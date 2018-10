Stollár az első fordulóban búcsúzott Hongkongban

Stollár Fanny búcsúzott a főtábla első fordulójában az 500 ezer dollár (135 millió forint) összdíjazású hongkongi keménypályás női tenisztornán.

A világranglistán 129. magyar játékos - azok után, hogy két meccset nyert a selejtezőben - hétfőn a WTA rangsorában 102. ukrán Dajana Jacremskával csapott össze. Az első két játék két bréket hozott, majd a rivális 3:3-nál ismét elvette Stollár adogatását, s előnyét megtartva 49 perc alatt játszmaelőnybe került.

A második szett eleje is sok adogatóhibával és három elvesztett szervajátékkal indult, a 18 éves Jacremska azonban ezután megnyugodott, míg a nála egy évvel idősebb magyar teniszező továbbra is idegesen játszott. Az ukrán tartotta brékelőnyét, így 5:4-nél a meccsért szerválhatott, s nem is hibázott: 40-0-nél egy fonák nyerővel lezárta a mérkőzést, amely 1 óra 31 percig tartott.

Sajnos párosban sem sikerült a javítás, Stollár oldalán az ausztrál Priscilla Honnal a Samantha Stosur, Csang Su-aj ausztrál, kínai duóval csapott össze a nyolc közé jutásért, és két szettben búcsúzott.

Eredmények:

egyes, 1. forduló (a 16 közé jutásért):

Jacremska (ukrán)-Stollár 6:4, 6:4

páros, 1. forduló (a 8 közé jutásért):

Stosur, Csang (ausztrál, kínai)-Stollár, Hon (magyar, ausztrál) 6:4, 6:4