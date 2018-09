A két Korea közös olimpiai pályázatáról egyeztetett a NOB elnök

Thomas Bach, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) elnöke Mun Dzse In dél-koreai államfővel tárgyalt a két Korea 2032-re tervezett közös olimpiai pályázatáról.

A német sportvezető New Yorkban, az ENSZ közgyűlésén folytatott kétoldalú megbeszélést a Koreai Köztársaság első emberével, aki - a NOB közleménye szerint - megköszönte a német sportvezetőnek hozzájárulását ahhoz, hogy Észak-Korea részt vett a februárban rendezett phjongcshangi téli olimpián.

A Koreai-félszigeten az utóbbi időben történt békefolyamatok egyedül azért váltak lehetségessé, mert Észak-Korea részt vett a phjongcshangi téli játékokon" - olvasható a NOB közleményének idézete az olimpiai sportokra szakosodott insidethegames.com szakportálon. Mun Dzse In azt is hozzátette, hogy az északiak indulásában a NOB és Thomas Bach erőfeszítései játszották a döntő szerepet.

A dél-koreai elnök azt is elmondta a megbeszélésen, hogy az észak-koreai vezető, Kim Dzsong Un kettejük szeptember elején Phenjanban történt találkozóján szintén hasonlóan vélekedett Bachról és a NOB-ról.

Mun Dzse In és Kim Dzsong Un ezen a phenjani találkozón állapodtak meg egymással egy közös olimpiai pályázatról a 2032-es nyári játékok megrendezésére. Részletekről egyelőre még nem esett szó, ugyanakkor vélhetőleg mindkét fővárosban, Szöulban és Phenjanban is lennének versenyek.Thomas Bach az insidethegames-nek már a koreaiak szeptember 19-i bejelentése után úgy nyilatkozott, hogy "nagyon üdvözli" a közös kandidálás tervét.

A NOB elnöke a téli olimpia után is kapcsolatban maradt az észak-koreai vezetővel, márciusban Phenjanban tárgyalt vele az ország versenyzőinek 2020-as tokiói és 2022-es pekingi nyári, illetve téli játékokon való lehetséges szerepléséről.

A két Korea közötti közeledés a sportban egyre erőteljesebb. Phjongcshangban a nyitóünnepségen közösen vonultak fel, a női jégkorongtornán pedig közös csapatot indítottak. A nemrég zárult Ázsia Játékokon közös koreai csapat vett részt többek között női kosárlabdában és sárkányhajóban. Utóbbi sportágban ráadásul 500 méteren aranyérmes lett az egység.

A 2032-es nyári olimpiára nem Korea az egyetlen, mely már jelezte kandidálási szándékát. Elsőként India jelentette be, hogy pályázni fog, majd az idei Ázsia Játékok megrendezését követően Indonézia is hasonló szándékáról nyilatkozott. Mellettük Sanghaj és Brisbane is komolyan érdeklődik, illetve Németország is fontolgatja a kandidálást több város bevonásával.