ritkán fordul elő – kezdte Medveczky Erika, akinek határozott célja volt, hogy idén felkerüljön a neve a legnagyobbak közé.

Úgy mentem ki Portugáliába, hogy szeretnék felkerülni a márványtáblára, hiszen már volt négy világbajnoki címem. Ez lebegett a szemem előtt – folytatta a hatszoros világbajnok, akinek komoly tervei vannak a folytatásban. – Jó lenne párosban még fejlődni ötszáz méteren, ha ez sikerül akkor szép eredményeket érhetünk el a jövőben is" – tette hozzá Medveczky Erika.

A kajak-kenu sport legfrissebb örökös bajnoka továbbra sem pihen. Jövő héten Hüttner Csaba szövetségi kapitánnyal és egy kisebb csapattal Tokióba utazik, ahol akklimatizációs edzőtábort tervez a magyar csapat a 2020-as olimpiai játékok előtt.