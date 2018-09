A tapasztalatszerzés a cél a laser-run világbajnokságon

Harmincöt magyar résztvevője lesz az U11-esesektől egészen az 50+ korosztályig a negyedik laser-run (lézerlövészetes-futás) világbajnokságnak, melynek profi és amatőr futamait szombaton és vasárnap rendezik Dublinban.

A Magyar Öttusa Szövetség (MÖSZ) tájékoztatása szerint a vb-t itthon két válogató előzte meg, az egyiket a Margitszigeten bonyolították le, a másikat pedig Székesfehérváron az öttusa Európa-bajnokság kiegészítő programjaként.

Az öttusa kombinált számának első két világbajnokságán egy-egy, a harmadikon pedig két magyar indult. A jelentős létszámemelkedésnek az az oka, hogy jövőre, a szeptemberi budapesti öttusa-világbajnoksággal együtt - először egy helyszínen és egy időben - rendezik meg a laser-run vb-t. A dublini világbajnokság emiatt elsősorban tapasztalatszerzés szempontjából fontos, így a kiutazó delegáció tagja a hazai szövetség versenyigazgatója, Kármán Sándor is.

A felnőtt öttusa-válogatottak közül nem indul senki, Gallai István, a MÖSZ főtitkára szerint viszont jövőre nagyon is lehet majd arra számítani, hogy öttusázók nagyobb számban kapcsolódnak be a küzdelmekbe. Elsősorban azok, akik az öttusaselejtezőből nem jutnak be a döntőbe.

A hazai szövetségnek - várakozásai szerint - nagy kihívás lesz a jövő évi verseny, melyre az öttusa-vb miatt - illetve a fiatalok felé nyitás eredményeként - 1000-1500 résztvevőt várnak.

Most Dublinban 800 körüli indulóval számolnak a helyi szervezők, korábban 300-500 versenyző szerepelt a friss szakág versenyein.