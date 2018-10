Milák számhalmozóként indulhat az ifjúsági olimpián

Milák Kristóf a tavalyi budapesti vb második helyezettje és a szurkolók nagy kedvence idén már megközelített egy világrekordot, négy aranyérmet hozott el Helsinkiből az ifjúsági Európa-bajnokságról, nem sokkal később pedig pályafutása első felnőtt Európa-bajnoki aranyérmét is megszerezte Glasgow-ban, a 200 méteres pillangóúszás döntőjében. Ezek után sincs megállás, a 18 éves versenyző a Buenos Aires-i ifjúsági olimpiai játékokra készül.

Orosz és olasz ellenfelei ugyan megnehezíthetik a nyári betegsége miatt közel kéthetes edzésszünetet tartó Milák Kristóf dolgát, de Selmeczi Attila, az edzője szerint így is megismételheti Kapás Boglárka 2010-es, valamint Szilágyi Liliána négy évvel ezelőtti kivételes duplázását. Utóbbi a nankingi „ifi" nyári játékokon a 100 és a 200 méteres pillangón nyert aranyérmet, ugyanabban a két számban, amiben most Milák is a legtöbbre viheti.

„Egy héttel a nagy versenyek rajtja előtt majdnem mindig lehetőség nyílik az előzetes nevezési listák tanulmányozására, ami a versenyző és az edző dolgát is megkönnyíti. Ez most valakinek a hibájából nem így van, ezért úgy érezzük magunkat, mint egy vaksötét szobában. Nem titok, hogy mi tíz számra neveztünk be, de ebből kettőt vagy hármat el fogunk engedi, mert a 100 hát, a 100 pillangó és a 200 gyors döntői, illetve elődöntői nagyon közel, olykor csupán 10 percre vannak egymástól. Ha majd tájékozottabbak leszünk, az első versenynap előtti technikai értekezletig ›sakkozhatunk‹ egyet, elég akkor meghoznunk Kristóffal a döntést arról, hogy végül is hány számban áll rajthoz” – nyilatkozta Selmeczi Attila az SzPress Hírszolgálatnak.

Az viszont biztos, hogy az ifjúsági olimpia úszóversenyeinek utolsó napján avatnak bajnokot a 200 méteres pillangón, abban a számban, amiben Kristóf március 28-a óta világcsúcs közeli 1:52.71 perces szédületes eredménnyel a világranglista éllovasa.

„Nem hiszem, hogy Buenos Airesben hasonló teljesítményre lesz képes, de bízunk abban, hogy erre a számra összpontosítva sikerül győznie a 200 méteren" – folytatta a mester, aki úgy gondolja, hogy nagyobb dicsőség egy számban győzni, mint háromban vagy négyben a második helyen végezni.

„Három hetet Hódmezővásárhelyen készültünk, teljes értékű munkát viszont csak 10-12 napon át végezhettünk, mert Kristóf gyors lefolyású betegsége után az orvosi előírásokat szigorúan betartva csak fokozatosan növelhettük a terhelést. Csúcsformáról így most nem is beszélhetünk, ráadásul még visszajelzéseink sincsenek a teljesítőképességéről, mert az egyetlen szóba jöhető „elővizsgáról", a betervezett dohai Világkupa-szerepléséről is le kellett mondanunk. Bízhatunk viszont Kristóf tehetségében és kivételes adottságaiban, ahogy a szívósságában is.”

A korábbi két ifjúsági olimpián hat magyar úszó nyolc első helyet harcolt ki, közülük Kapás Boglárkának és Szilágyi Liliánának két-két, Bernek Péternek, Biczó Bencének, Kenderesi Tamásnak és Grátz Benjaminnak egy-egy aranyérem jutott. Milák lehet a győztesek klubjának hetedik tagja, és talán a harmadik magyar duplázó is. Az viszont már az ifjúsági olimpiai játékok rajtja előtt eldőlt, hogy a világranglista vezető magyar úszó az év hátralévő részében már csak a rövidpályás magyar bajnokságon áll rajtköre, a téli „kismedencés” világbajnokságot tehát kihagyja.