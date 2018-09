Repka Attila: Kicsit azért rájátszottam arra a harapásra

2018-ban már 50. születésnapját ünnepelte az 1992-es barcelonai olimpia bajnoka, Repka Attila. A miskolci birkózó mesélt az olimpiai bajnoki címről és arról, hogy nem Barcelonában érezte magát a legesélyesebbnek. Repka Attila a kötöttfogású válogatott mellett dolgozik, elmondta, mit vár a fiúktól az októberi, hazai rendezésű világbajnokságon.

Repka Attila olimpiai bajnok, világbajnoki ezüst- és bronzérmes, négyszeres Európa-bajnok, ifjúsági világbajnok és tízszeres magyar bajnok birkózó. Komoly szerepe van a sportolók felkészítésében az októberi világbajnokságra, ráadásul az esemény egyik nagykövete is.

1986-ban megnyerte az ifjúsági világbajnokságot kötöttfogásban, a 63 kilósok között, szabadfogásban pedig bronzérmes lett. Mennyire számított ez akkor különlegesnek, hogy két fogásnemben indult?

Nem volt ez annyira különleges. Régebben pedig még annyira sem, mint ma. Pedig a 2015-ös kvalifikációs világbajnokságon is volt olyan versenyző, aki mindkét fogásnemben indult.

Miért van az, hogy Magyarországon sokkal inkább előtérben van a kötöttfogás?

Az biztos, hogy nagyobb a hagyomány, több az eredmény. Közép-Európában egyszerűen ez terjedt el jobban. Régen egyébként külön kötött- és szabadfogású klubok üzemeltek. Diósgyőrben például szabadfogású klub volt én mégis kötöttfogású lettem. Ma már szinte mindenki kötöttfogású szeretne lenni sajnos. Mármint a szabadfogásúak miatt sajnos, ők lényegesen kevesebben vannak.

1988-ban és 1989-ben is Európa-bajnok lett, 1990-ben világbajnoki bronzérmet szerzett, mennyire számított esélyesnek az 1992-es olimpián?

Nem én voltam a fő esélyes, sőt, magamat sem éreztem annak, annyira nem, hogy például 1988-ban sokkal esélyesebbnek éreztem magam. Szöulba friss Európa-bajnokként érkeztem. Gondoltam, ki nyerné az olimpiát, ha nem én. Aztán végül lett belőle egy nyolcadik hely. Húsz éves voltam, fejben és taktikában sem voltam érett egy olimpiai bajnoki címhez.

1992-ben, 24 évesen már igen?

Persze, akkor már korban és rutinban is ideális állapotban voltam. Nem én voltam a legnagyobb esélyes, de arra a szintre már eljutottam, hogy senki nem örült, ha ellenem kellett birkóznia.

A döntőben a világ- és Európa-bajnok Iszljam Dugucsijev volt az ellenfele. Milyen taktikával lépett szőnyegre ellene?

Előtte kétszer is kikaptam tőle. Egyszer 2-1-re, majd 3-2-re, tehát mindig szoros meccseket vívtunk. Jobb volt az erőnlétem. A taktikám az volt, hogy lehozzuk pont nélkül a meccset, majd a hosszabbítában megnyerem. Nem volt egy látványos meccs, de a taktika bejött és akkor ez volt a legfontosabb.

Az olimpia egyik legemlékezetesebb pillanata volt, amikor az orosz megharapta a kezét, ez nem zökkentette ki?

Próbáltam azért kicsit rájátszani az estere, egy világbajnokságon talán megintették volna, de egy olimpiai döntő nem dőlhet el így. Akkor már éreztem, hogy bajban van, azért kezdett harapdálni, mert már nem tudott mit kezdeni.

1997-ben, 29 évesen kellett visszavonulnia, mi volt ennek az oka?

Gerincsérvem volt. Nem voltam sérülékeny sportoló, de itt nem maradt más választásom. Az orvosok szerint maradandó egészségkárosodásom is lehetett volna, ha folytatom.

2003-ban még a veterán vb-re és egy évvel később az országos bajnokságra is beugrott. Hogy volt ez pontosan?

Bohóckodásnak indult az egész. A veterán vb Magyarországon volt, ott nyertem egy bronzot, majd a kazinbarcikai országos bajnokságra is elhívtak. 96 kilóban, szabadfogásban nagyon kevesen indultak, szóltak, hogy ugorjak be. Nem edzettem, felszerelésem sem volt, egy pár zoknival érkeztem a versenyre. A döntőben is vezettem 4-0-ra, ha edzettem volna kettőt, akkor azt is megnyerem, így ezüst lett a vége. Másnap nagyon rosszul éreztem magam, nagyon elfáradtam.

2015-ben a felnőtt kötöttfogású válogatott edzője lett. Nemrég Fehéroroszországban versenyeztek, milyen formában vannak a fiúk?

Erős verseny volt, orosz második vonalas versenyzők mellett a legjobb grúzok, azeriek, ukránok indultak. Négy aranyat nyertünk, de nem lehet hátradőlni. A srácok eredményesek voltak, de a formát a vb-re kell időzíteni.

Mit vár a világbajnokságtól?

A vb-n annyit várok, hogy mindenki az érdmei szerint birkózzon. Ha ez sikerül, akkor nagyon jó eredménykben reménykedhetünk. Ha mindenki tudja hozni a legjobbját, az nagyon sokra elég lehet. Ha mindneki a maximumra tör, akkor lesznek sikerek, mert az nem létzik, hogy nem. Ennél többet, jobban edzeni nem lehet, ennek elégnek kell lennie. Ami a szervezés részét illeti, ott az első háromban vagyunk a világon, bátran kijelenthetem, nagyon jól szervezünk, abban hiba nem lesz.