Erdei Zsolt: Az állítólagos pénzhiány ellenére van jövője a boksznak

Továbbra sem tudni pontosan, hogy igaz-e a hír, miszerint a Magyar Ökölvívó Szövetség költségvetésében 340 millió forintos hiány van. A szövetség elnöke, Erdei Zsolt csak annyit ismert el az Echo TV-nek, hogy az augusztus végi budapesti ifjúsági világbajnokság jóval többe került a vártnál. Erdei azt is hozzátette, hogy a probléma egy hónapon belül megoldódhat.

"Pillanatnyilag azért nem szeretnék erre reagálni, merthogy nyilván voltak nehézségeink, vannak nehézségeink. A vb valóban többe került, mint amennyi pénzünk volt rá" - így reagált Erdei Zsolt arra a kérdésre, hogy mi a véleménye a sajtóban megjelent állításokról, melyek szerint a szövetségnek 340 millió forint hiányzik a kasszájából, az alkalmazottak, akik a szövetségben dolgoznak, nem kaptak fizetést, veszélyben vannak a hazai versenyek, edzőtáborok, illetve a külföldi versenyeken való részvétel is.

A boksz 2013-ban került be a 16 kiemelt sportág közé, rögtön az első évben 295 millió forintot kapott az államtól, az utóbbi pár évben az összeg összességében az egy milliárdot is átlépte, ezért is furcsa, hogy a sajtóértesülések szerint a működésképtelenség szélére sodródott a szervezet. Erdei azonban nem aggódik.

"Ennek a kivizsgálása most zajlik, megvan a megoldás is, én azt hiszem, hogy nem kell senkinek kétségbe esni, az ökölvívás nem fog a süllyesztőben eltűnni. Megvan a megoldás, de ezen azért még dolgoznunk kell. Hogyha meglesz minden és olyan infóim lesznek, amit megoszthatok a nagyközönséggel, azt meg is fogom tenni. Azt gondolom, hogy egy hónapos határidőn belül" - zárta a szövetség elnöke.

Erdei Zsolt tehát magabiztos és úgy gondolja, nem lesz gond, a szövetség helyzete rendeződni fog.