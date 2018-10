Fellobbant a láng Buenos Airesben az ifjúsági olimpián

Magyar idő szerint vasárnap hajnalban megnyitották a III. nyári ifjúsági olimpiát Buenos Airesben. Az október 18-ig tartó viadalon 20 sportágban 79 magyar fiatal áll rajthoz.

Ez az első olyan multisport-esemény, ahol az ünnepélyes megnyitót nem egy központi stadionban, hanem egy városi főtéren, jelen esetben az argentin főváros egyik jellegzetes szimbólumának számító El Obeliscónál tartották. A 68 méter magas műemléket, amely a világ egyik legszélesebb útján található, 1936-ban építették, a város alapítása 400. évfordulójának emlékére - írja a Magyar Olimpiai Bizottság honlapja. A megnyitó elején a vendéglátók nevében Horacio Rodriguez Laretta, Buenos Aires polgármestere köszöntötte a résztvevőket, majd fény- és tűzijáték következett. A nemzetek bemutatásakor a magyar zászlót a cselgáncsozó Vég Zsombor vitte.

Az esemény megálmodói az obeliszket használták ki a különböző látványos jelenetek bemutatására: futottak, kerékpároztak, még eveztek is rajta - függőlegesen. Fényekkel mutatták be a sportágakat piktogramokon keresztül. Az olimpiai zászló felvonását és az eskütételt tangóbemutató követte. Gerardo Werthein, a játékok szervezőbizottságának elnöke, majd Thomas Bach, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) elnöke üdvözölte a sportolókat, s egyben köszönetet mondtak a házigazda városnak és az önkénteseknek is.

A láng - melyet több olimpikon, egykori élsportoló, többek között Luciana Aymar gyeplabdázó, Gabriela Sabatini teniszező és Santiago Lange vitorlázó is vitt az utolsó métereken - néhány perccel helyi idő szerint 23 óra előtt lobbant fel Buenos Airesben. A játékokat Mauricio Macri, Argentína elnöke nyitotta meg. A megnyitón részt vett az ifjúsági olimpiák ötletgazdája, a NOB korábbi elnöke, Jacques Rogge is.

A fiatalok 32 sportágban, 286 versenyszám összesen 1250 érméért fognak megküzdeni. Az ifjúsági olimpián - melyen a 15-18 éves korosztályból több mint 4000 sportoló vesz részt - a magyarok 20 sportágban állnak rajthoz. Az argentin fővárosba 16 atléta, 2 birkózó, 1 breaktáncos, 2 dzsúdós, 4 kajak-kenus, 1 karatés, 4 kerékpáros, 4 kosárlabdázó (leánycsapat), 1 lovas, 2 öttusázó, 1 sportlövő, 18 strandkézilabdázó (fiú és leánycsapat), 2 strandröplabdázó (fiú), 2 súlyemelő, 2 tollaslabdázó, 2 tornász, 2 triatlonos, 1 ökölvívó, 8 úszó és 4 vívó utazott el.