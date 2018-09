Tusup ördögi tervvel forgatná ki a vagyonából Hosszú Katinkát

Újabb fejezetéhez érkezett Hosszú Katinka és Shane Tusup válópere: az amerikai edző két ügyvédet is felfogadott, mert szeretne minél több pénzhez hozzájutni.

Katinka és Tusup ez év elején adta be a válókeresetet, ám a jogi procedúra még nagyon sokáig elhúzódhat, akár az is előfordulhat, hogy csak három év múlva ér véget a per.

A Ripost beszámolója szerint jelen állás szerint az amerikai edző mindent megtesz annak érdekében, hogy győztesen jöjjön ki a pereskedésből. Erről árulkodott Hosszú Katinka egyik barátnője a Hot! Magazinnak.





„Két ügyvédet is fogadott! Egy amerikai és egy magyar jogász közösen dolgozik azon, hogy kiforgassák a vagyonából Katinkát. Shane nem jelenik meg a bíróságon, a tengerentúlról konzultál majd az itteni ügyvéddel. Katkának viszont muszáj részt vennie a tárgyalásokon, ami lelkileg nyilván nagyon megviseli.”

Katinkát a szülei is féltik, hiszen az egész család számára nehéz a mostani időszak.