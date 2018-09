Számos meglepetés született a sakkolimpia első fordulóiban

A Batumiban zajló 43. sakkolimpia ötödik fordulója után az azerbajdzsáni férficsapat áll az élen. A női válogatottak versenyében az Egyesült Államok együttese nyújtott hibátlan teljesítményt, megnyerte összes találkozóját. Csapataink a középmezőnyben foglalnak helyet, három győzelem, egy döntetlen és egy vereség a mérlegük. Számos meglepetés miatt többször is borult a papírforma, mindkét orosz válogatott már elvesztette veretlenségét, az exvilágbajnok Vlagyimir Kramnyik mattot kapott a lengyelek elleni találkozójukon. A mai pihenőnap után vasárnap folytatódik a küzdelem a 11 fordulós viadalon.

A sakkolimpia eddig lejátszott öt fordulójában már számos meglepetés született. Az első szenzációt a rajtlistát vezető orosz női csapat üzbégektől elszenvedett veresége jelentette. A kapitányuk, az egykori olimpiai bajnok Szergej Rublevszkij idegességét könyvének olvasásával próbálta leplezni, nem volt nagy kedve az idei orosz bajnoknő, Natalija Pogonyina reménytelen végjátékát figyelni. Férficsapatunk albánok elleni döntetlene is érthetően megdöbbentette a sakkhoz értőket. A győzelem, a két meccspont Lékó Péter kezében volt, de éltáblásunk nyerések egész sorozatát hagyta ki, jobbnál is jobbat akart húzni a sakktáblán, a második időzavarban pedig saját bevallása szerint is hallucinált, rémeket látott, nem létező fenyegetéseket, míg végzetes hibát követett el.

A megrázó vesztést az üzbégek ellen korrigálta, a FIDE 2004-es kieséses rendszerű világbajnokságának győztesét, a világbajnoki kihívó Fabiano Caruana egyik szekundánsát, Rusztam Kaszimzsanovot kényszerítette megadásra, s egyúttal győzelme a mérkőzés megnyerését is jelentette. A svájci rendszerű lebonyolításra jellemzőn az igazi rangadók még várattak magukra. Az esélyes csapatok kisebb-nagyobb zökkenőkkel hozták a kötelező győzelmeket, egyes partikban azért meglepő eredményekre is felfigyelhettek.

A kettős nyeréssel rajtoló női válogatottunk komoly esélyt szalasztott el az argentin négyessel szemben, kedvezőtlen előjel volt a grúzok második csapata elleni találkozó előtt. A mérkőzés rendkívül furcsán alakult, a fordulatok inkább ellenfeleinknek kedveztek. Hoang Thanh Trang nyerése kevés volt az egyik meccspont megmentéséhez. Gara Anita mattfenyegetést nézett el, Lakos Nikoletta fokozatosan kiengedte előnyét.

A párosítást látva férfi csapatunkért nem aggódtunk, a német együttes verhetőnek tűnt. A nyitások nem alakultak jól, az időhátrányok jelezték, hogy nem a várt variációk jöttek ki. Három döntetlen mellett Almási Zoltán nem tudta megmenteni hátrányos végjátékát, egy játéknapon két elvesztett meccs miatt is búslakodhattunk.

A forduló szenzációjáról a lengyelek gondoskodtak, 2,5-1,5-re legyőzték az orosz együttest. A fordulat a harmadik táblán következett be, az exvilágbajnok Vlagyimir Kramnyik a nyitást követően szinte nyerésre állt, s ez még az oly rutinos sakkozót is könnyelművé tett. Parti közben gondtalanul sétálgatott, a 2614 Élő-pontos Jacek Tomczak ellen már zsebben érezte a nyerést. Döbbenetes hibája sokkolta a társakat is, Kramnyik mattot kapott! Mattolták csapatát is, Dmitrij Jakovenko veresége zárta a találkozót.

Tomczak,J (2614) – Kramnyik,V (2779)

Kamerák kereszttüzében kezdődött meg a forduló rangadója, a címvédő amerikai csapat és az indiai négyes derbije. A vártnál könnyebben született meg az olimpiai aranyérem első számú várományosának negyedik győzelme, az éltáblán az exvilágbajnok Viswanathan Anand nagy hibáját követően már a 26. lépésben feladásra kényszerült Fabiano Caruana ellen. A másik három játszmában nem kellett kockáztatniuk, a döntetlenek nekik kedveztek. Kilenc együttes nyerte meg negyedik meccsét is.

