Póta ismét a nyolcaddöntőben búcsúzott

Póta Georgina kiesett a nyolcaddöntőben a női asztalitenisz világkupán, a kínai Csengtuban.

A világranglistán 36. magyar játékos - hasonlóan a tavalyi viadalhoz - a torna negyedik kiemeltjével, a nemzetközi szövetség rangsorában nyolcadik tajvani Cseng I-csinggel találkozott a nyolc közé jutásért. Egy évvel korábban az ázsiai nagy csatában, 4-3-ra nyert, most ennél simább volt a mérkőzés.

Az első két szett gyorsan Csengé lett, s bár a harmadik és negyedik játszma jóval szorosabban alakult, végül ezeket is a rivális nyerte. Póta - aki a legutóbbi három vk-n is a nyolcaddöntőig jutott - így ezúttal is búcsúzott a 16 között.

A legjobb nyolc mezőnyét szinte csak ázsiai játékosok alkotják, az egyetlen kivételt az osztrák Sofia Polcanova jelenti.

A vk-n húszan indultak, nyolc játékos kiemelt volt, a többieket négy háromtagú csoportba sorsolták. A csoportokból az első két-két helyezett jutott tovább a kieséses szakaszba.

Póta azzal harcolta ki az indulási jogot, hogy az 5-8. helyen végzett a februári Európa Top 16 bajnokságon.

A vasárnapig tartó vk 250 ezer dollár összdíjazású, a győztes 60 ezer dollárral gazdagodik, Póta Georgina 7000 dollárt kap a szerepléséért.

Eredmény (a nemzetközi szövetség honlapja alapján):

nyolcaddöntő:

Cseng I-csing (tajvani, 4.)-Póta Georgina 4-0 (6, 8, 18, 11)