Pálinkával itatta, kolbásszal etette ellenfelét Cseh László

Igazi magyaros vacsorával vendégelte meg otthonában barátját és ellenfelét Cseh László. Világ- és Európa-bajnok úszónk az úszó világkupa budapesti állomása előtt hívta meg magához a dél-afrikai Ched le Clost, aki szüleivel együtt látogatta meg Cseh Lászlót és feleségét. Az Origónak a riói olimpián 100 méteres pillangón Micheal Phelpsszel hármas holtversenyben ezüstérmet szerzett úszók elmondták: mindketten ettek a vacsorából, így biztos, hogy nem valamilyen titkos fegyvert vetett be Cseh László.

A két úszó nagyágyú barátsága régről ered, bővelkedik is emlékezetes pillanatokban: ilyen volt például a tavalyi, budapesti úszó-világbajnokság 200 pillangójának döntője, amit a dél-afrikai nyert meg a magyar előtt, de a célban felemelte Cseh László kezét, mutatván, hogy ő az igazi győztes.

Vagy az emlékezetes riói 100 pillangó, ahol Chad le Clos, Cseh László és Michael Phelps is századra azonos időt, 51,14-et úszott, így hárman állhattak fel a dobogó második fokára. Természetes tehát, hogy az idei úszó világkupa budapesti állomása előtt Cseh László és felesége egy kis budapesti városnézéssel, valamint igazi, magyaros vacsorával készült Chad le Clos és szülei számára.

„Nem ettem még korábban ilyet, ez a paprikás, nagyon ízletes, húsos cucc, nem emlékszem a nevére” – idézte fel a vacsora főfogását Chad le Clos, majd az újságírói segítségre, hogy minden bizonnyal kolbász és szalámi lehetett az, bőszen bólogatott. „Igen, igen, ez volt az.

Isteni volt minden falat, kaptunk hozzá a különleges, nagyon erős italotokból is, ami szétégette a nyelőcsövemet, nem is ittam belőle sokat, főleg verseny előtt nem szoktam inni. Laci is velünk evett, igen, szóval nem gondolom, hogy így próbált volna meg lassítani” – árulta el jókedvűen a 26 éves olimpiai bajnok.

Chad le Clos közösségi médiáját követve látható, hogy lubickol a sportoló a szupersztár szerepében, a budapesti világkupa-állomás sajtótájékoztatóján is türelmesen válaszolt a kérdésekre. Az Origónak elmondta, neki nem jelent nehézséget a rengeteg utazgatás, kifejezetten szereti a világkupák kicsit lazább, kötetlenebb hangulatát, és tulajdonképpen edzésként tekint a sorozatra, de persze szeretne minél többet nyerni.

„Élvezem, hogy sok helyre eljutok, a hosszú utazások alatt általában FIFA-zással lazítok. A Manchester United a kedvencem, de nagyon nem megy most nekünk. Ha valaki nem adja teljes szívét a klubért, a fociért, akkor nincs helye a csapatnál, teljesen mindegy, hogy Pogbának vagy José Mourinhónak hívják, másképp szerintem ezt nem lehet csinálni.”

Cseh László is láthatóan jókedvűen, felszabadultan érkezett a sajtótájékoztatóra, nyomát se látni rajta stressznek, nyomásnak. A világ- és Európa-bajnok magyar úszó az Origónak azt mondta, voltak ugyan hullámvölgyek a karrierjében, de az úszás szeretete segített neki ezeken átlendülni, és soha egy percig sem jutott eszébe, hogy abbahagyja a sportot.

„Meg kell tanulni a mélységeket is megélni, persze nem jó ott lenni, de természetes, hogy nem lehet mindig a csúcson lenni. Az az érzés, hogy tudok ennél jobbat is, meg az úszás szeretete visz előre, próbálok sok segítséget kérni a szeretteimtől, családtagjaimtól, de fejben nem mondanám magam annyira erősnek. Abból a szempontból az vagyok, hogy hamar és gyorsan vissza tudok jönni lentről, de jó lenne elkerülni, hogy egyáltalán mélypontra jussak. Próbálok a legfelszabadultabb, leglazább lenni, mert felesleges görcsölni, attól semmi sem lesz jobb. Igazából erre a versenyre is igyekszem a legkönnyedebben odaállni.”

A csütörtöktől szombatig tartó úszó világkupa programja mindhárom nap 9.30 órakor rajtol az előfutamokkal, a döntők csütörtökön és pénteken 18, szombaton 17 órakor kezdődnek.