Hat egyéni érem, közte egy kajak arany az ifjúsági olimpián

Rendessy Eszter fantasztikus pénteki aranyérme után szombaton a fiú kajakosoknál is magyar győzelem született Kiss Ádám révén a Buenos Airesben zajló ifjúsági olimpia gyorsasági versenyében, míg a kenus Gönczöl Laura ezüstérmet nyert, míg az öttusázó Gulyás Michelle bronzérmet szerzett, míg a tornacsarnokban Balázs Krisztián talajon, Bacskay Csenge Mária pedig ugrásban lett második, Szél Anna Hella pedig birkózásban nyert ezüstérmet.

Kiss Ádám a negyeddöntőbe jutást követően a cseh Hradil Tomas ellen kvalifikálta magát az elődöntőbe, ahol a hazai pályán versenyző argentin Valentin Rossit is legyőzte. A fináléban Jules Vangeellel kellett megküzdenie az aranyéremért, és több mint egy másodperccel jobb időt evezve meg is szerezte a magyar kajak-kenu csapat második aranyérmét - számolt be a szövetség honlapja.

Gönczöl Laura a selejtezőben a harmadik legjobb időt elérve jutott tovább, a 16 között esélyt sem hagyott a nigériai Blessing Toboh Amusarnak, 18 másodperccel (!) verte meg az alig több mint kétperces versenyben. A negyeddöntőben ennél is simábban, húsz másodperccel előzte meg az ukrán Amina Palamarcsukot. A négy között viszont már komoly erőbedobásra késztette őt a mexikói Stephanie Angie Rodriguez Guzman, de a magyar versenyző őt is másfél másodperccel legyőzte.

A fináléban az üzbég Gulbakhor Fajzieva volt az ellenfél, aki azonban űridőt ment, Gönczöl Laurának nem volt esélye az aranyéremre, de az ezüst is fantasztikus eredmény!

A mieink tehát két arannyal és egy ezüsttel állnak a gyorsasági szakág versenyei után. A vasárnapi pihenőnapot követően hétfőn és kedden rendezik a szlalom küzdelmeit, ott azonban nem lehetnek ilyen reményeink, mint a gyorsasági versenyeken voltak.

Bronzérmet szerzett az öttusázó Gulyás Michelle

A női mezőny magyar indulója az egy nappal korábbi rangsoroló vívást 12 győzelemmel és 11 vereséggel a 10. helyen zárta, majd a szombati versenynapon a 200 méteres úszást 2:11.16 perccel megnyerte, ezzel a harmadik helyre jött fel.

A bónuszvívásban egy győzelmet aratott, ami egy pluszpontot jelentett a számára, a lövészetekkel kombinált 3200 méteres futásban pedig 12:44.55 perccel a hatodik legjobb eredményt érte el, és ez elég volt ahhoz, hogy a harmadik helyen érjen célba.

A győztes egyiptomi, Szalma Abdelbakszudtól 24 ponttal maradt el. Az ifjúsági olimpián a lovaglás nem szerepel az öttusaverseny programjában.

A tornacsarnokban is termett magyar érem, méghozzá talajon, ahol Balázs Krisztián állhatott fel a dobogó második fokára. A Ferencváros tornásza a második legerősebb (5.000 értékű) gyakorlattal állt a szerhez, és 13,600 pontot kapott, így 33 századdal maradt el az egyéni összetettben is győztes japán Kitazanu Takeru mögött.

A lányoknál ugrásban rendeztek döntőt, ahol Bacskay Csenge Mária volt érdekelt, aki két remek gyakorlattal, 13,933 pontot szerezve végzett a második helyen az olasz Giorgia Villa mögött (14,233 pont).

A birkózóversenyeken sem maradtunk érem nélkül: a lányok szabadfogású 57 kilós mezőnyében Szél Anna Hella megállíthatatlanul viharzott be a döntőbe, ott viszont meg kellett hajolni a japán Ozaki Nonoka nagyobb tudása előtt.

Ami a csapataink szereplését illeti: ezúttal a lány strandkézilabdázók szállították az érmet, akik a bronzmérkőzésen magabiztosan győzték le 2-0-ra Hollandiát.