Hosszú Katinka két aranyat nyert a budapesti úszó-vk nyitónapján

Két arannyal pályafutása 400. és 401. egyéni világkupaérmét is megszerezte az úszó Hosszú Katinka, aki csütörtökön a Budapesten zajló rövidpályás verseny nyitónapján 100 méter vegyesen és 200 méter pillangón győzött.

A döntők előtt Szabó Tünde, az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) sportért felelős államtitkára nyitotta meg hivatalosan az eseményt. Beszédében hangsúlyozta, ezeket az eseményeket - és más sportágak világversenyeit - nem csupán "önmagukért rendezzük, hanem a sportszerető közönségért, a sportdiplomáciánk további erősítéséért". Hozzátette, legalább ennyire fontos, hogy a jövő generációi újabb és újabb motivációt kaphassanak. Hiszen kutatások sora igazolja, hogy egy-egy kimagasló nemzetközi esemény hazai megrendezése és a példaképek részvétele óriási szerepet játszanak a fiatalok sport felé terelésében - fűzte hozzá.

Rögtön az első fináléban egy fantasztikus teljesítményt láthatott a közönség: a 16 éves kínai Vang Csiencse-ha 400 méter gyorson 3:53.97 perces világcsúccsal diadalmaskodott. Az ázsiai versenyező - aki már a múlt hétvégén Eindhovenben is közel járt a rekordhoz - a spanyol Mireia Belmonte Garica 2013-as 3:54.52 perces idejét adta át a múltnak, és ezzel a 10 ezer dolláros bónuszt is bezsebelte.

Ugyanebben a számban a férfiaknál három magyar is érdekelt volt, Holló Balázs, Verrasztó Dávid és Bernek Péter a 6., 7., 8 helyen csapott célba.

Ezt követte a női 100 méter vegyes döntője. Hosszú Katinka az előfutamban könnyedén utasította maga mögé a mezőnyt, a fináléban viszont már jóval nagyobbat kellett harcolnia. Az utolsó 25 méteren, gyorson lehajrázta a svéd Sarah Sjöströmöt és 57.64 másodperces idővel elsőként csapott célba, ezzel megszerezte pályafutása 400. egyéni világkupaérmét. A férfiaknál ebben a szám Dudás Dániel a 7., Földházi Dávid a 8. lett, a győztes orosz Vlagyimir Morozov pedig mindössze hat századdal maradt el a világcsúcstól.

Férfi 200 méter háton két magyar, Telegdy Ádám és Bernek Péter ugrott a medencébe, előbbi két tizeddel csúszott le a dobogóról, utóbbi pedig a hetedik lett.

A legtöbb magyarért, szám szerint négy versenyzőért női 200 méter pillangón szoríthatott a közönség: Hosszú Katinka végül nem honfitársaival, hanem a kínai Vang Jü-fejjel és az amerikai Kelsi Dahliával vívott óriási csatát, s csakúgy mint 100 méter vegyesen, itt is az utolsó métereken került riválisai elé, mindössze tizenöt századnyi különbséggel, 2:03.14 perces idővel. Jakabos Zsuzsanna ötödik, Szilágyi Liliána hatodik, Kapás Boglárka pedig hetedik lett.

A nap zárószámában Lobanovszkij Maxim 50 méter gyorson ötödikként végzett.

A világkupában az egyéni számok győztesei 1500, a másodikok 1000, a harmadikok 500, a negyedikek 400, az ötödikek 300, a hatodikok pedig 200 dollárt kapnak, míg a váltóknál az első hármat díjazzák, 3000, 2000 és 1000 dollárral. A világkupa összesített győztese 150 000, a második 100 000, a harmadik 50 ezer dollárral gazdagodik.

A hivatalos számok után sztárfutamra is sor került, melyben népszerű hazai sportolók versenyeztek Eric Moussambanival, azaz Erickel, az angolnával, aki 2000-ben a sydney-i olimpián éppen hogy célba tudott csapni 100 méter gyorson. Rajthoz állt az egyformán olimpiai bajnok tornász Berki Krisztián és rövidpályás gyorskorcsolyázó Liu Shaolin Sándor, az előző Év sportolója, a világbajnoki bronzérmes gátfutó Baji Balázs, az olimpiai bronzérmes párbajtőrvívó Somfai Péter, a világ- és Európa-bajnoki bronzérmes birkózó Veréb István, valamint Torghelle Sándor 42-szeres válogatott futballista. A futamot - Torghellét kicsivel megelőzve - Baji Balázs nyerte, aki a felkészülés során Hosszú Katinkától is kapott tanácsokat.