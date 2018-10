A volt világbajnoki kihívó ellen is győzelemre készül Szellő Imre

Alig egy hónappal a budakalászi szezonnyitó után, október 12-én Salgótarjánban folytatódik a Felix Promotion gáláinak sorozata. A program ezúttal sem hagy maga után kívánnivalót: lesz magyar bajnoki presztízsmérkőzés, lesznek nagy harcosok, akik megmutatnák, hogy továbbra is a legjobbak közé tartoznak, és persze ott lesz a nógrádi megyeszékhelyen az a Szellő Imre, aki ma valóban a legjobb magyar profi ökölvívónak számít.

Idén harmadik alkalommal lép ringbe Szellő Imre (21 győzelem, 0 vereség), a WBO cirkálósúly veretlen volt Interkontinentális bajnoka és azt nem lehet mondani, hogy eseménytelenül telt az év a szervezet világranglista 4. helyezettje számára. Februárban egyhangú pontozással verte azt az oroszból lett amerikai Denisz Gracsevet, aki egyedüliként tudta legyőzni Erdei Zsoltot profi karrierje alatt.

Szellő Imre egyhangú pontozással verte meg Erdei Zsolt legyőzőjét A Felix Promotion szezonnyitó budakalászi profi ökölvívó gáláján Szellő Imre, a WBO veretlen cirkálósúlyú nemzetközi bajnoka egyhangó pontozással győzte le tíz menetben azt a Gyenyisz Gracsevet, aki 2013-ban elvette Erdei Zsolt veretlenségét. A zsúfolásig telt Kalászi Sportcsarnokban szenzációs hangulatban rendezték a gálát, melyen Bacskai Balázs győzelme mellett a magyar bajnoki övvel gazdagodó Berki Ferenc Jr.

Májusban aztán előbb a második menetben elintézte az előzetesen veszélyes(ebb)nek gondolt Williams Ocandót, majd jött a hír, hogy a World Boxing Super Series sorozat szervezői őt jelölték a WBO/WBC világbajnoka, az ukrán Olakszandr Uszik tartalékának az IBF/WBA-világelső orosz Murat Gasszijev elleni találkozóra. Azaz a nyár várakozással és a minden létező eshetőségre történő felkészüléssel telt el, ami korántsem olyan könnyű, mint azt gondolnánk.

„Ahogy mondani szoktuk, a jó katona nem tervez, hanem improvizál. Valóban sok minden történt a nyáron, de ez nem gond, én mindig készen állok, ha lépni kell – mondta el Szellő az Origónak."

Most azonban itt van végre az újabb mérkőzés, amit nem csak Szellő vár türelmetlenül, de a bunyójához szokott szurkolók is. Salgótarján ráadásul kedves helyszín a ceglédi bokszoló számára: korábbi olimpikonunk eddig kétszer lépett ringbe a nógrádi megyeszékhelyen, és mindkét alkalommal kiütéssel győzött, 2016-ban Walter David Cabral, egy évvel később pedig Robert Hall Jr. ellen.

„Valóban ki vagyok már éhezve a ringre, a gála hangulatára – erősítette meg a legjobb magyar cirkálósúlyú bunyós. – Az, hogy három vagy éppen pár hónapot kell kihagyni, nem okoz problémát, elég rutinosak vagyunk már – én is és az edzőim is – ahhoz, hogy az ilyen dolgokon átlépjünk. Salgótarján ráadásul valóban nagyon kedves helyszín számomra, nem csak az eddigi két győzelmem miatt, hanem azért is, mert ott is mindig jó a hangulat, és ökölvívást értő és szerető közönség fogad bennünket.

Az ellenfél ezúttal sem egy nyeretlen kétéves lesz. A roppant rutinos venezuelai Gusmyr Perdomo a 34. profi mérkőzésére készül Tarjánban, és túl van már egy-két nagy ütközeten. 2009-ben már a WBA nagyközépsúlyú világbajnoki címéért bokszolt, 2015-ben Williams Ocando legyőzésével lett hazája cirkálósúlyú bajnoka, 2017-ben pedig a WBA latin bajnoki övét csatolhatta a derekára.

„Perdomo jó bokszoló, ezt bizonyítja a mérlege, és az, hogy olyan igen jó nevű, és nagyszerű eredményeket elérő bunyósok életét is megkeserítette a ringben, mint a több vb-övet is begyűjtő dán Mikkel Kessler. A karrierünkben van találkozási pont is, hiszen idén májusban éppen azt a Williams Ocandót győztem le a 2. menetben technikai döntő fölénnyel, akit ő is a hatodik menetben ütött ki. Nyilván ebből nem lehet kiindulni, viszont abból igen, hogy az ökölvívótudás, képzettség terén egyértelműen jobb vgyok és ennek kell érvényesülnie, akkor is, ha Perdomo nem fogja könnyen adni a sikert. Fordított alapállású bunyós, de ezen a téren is van tapasztalatom, meg kell tudnom oldani ezt a feladatot is."

A pénteki rendezvényen kötelek közé lép a cirkálósúlyú kategória jelenlegi, illetve korábbi bajnoka,

Darmos József és Tóth „Barbár" Tamás, akik második alkalommal ütköznek meg egymással.

Hosszabb szünet után láthatjuk újra a korábbi nagypehelysúlyú WBO Európa-bajnok Kovács Zoltánt, és a második profi meccsére készülő Urbán Ferencet, és a legjobbak közé visszakapaszkodni készülő kecskeméti harcost, Kispál Zoltánt is.

A vállalkozás idei hatodik rendezvényét is a közszolgálati M4 Sport csatorna sugározza élőben 23.00 órától. További információért, beleértve a jegyvásárlással kapcsolatos részleteket, keressék fel a www.felixpromotion.com honlapot, míg az exkluzív videós tartalmakért csatlakozzanak az iroda Facebook-oldalához.