A férfiak vetélkedése már rangadókkal és egyúttal meglepetésekkel folytatódott. Az ukránok a játéknapon kimaradtak az igazi párbajokból, a spanyolokat kissé nehezen, de legyőzték. Az érdeklődés középpontjában az örmény-azeri meccs állt, különös tekintettel az éltáblán Levon Aronjan és Sahriyar Mamedgyarov összecsapására. A nyitást követően egy fabatkát se adtunk volna a világranglista harmadik helyezettjének állásáért, de Mamedgyarov a váratlan esélyre lecsapott, tisztáldozattal került előnybe. Szinte egyszerre nyert Mamedgyarov és a második táblán Tejmur Radzsabov, kitörő örömmel fogadták a 2,5-1,5-ös győzelemért a gratulációkat.

Örülhettek az amerikai csapat váratlan pontvesztésének is. Caruana az exvilágbajnok Anand után az „aranygeneráció" másik tagját, az 50 esztendős Borisz Gelfandot is legyőzte, az idei bajnokuk Samuel Shankland váratlan vereségével nem számoltak, az izraeli négyes kiremizte a meccset. A lengyelek ismét remekeltek, az éllovas franciákat verték 3-1-re, a csehek még nagyobb meglepetésre a rajtlista harmadik kínaiakat hasonló arányban.

Válogatottunk az előző fordulóbeli vereség után könnyebb ellenfelet kapott, a dánok ellen hozták a „kötelező" győzelmet. A pihenőnapot követően a vasárnapi hatodik játéknapon Ausztrália lesz az ellenfél, lehet folytatni a felzárkózást.

Női csapatunk is javított Izrael elleni sikerével. Hoang Thanh Trang igazi „vezérevezősként" remek formában van. Kedvenc francia védelmében aratta újabb győzelmét. Terbe Julianna harmadik nyerésével hálálta meg a bizalmat. Lakos Nikoletta vereséget szenvedett, ez már sakkozónőink ötödik vesztése volt.

Az Egyesült Államok élt a kedvező párosítás adta lehetőségekkel, egyedül az élen. Nagy csatát hozott az ukrán-grúz párharc, a döntetlennek a házigazdák örülhettek. Az orosz csapat a kalandozás után bekapcsolódhat az érmekért vívott versengésbe.

A 43. férfi sakkolimpia élcsoportja:

1. Azerbajdzsán 10 Meccspont, 87 BS

2. Csehország 10, 85,5

3. Lengyelország 10, 80,5

4. Ukrajna 10, 68,5

5. Egyesült Államok 9, 82

6. Izrael 9, 9, 74,5

7. Németország 9, 66,5

8. Irán 8, 81

9. India 8, 80

10. Kína 8, 77

11. Franciaország 8, 76

12. Hollandia 8, 73,5

13. Norvégia 8, 73

14. Oroszország 8, 71,5

15. Bosznia-Hercegovina 8, 69,5

16. Törökország 8, 69

17. Örményország 8, 68

...

33. Magyarország 7, 55,5

Egyéni teljesítmények:

Lékó Péter 2/4. Erős Viktor 2,5/5, Gleura Benjámin 2/3, Almáai Zoltán 2,5/4, Berkes Ferenc 3/4

Az élcsoportban a hatodik forduló párosítása:

Azerbajdzsán–Csehország, Lengyelország-Ukrajna, Izrael-Németország, Bosznia-Hercegovina – Egyesült Államok, Irán – Kína, Oroszország-India, Anglia-Franciaország

A 28. női sakkolimpia élcsoportja:

1.Egyesült Államok 10 Meccspont, 100 BS

2. Kína 9, 91

3. Ukrajna 9, 81

4. Grúzia 2 9, 80

5. Örményország 9, 77

6. Grúzia 2

7. India 9, 72,5

8. Azerbajdzsán 8, 84

9. Olaszország 8, 78

10. Kazahsztán 8, 72,5

11. Kanada 8, 71

12. Csehország 8, 70,5

13. Lettország 8, 69

14. Oroszország 8, 68

...

27. Magyarország 7, 60

Az egyéni teljesítmények:

Hoang Thanh Trang 3,5/4, Gara Anita 2/4, Gara Tícia 2/4, Lakos Nikoletta 2/4, Terbe Julianna 3/4

Az élcsoportban a 6. forduló párosítása:

India-Egyesült Államok, Ukrajna-Kína, Oroszország-Örményország, Grúzia 1-Grúzia 2, Magyarország-Grúzia 3

A 43. sakkolimpia békés mederben zajlik, igazi feszültséget először az ötödik forduló során éreztem, egyre nagyobb lesz a tét. A párosítás jelentősége fokozódik. A résztvevők elégedettek a körülményekkel, a biztonsági intézkedések, a kissé lassú beléptetés miatt késés még nem okozott játszmavesztést. Válogatottjaink jó elhelyezést nyertek, a belvárosi nagy forgalmat nem érzik, mintegy tíz perc alatt érnek busszal a versenyterembe. A mai pihenőnap után vasárnap folytatódik a pontvadászat a 11 fordulós viadalon.