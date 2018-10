Gladiátor a Barbár ellen, avagy bokszháború Salgótarjánban

Október 12-én pénteken az idei év egyik slágermeccsére kerülhet sor a Felix Promotion International második őszi profi ökölvívó gáláján. A cirkálósúlyú magyar bajnoki címért lép kötelek közé Darmos József és Tóth Tamás, a két bokszoló közös „előélete" pedig éppen elég muníciót kínál egy ízig-vérig presztízsmeccshez.

Szinte már menetrendszerűen tér vissza a piacvezető hazai promóció rendezvénye Salgótarjánba: a nógrádi megyeszékhelyen garantált a jó hangulat. Amihez persze Rácz Félix és csapata is hozzáteszi a magáét: színvonalas, parázs csatákat ígérő párosítások, majd az azokból kerekedő emlékezetes meccsek nélkül aligha lehetne bevonzani a profi bokszra mégoly fogékony nézőket is. Nos, aki jó bunyót akar látni, annak pénteken Tarjánban a helye! A legmagasabban jegyzett magyar profi, Szellő Imre meccse a korábbi világbajnoki kihívó, Gusmyr Perdomo ellen is jó szórakozásnak ígérkezik, de az igazi csemege kétségkívül a cirkálósúly magyar bajnoki övéért kiírt Darmos József–Tóth Tamás összecsapás lesz.

A volt világbajnoki kihívó ellen is győzelemre készül Szellő Imre Alig egy hónappal a budakalászi szezonnyitó után, október 12-én Salgótarjánban folytatódik a Felix Promotion gáláinak sorozata. A program ezúttal sem hagy maga után kívánnivalót: lesz magyar bajnoki presztízsmérkőzés, lesznek nagy harcosok, akik megmutatnák, hogy továbbra is a legjobbak közé tartoznak, és persze ott lesz a nógrádi megyeszékhelyen az a Szellő Imre, aki ma valóban a legjobb magyar profi ökölvívónak számít.

A feleknek van egy lezáratlan ügyük, miután 2016-ban ugyancsak egy címmérkőzésen Tóth a kilencedik menetben kiütéssel győzött.

„A visszavágó a levegőben lógott, csak idő kérdése volt, hogy mikor kerül rá sor – mondta az Origónak a Gladiátor becenévre hallgató címvédő, Darmos József, aki nem titkolta, nem cseresznyéznek egy tálból a kihívóval. Látszólag olyan, mintha jó lenne a kapcsolatunk, de ez tényleg csak a látszat. A bokszban, szerintem természetes dolog a rivalizálás, nálunk sincs ez másként.

A két évvel ezelőtti találkozón Darmos véleménye szerint ugyan riválisa győzött, de akkor sérülés hátráltatta most viszont semmi sem akadályozhatja meg, hogy a legjobb formáját mutassa a ringben.

„Jól sikerült felkészülésen vagyok túl, rengeteget tudtam kesztyűzni, részben Szombathelyen, részben egy fővárosi edzőteremben kapott segítséggel. Ebben a súlycsoportban (a cirkálósúlyú fiúk 91-92 kilósan lépnek ringbe – a szerk.) nem könnyű kesztyűpartnert találni, de megoldottuk. Más légkörben, kiegyensúlyozottabb körülmények között, csak a bokszra koncentrálva tudtam most készülni.

Nyilván kemény meccs lesz, tudom, hogy Tomi új edzővel készül, de biztos vagyok benne, hogy egyelőre nem tudott annyit fejlődni, hogy azt a ringben velem szemben kamatoztathassa."

A történtekre némileg másként emlékszikt Tóth „Barbár" Tamás, aki korábban szintén volt a súlycsoport magyar bajnoka.

„A két évvel ezelőtti meccsünk után nem volt semmi gond. Beszéltünk telefonon, elismerte, hogy én győztem, még közös kesztyűzés is volt kilátásban, amiből aztán nem lett semmi. Utána jöttek azok a dolgok, amivel Józsi „kiharcolta" a visszavágót. Előbb olyanokat mondott, hogy azon a meccsen ő nem volt megfogva, amikor legalább hatszor volt padlón. Majd az áprilisi vereségem után (pontozással kapott ki grúz ellenfelétől a Felix Promotion nagyváradi gáláján – a szerk.) azt írta, hogy mennyire sajnálja, mert így „csúszik a visszavágónk", miközben előtte még azt mondta, hogy ő nem akar visszavágót.

Ezek után került a visszavágó ügye Rácz Félix elé, aki mindig is a viták férfias, azaz ringben történő rendezésének a híve volt, akkor meg, ha ebből egy hibátlan mérkőzés sülhet ki, pláne. Így hamarosan ténnyé vált a visszavágó, ami biztos, hogy egészen másmilyen meccset hoz, mint a két rivális első találkozása.

„Gondolhatok bármit Józsiról, de azt mindig elismertem, hogy jó bokszoló. T isztában vagyok az eredményeivel, azzal, hogy ő nem egy akárki, egy nagy szívű, erős, kőkemény harcos, akinek a legyőzése igazán értékes skalp lesz – jelentette ki magabiztosan Barbár, aki elmondta, a korábbi remek bokszoló, Pintye Szabolcs személyében először foglalkozik vele igazán képzett bokszoló, aminek nagyon is lesz látszata a ringben.

„Én egy egyszerű kidobófiú voltam, aki bement a ringbe és megpróbált mindent erőből megoldani. Az alap persze most is a szív, de nem mindegy, hogy összevissza csapkodok, vagy kilépek az ütésekből, visszakontrázok és hasonlók. Szerintem ezúttal már nem csak erőben, de technikában is Józsi fölé fogok nőni – tette hozzá Tóth, aki azt is elmondta, megmosolygtatja, amikor visszanézi korábbi önmagát.

Arra a kérdésre, hogy az újabb összecsapás kínálta presztízs, vagy a bajnoki öv lesz a fontosabb, Tóth nem kertelt: „Az az öv régebben az enyém volt. Legyőztem érte Bozai Gyulát és Darmost is, majd elveszítettem Szellő Imrével szemben. Az én szememben ez az öv nála van, ő a súlycsoport itthoni legjobbja. Engem nem érdekelnek holmi ajándékba adott övek, őt kell legyőzni egyszer, hogy igazi bajnok legyek. Én ezt az egészet egyetlen célért, a családomért csinálom, hogy nekik minél többet tudjak megadni. Csak ez érdekel."

A gála minden bizonnyal egyik leglátványosabb összecsapását Kovács Zoltán „Caramel" fogja vívni. A nyíregyháziak nagypehelysúlyú korábbi WBO Európa-bajnoka egy kőkemény venezuelai bokszolóval, Rafael Hernandezzel (28 győzelem, 10 vereség, 2 döntetlen) néz szembe. Kovácsnak idén ez lesz a második meccse, és nem mondhatni, hogy Rácz Félix könnyű kihívás elé állította. „Természetesen jobban örültem volna, ha egy ilyen komoly ellenféllel lendületből, még a tavaszi versenyszezon során találkozom. De kemény felkészülésen vagyok túl, jó formában érzem magam, és semmi más nem lehet a célom, mint a győzelem.

Hernandez kifejezetten nagy ütőerővel bíró bunyós, aki ellen egy pillanatra sem lankadhat a fiatal szabolcsi bokszoló figyelme.

„A stílusa miatt egyértelműen az eddigi legnehezebb és legkeményebb ellenfelem lesz, akire nagyon oda kell majd figyelnem. Ugyanakkor, ha sikerül a maximumot kihoznom magamból, akkor nem szabad gondot okoznia, de ehhez végig teljes koncentrációra lesz szükségem. Ezen a mérkőzésen meg kell mutatnom, hogy mit tudok, és akkor talán megkapom azt az elismerést, amire vágyom. Nem szeretnék a magyar profi ökölvívás fogadott fia maradni" – fogalmazott világosan Kovács. A fentebb sorolt ökölvívók mellett szorítóba lép a második profi meccsére készülő Urbán Ferenc, és a kemény öklű kecskeméti Kispál Zoltán is.

A vállalkozás idei hatodik rendezvényét is a közszolgálati M4 Sport csatorna sugározza élőben 23.00 órától. További információért, beleértve a jegyvásárlással kapcsolatos részleteket, keressék fel a www.felixpromotion.com honlapot, míg az exkluzív videós tartalmakért csatlakozzanak az iroda Facebook-oldalához.